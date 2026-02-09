scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अब किसके पास है एपस्टीन का 'आईलैंड'? जहां प्राइवेट जेट से आती थी लड़कियां...

जेफरी एपस्टीन की काली करतूत उसके मरने के बाद एक-एक कर एपस्टीन फाइल्स के जरिए सामने आ रही है. इसमें उसके एक प्राइवेट आईलैंड का जिक्र है, जिसे उसने अय्याशी का अड्डा बना रखा था. यहां आने-जाने के लिए सिर्फ प्राइवेट प्लेन ही एक जरिया है. ऐसे में जानते हैं कि अब यह द्वीप किसके पास है.

Advertisement
X
एपस्टीन के प्राइवेट आईलैंड का नाम लिटिल सेंट जेम्स है (Photo - Reuters)
एपस्टीन के प्राइवेट आईलैंड का नाम लिटिल सेंट जेम्स है (Photo - Reuters)

जेफरी एपस्टीन अमेरिका का एक बड़ा फाइनेंसर था. दुनिया के कई प्रभावशाली लोगों से उसकी दोस्ती थी. इन बड़े लोगों के लिए वह सीक्रेट पार्टियां अरेंज करता था. इन पार्टियों के लिए उसने एक द्वीप तक खरीद रखा था. जहां, कई सफेदपोश पहुंचते थे और अपनी विकृत फंतासी पूरी करते थे. एपस्टीन अपने दोस्तों की हर जरूरत का ध्यान रखता था. इसके लिए वह रईसों को नाबालिग बच्ची तक उपलब्ध करवाता था. इस आईलैंड पर नैतिकता की कोई जगह नहीं होती थी.

जेफरी एपस्टीन का ये प्राइवेट आइलैंड कई सालों तक कुछ लोगों के लिए अय्याशी का अड्डा बना रहा. अब जब एपस्टीन की मौत हो चुकी है और उसके कुकर्मों से एक-एक कर पर्दा उठता जा रहा है, तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर उसके प्राइवेट आईलैंड का क्या हुआ. अब उसका मालिक कौन है? 

एपस्टीन पर जब नाबालिगों को गंदे काम करने के लिए मजबूर करने और उनका फायदा उठाने का आरोप लगा, तब वह पहले से बाल शोषण का दोषी पाए जाने पर जेल में बंद था. उस पर लगे नए आरोपों की सुनवाई होनी थी. इससे पहले ही वह 2019 में जेल की कोठरी में ही मृत पाया गया. इसके बाद से उसके एक-एक कांड एपस्टीन सीक्रेट फाइल्स के तौर पर जारी हो रही हैं, जिसमें उसके कुकर्मों का लेखा-जोखा है. 

सम्बंधित ख़बरें

British Prime Minister Keir Starmer
एपस्टीन फाइल की वजह से इस्तीफा देने वाले पहले PM बनेंगे स्टॉर्मर? ब्रिटेन में खुलासों से सनसनी
Jeffrey Epstein
Epstein पर FBI ने किया नया खुलासा
Jeffrey Epstein
एपस्टीन के उस 'रेड रूम' का राज... जहां महिलाओं से करवाता था 'प्राइवेट डांस'
epstein
क्या रसूखदारों को लड़कियां सप्लाई करता था एपस्टीन? FBI का नया खुलासा
Jeffrey Epstein
'एपस्टीन तो जिंदा है!' प्रिंस एंड्र्यू की एक्स के इस दावे से फैली सनसनी
Advertisement

एपस्टीन द्वीप

इन्हीं एपस्टीन फाइल्स से पता चला कि उसने अमेरिका के वर्जिन द्वीप समूह में स्थित लिटिल सेंट जेम्स नाम एक एक आईलैंड को 1998 में खरीदा था. तबसे लेकर 2019 में अपनी मृत्यु तक यह द्वीप एपस्टीन के स्वामित्व में था. इस द्वीप का इस्तेमाल वह अपनी अय्याशियों के लिए करता था. जब एपस्टीन के कुकर्मों का पिटारा खुला तो इसे "पेडोफाइल द्वीप" के नाम से जाना जाने लगा.

यह भी पढ़ें: एपस्टीन के उस 'रेड रूम' का राज... जहां महिलाओं से 'प्राइवेट डांस' करवाता था

75 एकड़ का यह द्वीप दुनिया भर में चर्चा का केंद्र बना हुआ है. जब से यह खुलासा हुआ है कि  वहां एपस्टीन अपने विशाल हॉलिडे होम में बच्चों का शोषण और यौन उत्पीड़न करता था. कहा जाता है कि एपस्टीन के निजी जेट से प्रभावशाली लोग वहां पहुंचते थे. इस निजी प्लेन को लोग "लोलिता एक्सप्रेस" के नाम से पुकारते थे. इस लिटिल सेंट जेम्स द्वीप दो अतिथि लॉज, एक स्विमिंग पूल,  एक हेलीपैड, एक धूपघड़ी और क्रिस्टल जैसे साफ पानी वाले मनोरम नजारों का घर है. यहां कई लग्जरी विला है. 

अब इस शख्स के पास है एपस्टीन का द्वीप
एपस्टीन का 72 एकड़ में फैला ये द्वीप कैरिबियाई द्वीप समूह में स्थित अमेरिकी वर्जिन आइलैंड्स का हिस्सा है जो सेंट थॉमस तट से लगभग 2 मील दूर है. एपस्टीन की मौत के बाद अरबपति स्टीफन डेकॉफ ने लिटिल सेंट जेम्स और पड़ोसी 160 एकड़ के ग्रेट सेंट जेम्स द्वीप समूह को 60 मिलियन डॉलर में खरीदा, जो दोनों पहले एपस्टीन के स्वामित्व में थे. इन द्वीपों पर कई विला, स्विमिंग पूल और एक हेलीपैड मौजूद हैं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 'एपस्टीन तो जिंदा है!' प्रिंस एंड्र्यू की एक्स के इस दावे से फैली सनसनी

अधिग्रहण के बारे में एक समाचार विज्ञप्ति के अनुसार , प्राइवेट इक्विटी फर्म ब्लैक डायमंड कैपिटल मैनेजमेंट के संस्थापक डेकॉफ की योजना द्वीपों पर एक अत्याधुनिक, पांच सितारा, लक्जरी 25 कमरों वाला रिसॉर्ट विकसित करने का है. अरबपति स्टीवन डेकॉफ ने दो साल पहले इस द्वीप को खरीदा था. कहा जाता है कि एपस्टीन के स्वामित्व के बाद से यह द्वीप काफी हद तक अपरिवर्तित रहा है.एपस्टीन द्वीप को पर्यटन स्थल के रूप में फिर से खोलने की योजना में देरी हो रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement