एपस्टीन के उस 'रेड रूम' का राज... जहां महिलाओं से 'प्राइवेट डांस' करवाता था

जेफरी एपस्टीन ने अय्याशी के लिए एक खौफनाक 'रेड रूम' बना रखा था. इस कमरे में महिलाएं प्राइवेट डांस करती थी और एपस्टीन के रईस मेहमानों के लिए, ऐसी गतिविधियां आयोजित की जाती थीं. बाल यौन शोषण के दोषी जेफरी एपस्टीन का ये 'Red Room' पेरिस स्थित उसके एक घर में बना हुआ था.

इस खुफिया कमरे के अंदर महिलाओं को 'प्राइवेट डांस' करते देखा गया था. मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक, यह वही फ्लैट है जहां बदनाम पीटर मंडेलसन की अंडरवियर में तस्वीर ली गई थी. जेफरी एपस्टीन के पेरिस स्थित जिस फ्लैट में 'रेड रूम' बना था, उसे 'पापों का घर' कहा जाता था. इस कमरे में प्रतिष्ठित महिलाएं भी बिना कपड़ों के डांस कर चुकी हैं. साथ ही एपस्टीन ने यहां अपने कुछ सबसे जघन्य यौन अपराध किए थे.

एपस्टीन ने आर्क डी ट्रायम्फ के पास स्थित इस आलीशान पेरिस प्रॉपर्टी में ऐसे कई घिनौनी हरकतों को अंजाम दिया था. वहां बाल यौन शोषण के दोषी अरबपति एपस्टीन ने एंड्रयू माउंटबेटन-विंडसर जैसे लोगों के मनोरंजन के लिए ऐसे इवेंट करता था. अमेरिकी न्याय विभाग ने पिछले सप्ताह एपस्टीन फाइलों के लेटेस्ट बैच में जारी किए गए एक दर्जन से अधिक वीडियो में उस एपस्टीन को उसी रेड रूम में देखा गया.

यहां बिना कपड़ों के डांस करती थी महिलाएं

वीडियो में महिलाओं के चेहरे धुंधले कर दिए गए हैं और उनकी उम्र स्पष्ट नहीं है. लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जिस कमरे में ये वीडियो फिल्माए गए थे, वहीं पीटर मैंडेलसन को अंडरवियर में देखा गया था. तस्वीरों में कई महिलाएं अधनंगी अवस्था में दिखाई दे रही हैं. आलीशान अपार्टमेंट में नाचते हुए वे अपने कपड़े उतारती नजर आ रही हैं. माना जा रहा है कि 'रेड रूम'के अंदर के ये वीडियो अलग-अलग तारीखों पर रिकॉर्ड किए गए थे.

पिछले सप्ताह प्रकाशित तस्वीरों में मेंडेलसन एक महिला से बात करते हुए दिखाई दिए थे. 2003 और 2004 के बैंक स्टेटमेंट से पता चलता है कि उन्हें फाइनेंसर एपस्टीन से कुल 75,000 अमेरिकी डॉलर का भुगतान प्राप्त हुआ था और यह भी कहा जाता है कि एपस्टीन ने मेंडेलसन के कुछ अन्य खर्च भी उठाए थे. मैंडेलसन ने दावा किया कि उन्हें याद नहीं है कि फ्लैट में उनकी अंडरवियर में तस्वीर क्यों ली गई थी.

इस शख्स ने खरीदा एपस्टीन के 'रेड रूम' वाला फ्लैट

एपस्टीन का फ्रांसीसी फ्लैट 2024 में 20 लाख पाउंड की छूट पर बेचा गया था. इस प्रॉपर्टी में एक मसाज रूम भी है और पहले इसे खोपड़ी और भौंहों की कलाकृतियों से सजाया गया था. एपस्टीन की इस प्रॉपर्टी को बल्गेरियाई प्लास्टिक पैकेजिंग टाइकून जॉर्जी टुचेव को 82 लाख पाउंड में बेचा गया.

