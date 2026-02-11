scorecardresearch
 
वो महिला कौन है? जिसका नाम एपस्टीन ने वसीयत में लिखा, मरने से पहले उसे ही कॉल किया था

जेफरी एपस्टीन ने 2019 में जेल में मरने से पहले एक कॉल किया था. दूसरी तरफ एक महिला थी. मरने से दो दिन पहले एपस्टीन ने अपनी वसीयत बनवाई थी और उस पर हस्ताक्षर किए थे. इस विल में उस महिला का भी नाम था, जिससे अंतिम बार एपस्टीन ने बात की थी. ऐसे में जानते हैं कि वो महिला कौन थी और वसीयत में उसके लिए एपस्टीन ने क्या लिखा था.

जेफरी एपस्टीन की प्रेमिका जिसका नाम उसकी वसीयत में भी है (Photo - AFP)
इन दिनों जेफरी एपस्टीन के हाल में जारी की गई फाइल में एक महिला का जिक्र हुआ है, जो उससे अंतिम क्षणों तक जुड़ी थी. मरने से कुछ घंटे पहले एपस्टीन ने इसी महिला को कॉल किया था. जब एपस्टीन की काली करतूत सामने आने के बाद उसके वफादारों और सहयोगियों ने उससे किनारा कर लिया था, तब भी वो महिला उससे जुड़ी हुई थी. 

एपस्टीन ने 2019 में जेल में आत्महत्या करने से पहले आखिरी फोन कॉल एक बेलारूसी डेंटिस्ट को किया था. जिसका नाम कैरीना शुलियाक था. कैरीना शुलियाक की पहली मुलाकात एपस्टीन से 2010 में बेलारूस के मिन्स्क में हुई थी. उस समय वह 20 साल की थीं और दोनों की परिचित एक रूसी महिला ने उन्हें इस बदनाम अमेरिकी फाइनेंसर से मिलवाया था.

फाइलों से पता चलता है कि एपस्टीन ने जल्द ही उसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया और उसे अपने करीबी लोगों में शामिल कर लिया. एपस्टीन ने बाद में कैरीना को अमेरिका आने में मदद की. न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, कैरीना शुलियाक, 2012 में कोलंबिया विश्वविद्यालय के डेंटल कॉलेज में दाखिला लेना चाहती थीं. शुरू में उनका एडमिशन वहां नहीं हुआ.  फिर,  एपस्टीन ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया और स्कूल के कुछ सबसे महत्वपूर्ण लोगों ने उन्हें दाखिला दिलाने में मदद की, जैसा कि अमेरिकी न्याय विभाग के दस्तावेजों से पता चलता है.

ऐसे अपनी प्रेमिका का डेंटल कॉलेज में एडमिशन कराया
एपस्टीन ने डेंटल कॉलेज को 50 लाख से 100 लाख डॉलर का डोनेशन देने का प्रस्ताव रखा. इसके प्रति आभार व्यक्त करते हुए, उस समय के डीन ने शुलियाक के पैतृक देश बेलारूस स्थित उनके पुराने मेडिकल स्कूल से व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया. पूर्व डीन ने एक इंटरव्यू में बताया कि शुलियाक ने वहां अपनी डेंटल केयर की पढ़ाई लगभग पूरी कर ली थी और उन्होंने उनसे उनके रिकॉर्ड मांगे थे.

एक अन्य प्रशासक, वयस्क कोलंबिया यूनिवर्सिटी के डेंटल केयर डिपार्टमेंट के अध्यक्ष ने शुलियाक को कोलंबिया की प्रवेश परीक्षा की रूपरेखा और स्टडी गाइड भेजी. उनके प्रवेश के बाद, एक तीसरे व्यक्ति, जो अकादमिक मामलों के उप डीन थे. उन्होंने एक इंडिविजुअल स्टडी प्लान तैयार किया, जिसकी जरूरत इसलिए पड़ी, क्योंकि रिकॉर्ड के अनुसार, शुलियाक ने कोलंबिया में डेंटिस्ट की पढ़ाई के लिए ट्रांसफर हुए छात्रों के लिए सामान्य समय से बाद में दाखिला लिया था.

कैरीना के लिए छोड़ी थी इतनी संपत्ति
कैरीना शुलियाक, जिनकी उम्र अब 36 वर्ष है और माना जाता है कि वे न्यूयॉर्क में रहती हैं. एपस्टीन ने आखिरी फोन कॉल उन्हें किया था. उनसे एपस्टीन ने 2019 में जेल में आत्महत्या करने से पहले बात की थी. अपनी वसीयत में एपस्टीन ने उन्हें 100 मिलियन डॉलर और अपनी 33 कैरेट की हीरे की अंगूठी दी थी और अपने जीवनकाल में, उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में उनके डेंटिस्ट की पढ़ाई और अन्य का खर्च वहन किया था. न्याय विभाग के वित्तीय बहीखाते में दर्ज है कि एपस्टीन ने शुलियाक को ट्यूशन फीस के रूप में 631,000 डॉलर का भुगतान किया था.

एपस्टीन फाइल की रिपोर्ट के मुताबिक, कैरीना एपस्टीन की संपत्ति की एक प्रमुख बेनीफिशरी थी.  कैरीना उनकी प्रेमिका थी और वह एपस्टीन की जिंदगी में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती थी. इसलिए 2012 में, एपस्टीन ने डेंटल हॉस्पिटल के डीन डॉ. इरा बी. लैम्स्टर द्वारा संचालित एक पब्लिक हेल्थ प्रोजेक्ट को 100,000 डॉलर का दान दिया. 2014 में, उन्होंने डेंटल कॉलेज के वार्षिक कोष में 50,000 डॉलर का दान दिया. जिसके एवज में कैरीना अपनी पढ़ाई पूरी कर सकीं.

