'ये तो जन्नत है…', दुबई के कंटेंट क्रिएटर ने दिखाया कश्मीर की बेजोड़ खूबसूरती, वीडियो हुआ वायरल

कहते हैं, दुनिया में अगर कहीं जन्नत है तो वह कश्मीर में है. दुबई के कंटेंट क्रिएटर ने इसकी खूबसूरती कैमरे में कैद की और अब उनका वीडियो वायरल हो रहा है.

कैमरा घूमते ही बर्फ से ढकी घाटी की खूबसूरती वीडियो में उभरकर सामने आती .(Photo:Instagram/@khalidalameri)
कैमरा घूमते ही बर्फ से ढकी घाटी की खूबसूरती वीडियो में उभरकर सामने आती .(Photo:Instagram/@khalidalameri)

UAE के लोकप्रिय कंटेंट क्रिएटर खालिद अल अमेरी (Khalid Al Ameri) इन दिनों अपनी कश्मीर यात्रा को लेकर सुर्खियों में हैं. हाल ही में उन्होंने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने कश्मीर को बर्फीली जन्नत बताया. उनका कहना है कि दुबई जैसी रेगिस्तानी सरजमीं से सिर्फ चार घंटे की उड़ान आपको एक ऐसी वादी में ले आती है, जहां बर्फ की सफेद चादर किसी दूसरी ही दुनिया का अहसास कराती है.

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो ने लाखों लोगों का दिल जीत लिया. वीडियो की शुरुआत में वह बर्फबारी के बीच हाथ जोड़कर खड़े दिखाई देते हैं. स्क्रीन पर पहले लिखा आता है-दिस इज नॉट स्विट्जरलैंड और कुछ ही पल बाद टेक्स्ट बदलकर होता है -दिस इज कश्मीर.

कैमरा घूमते ही बर्फ से ढकी घाटी की खूबसूरती वीडियो में उभरकर सामने आती है. एक नजारे में अल अमेरी स्थानीय कश्मीरी डिश का स्वाद लेते भी दिखाई देते हैं.

देखें वायरल वीडियो

अपने दूसरे वीडियो में वह कश्मीर की खूबसूरती दिखाते हुए कहते हैं कि दुनिया की जन्नत यहीं है, अब मुझे समझ में आ गया क्यों… मा शा अल्लाह.

वीडियो पर उनकी पार्टनर और तमिल अभिनेत्री Sunaina Yella ने भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने लिखा-थैंक यू फ़ॉर शोइंग हाउ ब्यूटीफुल कश्मीर इजट. इस पर अल अमेरी ने जवाब देते हुए लिखा -काश, तुम यहां होती.

आसिफइंस्टा ने कमेंट करते हुए लिखा कि कश्मीर को शाउटआउट देने के लिए धन्यवाद. दुबई से यहां आना वाकई बहुत आसान है और कश्मीर जैसी बर्फीली वादी का अनुभव करना किसी विंटर वंडरलैंड में जाने जैसा है!

कौन हैं खालिद अल अमेरी?

सोशल मीडिया पर अपनी दिलचस्प और मज़ेदार वीडियोज़ के लिए मशहूर अल अमेरी UAE के सबसे फेमस कंटेट क्रिएटर्स में से एक हैं. वह पहले सलामा मोहम्मद के साथ वीडियो बनाया करते थे, जिनसे उनका तलाक 2024 में हो गया था.

जम्मू कश्मीर में कई इलाकों में भारी बर्फबारी का असर जारी है. और ये वादियां सफेद चाढर से ढंक गया. टूरिस्टों के लिए ये वक्त गुलजार है. कश्मीर में दुनिया भर से पर्यटक उसकी खूबसूरती धरती की जन्नत को देखने आ रहे हैं.

---- समाप्त ----
