26 जनवरी पर 'लॉन्ग वीकेंड', दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के पास यहां मनाएं छुट्टी

जनवरी के महीने में जब कड़ाके की ठंड और काम का दबाव बढ़ने लगता है, तो हर कोई एक छोटे से ब्रेक की तलाश में रहता है. साल 2026 की शुरुआत ही एक अच्छी खबर के साथ हो रही है. इस बार 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस सोमवार को पड़ रहा है. इसका सीधा सा मतलब है कि शनिवार और रविवार की छुट्टी के साथ सोमवार का दिन जुड़कर आपको पूरे 3 दिनों का एक शानदार 'लॉन्ग वीकेंड' मिल रहा है. यह समय उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु जैसे व्यस्त शहरों में रहते हैं और शहर के शोर-शराबे से दूर कहीं सुकून के पल बिताना चाहते हैं.

इन तीन दिनों में आप न केवल नई जगहों को देख सकते हैं, बल्कि अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से थोड़ा आराम भी पा सकते हैं. तो चलिए जानते हैं कि इन शहरों के पास ऐसी कौन सी शानदार जगहें हैं, जहां आप कम समय में पहुंचकर अपनी छुट्टियों का पूरा मजा ले सकते हैं.

दिल्ली के पास घूमने के विकल्प

अगर आप दिल्ली में रहते हैं, तो आपके पास घूमने के लिए इतिहास से लेकर पहाड़ों तक के कई रास्ते खुले हैं. जो लोग राजा-महाराजाओं के दौर और खूबसूरत किलों को देखना चाहते हैं, उनके लिए जयपुर यानी 'पिंक सिटी' सबसे अच्छा विकल्प है. दिल्ली से करीब 5 घंटे की ड्राइव करके आप यहां पहुंच सकते हैं. यहां आमेर का किला और हवा महल देखना अपने आप में एक अलग अनुभव है. वहीं दूसरी तरफ, अगर आपको गंगा की लहरों और थोड़ा रोमांच पसंद है, तो आप ऋषिकेश जा सकते हैं. ऋषिकेश सिर्फ मंदिर और शांति के लिए ही नहीं, बल्कि रिवर राफ्टिंग और कैंपिंग के लिए भी युवाओं की पहली पसंद है. प्रकृति और जानवरों से प्यार करने वालों के लिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी पास ही है. यहां आप खुली जीप में बैठकर जंगल की सैर कर सकते हैं और किस्मत अच्छी रही तो बाघ (टाइगर) के दर्शन भी हो सकते हैं.

मुंबई के पास सुकून भरे ठिकाने

मुंबई की तेज रफ्तार जिंदगी से ब्रेक लेने के लिए आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है. मुंबई के पास लोनावाला और खंडाला ऐसे दो हिल स्टेशन हैं, जहां का मौसम हमेशा सुहावना रहता है. यहां के टाइगर पॉइंट और भुशी बांध पर समय बिताना बहुत अच्छा लगता है. अगर आप चाहते हैं कि आपको गाड़ियों का शोर बिल्कुल न सुनाई दे, तो आपको माथेरान जाना चाहिए. इस जगह की सबसे खास बात यह है कि यहां गाड़ियां ले जाना मना है, इसलिए यहां की हवा बहुत शुद्ध है. यही नहीं, यहां की टॉय ट्रेन की सवारी बच्चों और बड़ों दोनों को खूब पसंद आती है. इसके अलावा, जिन लोगों को समुद्र का किनारा पसंद है, वे अलीबाग जा सकते हैं. मांडवा बीच पर लहरों के साथ मस्ती करना और वहां के पुराने किलों को देखना एक शानदार ट्रिप बन सकती है.

बेंगलुरु के पास हरियाली और पहाड़

बेंगलुरु के पास रहने वालों के लिए कर्नाटक की खूबसूरती किसी वरदान से कम नहीं है. कूर्ग, जिसे 'भारत का स्कॉटलैंड' भी कहा जाता है, जो अपनी कॉफी के बागानों और घने जंगलों के लिए मशहूर है. यहां की ठंडी हवा और चारों तरफ फैली हरियाली आपकी सारी थकान मिटा देगी. कूर्ग की तरह ही चिकमगलूर भी एक बहुत ही शांत और सुंदर जगह है.

जहां ऊंचे पहाड़ों पर ट्रेकिंग करना और कॉफी एस्टेट में घूमना एक अलग ही एहसास देता है. अगर आप बहुत ज्यादा सफर नहीं करना चाहते, तो बेंगलुरु से सिर्फ ढाई घंटे की दूरी पर मैसूरु बसा है. मैसूर का महल जब रात में रोशनी से नहाता है, तो उसकी खूबसूरती देखते ही बनती है. चामुंडी हिल्स और वहां का चिड़ियाघर भी पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है.

