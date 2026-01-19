scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

26 जनवरी पर 'लॉन्ग वीकेंड', दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के पास यहां मनाएं छुट्टी

गणतंत्र दिवस 2026 का लॉन्ग वीकेंड घूमने के शौकीनों के लिए सुनहरा मौका लेकर आया है. 26 जनवरी सोमवार को होने के कारण शनिवार से सोमवार तक पूरे 3 दिनों की छुट्टी मिल रही है. ऐसे में दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के पास कुछ ऐसी शानदार जगहें हैं जहां इस छुट्टी का पूरा आनंद उठाया जा सकता है.

Advertisement
X
पहाड़ों से समंदर तक, 3 दिन की ट्रिप के लिए बेस्ट विकल्प (Photo: Pexels)
पहाड़ों से समंदर तक, 3 दिन की ट्रिप के लिए बेस्ट विकल्प (Photo: Pexels)

जनवरी के महीने में जब कड़ाके की ठंड और काम का दबाव बढ़ने लगता है, तो हर कोई एक छोटे से ब्रेक की तलाश में रहता है. साल 2026 की शुरुआत ही एक अच्छी खबर के साथ हो रही है. इस बार 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस सोमवार को पड़ रहा है. इसका सीधा सा मतलब है कि शनिवार और रविवार की छुट्टी के साथ सोमवार का दिन जुड़कर आपको पूरे 3 दिनों का एक शानदार 'लॉन्ग वीकेंड' मिल रहा है. यह समय उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु जैसे व्यस्त शहरों में रहते हैं और शहर के शोर-शराबे से दूर कहीं सुकून के पल बिताना चाहते हैं.

इन तीन दिनों में आप न केवल नई जगहों को देख सकते हैं, बल्कि अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से थोड़ा आराम भी पा सकते हैं. तो चलिए जानते हैं कि इन शहरों के पास ऐसी कौन सी शानदार जगहें हैं, जहां आप कम समय में पहुंचकर अपनी छुट्टियों का पूरा मजा ले सकते हैं.

दिल्ली के पास घूमने के विकल्प

सम्बंधित ख़बरें

फिनलैंड में है महिलाओं के लिए खास जगह
फिनलैंड के इस आइलैंड पर सिर्फ महिलाओं की होती है एंट्री, यहां पुरुषों का जाना मना है
दुनिया भर में मशहूर हैं ईरान की ये जगहें
खौफ के साए में है ईरान, लेकिन दिल जीत लेती हैं यहां की ये 5 खूबसूरत जगहें
Yes
कड़कड़ाती ठंड में हो रही गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल
delhi Traffic
दिल्ली में चार दिन इन रास्तों से बचकर निकलें, परेड रिहर्सल की वजह से कई रूट बंद
गणतंत्र दिवस पर दिल्ली-NCR वालों की घूमने की है तैयारी? जाम से बचाएंगे ये 5 स्मार्ट टिप्स

अगर आप दिल्ली में रहते हैं, तो आपके पास घूमने के लिए इतिहास से लेकर पहाड़ों तक के कई रास्ते खुले हैं. जो लोग राजा-महाराजाओं के दौर और खूबसूरत किलों को देखना चाहते हैं, उनके लिए जयपुर यानी 'पिंक सिटी' सबसे अच्छा विकल्प है. दिल्ली से करीब 5 घंटे की ड्राइव करके आप यहां पहुंच सकते हैं. यहां आमेर का किला और हवा महल देखना अपने आप में एक अलग अनुभव है. वहीं दूसरी तरफ, अगर आपको गंगा की लहरों और थोड़ा रोमांच पसंद है, तो आप ऋषिकेश जा सकते हैं. ऋषिकेश सिर्फ मंदिर और शांति के लिए ही नहीं, बल्कि रिवर राफ्टिंग और कैंपिंग के लिए भी युवाओं की पहली पसंद है. प्रकृति और जानवरों से प्यार करने वालों के लिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी पास ही है. यहां आप खुली जीप में बैठकर जंगल की सैर कर सकते हैं और किस्मत अच्छी रही तो बाघ (टाइगर) के दर्शन भी हो सकते हैं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: गणतंत्र दिवस पर दिल्ली-NCR वालों की घूमने की है तैयारी? जाम से बचाएंगे ये 5 स्मार्ट टिप्स

मुंबई के पास सुकून भरे ठिकाने

मुंबई की तेज रफ्तार जिंदगी से ब्रेक लेने के लिए आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है. मुंबई के पास लोनावाला और खंडाला ऐसे दो हिल स्टेशन हैं, जहां का मौसम हमेशा सुहावना रहता है. यहां के टाइगर पॉइंट और भुशी बांध पर समय बिताना बहुत अच्छा लगता है. अगर आप चाहते हैं कि आपको गाड़ियों का शोर बिल्कुल न सुनाई दे, तो आपको माथेरान जाना चाहिए. इस जगह की सबसे खास बात यह है कि यहां गाड़ियां ले जाना मना है, इसलिए यहां की हवा बहुत शुद्ध है. यही नहीं, यहां की टॉय ट्रेन की सवारी बच्चों और बड़ों दोनों को खूब पसंद आती है. इसके अलावा, जिन लोगों को समुद्र का किनारा पसंद है, वे अलीबाग जा सकते हैं. मांडवा बीच पर लहरों के साथ मस्ती करना और वहां के पुराने किलों को देखना एक शानदार ट्रिप बन सकती है.

यह भी पढ़ें: भारत नहीं, "भारत नहीं, इस मुस्लिम बहुल देश में है सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर, आप भी घूम आएं

बेंगलुरु के पास हरियाली और पहाड़

बेंगलुरु के पास रहने वालों के लिए कर्नाटक की खूबसूरती किसी वरदान से कम नहीं है. कूर्ग, जिसे 'भारत का स्कॉटलैंड' भी कहा जाता है, जो अपनी कॉफी के बागानों और घने जंगलों के लिए मशहूर है. यहां की ठंडी हवा और चारों तरफ फैली हरियाली आपकी सारी थकान मिटा देगी. कूर्ग की तरह ही चिकमगलूर भी एक बहुत ही शांत और सुंदर जगह है.

Advertisement

जहां  ऊंचे पहाड़ों पर ट्रेकिंग करना और कॉफी एस्टेट में घूमना एक अलग ही एहसास देता है. अगर आप बहुत ज्यादा सफर नहीं करना चाहते, तो बेंगलुरु से सिर्फ ढाई घंटे की दूरी पर मैसूरु बसा है. मैसूर का महल जब रात में रोशनी से नहाता है, तो उसकी खूबसूरती देखते ही बनती है. चामुंडी हिल्स और वहां का चिड़ियाघर भी पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL
    T20 World Cup 2026
    Advertisement