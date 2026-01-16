scorecardresearch
 
गणतंत्र दिवस पर दिल्ली-NCR वालों की घूमने की है तैयारी? जाम से बचाएंगे ये 5 स्मार्ट टिप्स

गणतंत्र दिवस के मौके पर देशभर में कड़ी सुरक्षा और ट्रैफिक प्रतिबंध लागू रहते हैं, जिससे सफर करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. ऐसे में अगर आप 26 जनवरी को यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो कुछ स्मार्ट तैयारी करके अपने प्लान को आसान बना सकते हैं. जिससे आप बिना किसी झंझट और देरी के अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं.

26 जनवरी पर यात्रा? इन टिप्स के साथ सफर होगा आसान (Photo: PTI)
26 जनवरी पर यात्रा? इन टिप्स के साथ सफर होगा आसान (Photo: PTI)

26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर देशभर में देशभक्ति का उत्साह चरम पर होता है. लेकिन इस खास दिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं, जिसकी वजह से दिल्ली समेत कई प्रमुख शहरों में ट्रैफिक की पाबंदियां और कड़ी सुरक्षा जांच लागू रहती है. अगर आप भी इस दिन कहीं यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो सुरक्षा घेरों और जाम में फंसने से बचने के लिए कुछ स्मार्ट तरीके अपनाना बेहद जरूरी है. तो चलिए जानते हैं उन खास टिप्स के बारे में जो आपके गणतंत्र दिवस के सफर को आसान और बाधामुक्त बना सकते हैं.

समय का प्रबंधन और सार्वजनिक परिवहन का चुनाव

गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा जांच चौकियों पर लंबी कतारें होना एक सामान्य बात है, इसलिए सबसे पहला और जरूरी नियम यह है कि आप अपनी यात्रा के लिए पहले से योजना बनाएं और सामान्य समय से काफी पहले घर से निकलें. ऐसा करने से रास्ते में होने वाली किसी भी अप्रत्याशित देरी से निपटने के लिए आपके पास पर्याप्त समय रहेगा. इसके साथ ही, इस दिन निजी वाहन के बजाय सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना एक बुद्धिमानी भरा फैसला हो सकता है. प्रमुख समारोह स्थलों के आसपास पार्किंग मिलना लगभग नामुमकिन होता है, ऐसे में दिल्ली मेट्रो, बस या ट्रेन का सहारा लेकर आप न केवल ट्रैफिक जाम से बच सकते हैं, बल्कि पार्किंग की झंझट से भी मुक्ति पा सकते हैं.

यह भी पढ़ें: हुई महंगी बहुत शराब... इस शहर के जाम नहीं कोई जवाब, देश का नंबर-1 बार यहां है

नेविगेशन और वैकल्पिक मार्गों का सही इस्तेमाल

यात्रा शुरू करने से पहले स्थानीय समाचारों और रेडियो स्टेशनों के माध्यम से ट्रैफिक अपडेट पर नजर रखना बहुत जरूरी है. वर्तमान समय में गूगल मैप्स (Google Maps) या वेज (Waze) जैसे ऐप्स वास्तविक समय में ट्रैफिक की स्थिति बताते हैं, जो आपको बंद सड़कों या भारी भीड़ वाले इलाकों की जानकारी देकर वैकल्पिक मार्ग सुझा सकते हैं. कोशिश करें कि उन मुख्य मार्गों से दूर रहें जहां परेड या गणतंत्र दिवस के समारोह आयोजित किए जा रहे हों, ताकि आप बिना रुके अपने गंतव्य तक पहुंच सकें.

यह भी पढ़ें: बिना वीजा के घूमें दुनिया! अब भारतीयों को इन 55 देशों में मिलेगी सीधी एंट्री

दस्तावेजों की तैयारी और पैदल चलने का विकल्प

सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच जगह-जगह चेकिंग होना तय है, इसलिए अपनी पहचान पत्र और यात्रा से जुड़े जरूरी दस्तावेजों को हमेशा अपने साथ और ऐसी जगह रखें जहां से उन्हें तुरंत निकाला जा सके. दस्तावेजों का सुलभ होना न केवल जांच प्रक्रिया को तेज बनाता है, बल्कि आपका कीमती समय भी बचाता है. यदि आपका गंतव्य समारोह स्थल के काफी करीब है और वहां तक वाहन या टैक्सी से पहुंचना मुश्किल लग रहा है, तो अंतिम कुछ दूरी पैदल तय करना सबसे अच्छा विकल्प है. इससे आप घंटों वाहन के ट्रैफिक में फंसे रहने की परेशानी से बच जाएंगे और समय पर पहुंच सकेंगे.
 

---- समाप्त ----
