तारों की छांव में प्यार का इज़हार, वैलेंटाइन डे के लिए 5 सबसे रोमांटिक स्पॉट

इस वेलेंटाइन डे पर कैंडल लाइट डिनर के पुराने आइडिया को छोड़िए और तारों की छांव को अपना गवाह बनाइए. भारत में कई ऐसे 'डार्क स्काई' स्पॉट्स हैं जहां आप पार्टनर के साथ सुकून के पल बिता सकते हैं.

इस वेलेंटाइन डे पर होटल के कमरों से बाहर निकलकर कुदरत के करीब आएं (Photo: Pexels)
वेलेंटाइन डे यानी प्यार के इजहार का दिन. अक्सर इस दिन लोग महंगे होटलों, शोर-शराबे वाले रेस्टोरेंट्स या भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाना पसंद करते हैं. लेकिन सोचिए, अगर इस बार आप शहर की इस भागदौड़ से दूर, किसी ऐसी जगह हों जहां सिर्फ आप, आपके पार्टनर और ऊपर करोड़ो सितारों की चादर हो? भारत में कई ऐसे खूबसूरत कोने हैं, जहां का आसमान इतना साफ है कि वह आपकी शाम को जादुई बना सकता है.

सबसे अच्छी बात यह है कि इन जगहों पर आप बिना जेब ढीली किए कुदरत के इस सबसे रोमांटिक नजारे का लुत्फ उठा सकते हैं. तो चलिए जानते हैं भारत के उन बेहतरीन स्पॉट्स के बारे में, जहां इस बार आसमान आपके प्यार का गवाह बनेगा.

1. हानले, लद्दाख

अगर आप दुनिया की भीड़ से पूरी तरह कट जाना चाहते हैं, तो हानले से बेहतर कुछ नहीं. यह भारत का पहला 'डार्क स्काई रिजर्व' है. यहां का आसमान इतना गहरा और साफ होता है कि आपको पूरी मिल्की वे (आकाशगंगा) अपनी आंखों के ठीक सामने चादर की तरह फैली हुई नजर आएगी. यहां की खामोशी और तारों की रोशनी आपके वेलेंटाइन को यादगार बना देगी.

यह भी पढ़ें: खतरनाक 'K-Travel' का जुनून, बच्चों के लिए 'साइलेंट किलर' बन रही है ये सनक

2. स्पीति वैली, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल की ऊंची वादियों में बसे लांगजा, किब्बर और कोमिक जैसे गांव किसी जन्नत से कम नहीं हैं. 10,000 से 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इन गांवों में रात के समय नजारा बिल्कुल बदल जाता है. यहां का तापमान भले ही कम हो, लेकिन सितारों भरी रात आपके अहसासों में गर्मी भर देगी.

3. रन ऑफ कच्छ, गुजरात

फरवरी का महीना कच्छ घूमने के लिए सबसे शानदार होता है. यहां सफेद नमक के रेगिस्तान पर जब तारों की रोशनी पड़ती है, तो सब कुछ चांदी की तरह चमकने लगता है. रन ऑफ कच्छ की वह अनंत गहराई और ऊपर टिमटिमाते तारे इसे दुनिया की सबसे रोमांटिक जगहों में से एक बनाते हैं.

यह भी पढ़ें: 'फ्री' मनाएं वेलेंटाइन डे, दिल्ली की ये 5 जगहें कपल्स के लिए परफेक्ट

4. जैसलमेर, राजस्थान

राजस्थान के जैसलमेर में 'सम सैंड ड्यून्स' या खुरी गांव की रातें बहुत खास होती हैं. यहां आप रेतीले धोरों के बीच बैठकर अलाव जला सकते हैं और अपने पार्टनर के साथ घंटों तक आसमान को निहार सकते हैं. रेगिस्तान की खामोशी और सितारों का साथ, वेलेंटाइन मनाने का इससे अच्छा अंदाज भला क्या होगा?

5. नील द्वीप, अंडमान

अगर आपको समंदर पसंद है, तो अंडमान का नील द्वीप आपके लिए बेस्ट है. यहां समुद्र तट के किनारे बैठकर आप लहरों की आवाज सुन सकते हैं. साफ आसमान होने की वजह से तारों का प्रतिबिंब पानी में झिलमिलाता हुआ दिखाई देता है, जो एक बहुत ही रोमांटिक माहौल तैयार करता है.

---- समाप्त ----
