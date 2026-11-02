ग्वालियर में मोबाइल ब्लास्ट से मची अफरा-तफरी, फोन को आग से बचाने के लिए अपनाएं ये टिप्स!

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक क्लिनिक में मोबाइल फोन फटने का मामला सामने आया है. एक युवक डॉक्टर को दिखाने पहुंचा था, तभी उसके हाथ में पकड़ा मोबाइल अचानक फट गया और उसमें आग लग गई. घटना के समय क्लिनिक में दूसरे मरीज और छोटे बच्चे भी मौजूद थे.

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मोबाइल फटते ही वहां अफरा-तफरी मच गई. हालांकि, क्लिनिक के स्टाफ ने तुरंत आग बुझा दी और किसी को चोट नहीं आई. इस घटना के बाद मोबाइल इस्तेमाल करते समय कुछ जरूरी सावधानियां बरतना बेहद जरूरी हो गया है. आइए जानते हैं कि स्मार्टफोन को ब्लास्ट होने से कैसे बचाया जा सकता है.

फोन ब्लास्ट होने की ज्यादातर घटनाओं के पीछे स्मार्टफोन की बैटरी में खराबी या ज्यादा गर्म होना एक वजह हो सकती है. कई बार फोन को गलत तरीके से चार्ज करने और इस्तेमाल के दौरान की गई छोटी-छोटी गलतियों की वजह से भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं.

आज हम आपको कुछ ऐसे आसान टिप्स बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से आप फोन इस्तेमाल करते समय इन गलतियों से बच सकते हैं और फोन में आग लगने या ब्लास्ट होने का खतरा कम कर सकते हैं.

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जानिए फोन ब्लास्ट होने से कैसे बचा जा सकता है

फोन को हमेशा सही चार्जर से चार्ज करें

जब भी आप अपने स्मार्टफोन को चार्ज करें, तो हमेशा उसी कंपनी का चार्जर इस्तेमाल करें. किसी दूसरे फोन का चार्जर या सस्ता और बिना सर्टिफिकेशन वाला चार्जर इस्तेमाल करने से बचें.

अगर आपके पास फोन का ओरिजिनल चार्जर नहीं है, तो किसी भरोसेमंद और सर्टिफाइड ब्रांड का चार्जर ही खरीदें. इससे फोन की बैटरी को सुरक्षित रखने में मदद मिल सकती है.

बिस्तर या कंबल पर रखकर फोन चार्ज न करें

कई लोग सोते समय अपना फोन बिस्तर के पास रखकर चार्ज करते हैं. लेकिन ऐसा करना सही नहीं है. चार्जिंग के दौरान फोन थोड़ा गर्म हो सकता है. जब आप फोन को तकिए, कंबल या बिस्तर पर रखकर चार्ज करते हैं, तो उसकी गर्मी बाहर नहीं निकल पाती. इससे फोन ज्यादा गर्म हो सकता है और बैटरी को नुकसान पहुंच सकता है.

इससे बचने के लिए फोन को हमेशा किसी सख्त और सपाट जगह, जैसे टेबल पर रखकर चार्ज करें. इससे फोन के आसपास हवा आती-जाती रहेगी और उसके ज्यादा गर्म होने का खतरा कम होगा.

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चार्जिंग के दौरान मोटा फोन कवर हटा दें

कई लोग अपने स्मार्टफोन को गिरने और टूटने से बचाने के लिए मोटे फोन कवर का इस्तेमाल करते हैं. ये कवर फोन को सुरक्षा देते हैं, लेकिन कुछ मामलों में चार्जिंग के दौरान फोन की गर्मी बाहर निकलने में परेशानी हो सकती है.

अगर चार्जिंग के समय आपका फोन ज्यादा गर्म हो रहा है, तो उसका कवर हटा दें. इससे फोन की गर्मी बाहर निकलने में मदद मिलेगी. साथ ही, फोन को ठंडा होने के बाद ही दोबारा इस्तेमाल करें.

बैटरी पर रखें नजर

कई लोग फोन की बैटरी फूलने के बाद भी इस परेशानी को नजरअंदाज कर देते हैं. ऐसा करना खतरनाक हो सकता है. अगर आपके फोन की बैटरी फूल रही है या फोन का पिछला हिस्सा बाहर की तरफ उठने लगा है, तो इसे हल्के में न लें.

ऐसी स्थिति में फोन का इस्तेमाल और चार्जिंग बंद कर दें. बैटरी को दबाने, छेद करने या खुद से ठीक करने की कोशिश न करें. फोन को किसी अधिकृत सर्विस सेंटर पर दिखाएं. समय रहते ऐसा करने से किसी बड़े हादसे से बचा जा सकता है.

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