नील मोहन कौन हैं जो TIME के सीईओ ऑफ द ईयर चुने गए हैं, लखनऊ से है कनेक्शन

टाइम के CEO ऑफ द ईयर के लिए नील मोहन का नाम चुना गया है. नील मोहन साल 2023 से YouTube CEO की कमान संभाल रहे हैं. टाइम ने नील मोहन के बारे में लिखा है कि वह इस दुनिया में सबसे ज्यादा ध्यान भटकाने वाली मशीन के पायलट हैं. आइए नील मोहन के बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

नील मोहन Youtube के CEO हैं. (Photo: Representational)
YouTube CEO नील मोहन को 2025 के लिए टाइम सीईओ ऑफ द ईयर चुना गया है. साथ ही टाइम ने अपने पोर्टल पर नील मोहन के लिए लिखा कि वह इस दुनिया में सबसे ज्यादा ध्यान भटकाने वाली मशीन के पायलट हैं. उनकी तारीफ में टाइम ने लिखा कि वह बहुत शांत रहते हैं और सोच-समझकर अपने फैसले लेते हैं. 

नील मोहन को स्पोर्टस देखना, अपनी बेटियों के डांस रिहर्सल में जाना और सफेद शर्ट पहनना पसंद है, जो आम लोगों में भी देखने को मिलती है. उनका लखनऊ से खास कनेक्शन है और भारतीय ऑडियंस को लेकर उनका खास लगाव है.

नील मोहन का जन्म अमेरिका में हुआ 

नील मोहन का जन्म अमेरिका के इंडियाना में हुआ था. उनके माता-पिता भारतीय मूल हैं. नील मोहन का बचपन फ्लोरिडा में बीता. इसके बाद किशोरावस्था के दौरान वह अपने पिता के साथ भारत के लखनऊ शहर में आकर गए.  

यह भी पढ़ें: YouTube Recap भारत में लॉन्च, क्या है ये फीचर और कैसे करता है काम

स्टैनफोर्ड से की पढ़ाई 

नील मोहन ने 1996 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लिया और अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया. इसके बाद साल 2005 में उन्होंने स्टैनफोर्ड से ही MBA की डिग्री हासिल की.

MBA करने के दौरान उनको Arjay Miller Scholar का खिताब दिया गया है, यह खिताब यूनिवर्सिटी उन 10 परसेंट स्टूडेंट को देती है, जो पढ़ाई के दौरान अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल करते हैं.  

यह भी पढ़ें: '₹10 का बिस्कुट' वाले Youtuber शादाब जकाती को मिली जमानत, जानें पूरा मामला

2023 से संभाल रहे हैं कमान  

नील मोहन साल 2023 से YouTube CEO की कमान संभाल रहे हैं. साथ ही भारत को लेकर उनके कई बड़े प्लान हैं और इनवेस्टमेंट हैं, जिनको वे लागू भी कर रहे हैं. नील मोहन ने यह कमान गूगल के फाउंडर स्टाफ में से सुसान वोजिकी के इस्तीफे के बाद संभाली थी. नील मोहन ने गूगल में अपने करियर की शुरुआत साल 2008 में की थी. 

