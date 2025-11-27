'₹10 का बिस्कुट' वाले Youtuber शादाब जकाती गिरफ्तार, जानें पूरा मामला

मेरठ में सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले यूट्यूबर शादाब जकाती को इंचोली थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है. उस पर आरोप है कि उसने अपनी वीडियो में एक बच्ची का इस्तेमाल कर अश्लील कंटेंट बनवाया था. इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल एक्टिविस्ट राहुल ने इस मामले की शिकायत पुलिस से की थी, जिसके आधार पर कार्रवाई शुरू हुई.

मामला राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग तक पहुंचा, जहां जकाती के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज की गई. आयोग ने पुलिस को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए. इसके बाद मेरठ के इंचोली थाने में शादाब जकाती के खिलाफ BNSS 170 (पूर्व धारा 151) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया. मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

यूट्यूबर शादाब जकाती को पुलिस ने किया गिरफ्तार

वायरल वीडियो में शादाब जकाती एक स्टोर में दुकानदार बने नजर आया था. उसी वीडियो में बच्ची के साथ की गई उसकी टिप्पणी और प्रस्तुति को लेकर सवाल उठे. आरोप है कि वीडियो में बच्ची से ऐसा अभिनय कराया गया, जिसे अश्लील और अनुचित माना गया.

गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश किए जाने पर जकाती को जमानत मिल गई. जमानत के बाद उसने मीडिया से बातचीत में कहा कि उसने कोई गलत इरादा नहीं रखा था और वीडियो में सिर्फ बच्ची की तारीफ की थी. उसने कहा कि वीडियो में उसने इतना ही बोला था कि बच्ची बहुत प्यारी और खूबसूरत है और उसकी मां भी उतनी ही खूबसूरत होंगी.

अश्लील कंटेंट में बच्ची को इस्तेमाल करने का आरोप

जकाती ने यह भी कहा कि उसने सोच समझकर वीडियो पोस्ट की थी, लेकिन बाद में उसे डिलीट कर दिया. साथ ही उसने स्वीकार किया कि यदि वीडियो से किसी का दिल दुखा है या किसी तरह की परेशानी हुई है, तो वह माफी मांगता है. उसने कहा कि उसे यह भी नहीं पता कि उस पर कौन सी धारा लगाई गई है.

इधर, पुलिस मामले की आगे की जांच जारी रखे हुए है. शिकायतकर्ता का कहना है कि बच्चियों के किसी भी तरह के गलत उपयोग पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. मामला फिलहाल चर्चा में है और सोशल मीडिया पर भी इस पर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं.

