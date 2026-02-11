scorecardresearch
 
घर बन जाएगा थिएटर! XElectron का 300-inch की स्क्रीन वाला प्रोजेक्टर लॉन्च, इतनी है कीमत

XElectron iProjector 3 Plus Price: भारतीय बाजार में एक नया प्रोजेक्टर लॉन्च हुआ है, जो दमदार फीचर्स के साथ आता है. इस प्रोजेक्टर की मदद से 300-inch तक की स्क्रीन को कास्ट किया जा सकता है. इसमें स्मार्ट टीवी वाले फीचर्स मिलते हैं. साथ ही इसे लो-लाइट वाली जगह पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है.

XElectron iProjector 3 Plus लो लाइट वाली कंडीशन में भी काम कर सकता है. (Photo: XElectron)
XElectron ने भारतीय बाजार में नया और प्रीमियम प्रोजेक्टर लॉन्च किया है. कंपनी ने iProjector 3 Plus को लॉन्च किया है, जो एक स्मार्ट Full HD प्रोजेक्टर है. इसे घर पर बड़ी स्क्रीन्स को कास्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है. इसमें नैटिव 1080P रेज्योलूशन की प्रोजेक्शन मिलती है. 

ये 4K क्वालिटी के कंटेंट को सपोर्ट करता है. इसमें Google TV को इंटीग्रेट किया गया है और बिल्ट-इन स्पीकर दिए गए हैं. इसके अलावा ऑटोमेटिक स्क्रीन एलाइनमेंट टूल मिलता है. इस पर ना सिर्फ मूवीज देखी जा सकती हैं बल्कि गेमिंग भी की जा सकती है. साथ ही लाइव स्पोर्ट इवेंट्स को देखा जा सकता है. 

मिलते हैं कमाल के फीचर्स

चूंकि ये स्मार्ट प्रोजेक्टर है, तो आप तमाम OTT प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर सकते हैं. इस पर Netflix, Prime Video, Zee5, SonyLIV, JioHotstar और दूसरे ऐप्स का एक्सेस मिलता है. इसकी वजह से एक्सटर्नल डोंगल का इस्तेमाल नहीं करना होगा. 

सेटअप को आसान बनाएंगे फीचर्स

सेटअप को आसान बनाने के लिए इसमें ऑटो फोकस, ऑटो कीस्टोन करेक्शन, ऑटो स्क्रीन फिट और ऑब्सटेकल डिटेक्शन फीचर दिए गए हैं. ये सभी फीचर्स आपको स्क्रीन प्रोजेक्शन में मदद करेंगे. प्रोजेक्टर की जगह बदलने पर इमेज फ्रेमिंग आसानी से होगी. कंपनी की मानें तो इससे 300-inch तक की स्क्रीन प्रोजेक्ट की जा सकती है.

यह भी पढ़ें: XElectron Techno Projector Review: 6 हजार में 100-inch की टीवी का मजा

मिलती है जबरदस्त ब्राइटनेस

इसकी ब्राइटनेस 25 हजार लुमेन की है. ये प्रोजक्टर इनडोर लाइटिंग के हिसाब से डिजाइन किया गया है. इसमें 20W का स्पीकर भी मिलता है. यानी अगल से स्पीकर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. डिवाइस Bluetooth 5.4 के साथ आता है. इसमें HDMI, USB और LAN पोर्ट्स मिलते हैं. इनकी मदद से आप दूसरे डिवाइसेस को प्रोजेक्टर से कनेक्ट कर सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: Wobble QLED TV Review: आधी कीमत में मिलेंगे प्रीमियम टीवी वाले फीचर्स, बेस्ट है साउंड

कितनी है कीमत? 

कंपनी इसके साथ 1 साल की वारंटी दे रही है. XElectron iProjector 3 Plus की कीमत 27,990 रुपये है. इसे ऐमेजॉन, फ्लिपकार्ट और दूसरे रिटेल पार्टनर्स से खरीदा जा सकता है. कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर गगन शर्मा का कहना है कि ज्यादा ब्राइटनेस और ड्यूरेबिलिटी की वजह से इसे इनडोर लाइटिंग में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा.

