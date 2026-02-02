भारत में जल्द लॉन्च होगी Vivo V70 सीरीज, मिलेगा पावरफुल प्रोसेसर, 6500mAh की बैटरी और 5000 निट्स की ब्राइटनेस

भारत में Vivo दो नए स्मार्टफोन लेकर आ रहा है, जिनके नाम Vivo V70 और Vivo V70 Elite होंगे. कंपनी ने ऑफिशियल पोर्टल पर Vivo V70 सीरीज के लिए एक माइक्रोसाइट तैयार की है और अपकमिंग सीरीज के स्पेसिफिकेशन्स के बारे के बारे में बताया है.

ऑफिशियल पोर्टल पर लिस्ट डिटेल्स में बताया है कि अपकमिंग वीवो वी70 सीरीज में कंपनी ZEISS का कैमरा सपोर्ट देगी. इससे बेहतरीन फोटो क्लिक की जा सकेंगी. साथ ही इसमें Orgin OS का सपोर्ट मिलेगा.

Vivo V70 सीरीज में क्वालकॉम का Snapdragon 8s Gen 3 का यूज किया जाएगा. इसमें LPDDR5X रैम और UFS 4.1 मिलेगी. यह स्मार्टफोन Android 16 बेस्ड OriginOS 6 पर काम करेगा.

Get ready for the most evolved V Series yet. With elegant colours and a refined design made for everyday moments, that unfold without planning. ✨



Powered by ZEISS imaging, Sony sensors and Qualcomm performance, the V70 Series is built to capture celebrations like never before!… pic.twitter.com/k0ejbX5Rb1 — vivo India (@Vivo_India) January 30, 2026

Vivo V70 सीरीज का डिस्प्ले

Vivo V70 सीरीज में 1.5K Ultra Clear OLED डिस्प्ले दिया गया है. साथ ही इसमें 120Hz Ultra-Fluid Motion डिस्प्ले का सपोर्ट मिलेगा. इसमें 5000 Nits की पीक ब्राइटनेस मिलेगी.

Vivo V70 सीरीज में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप

माइक्रोसाइट पर स्मार्टफोन का डिजाइन दिखाया है और इसमें स्मार्टफोन का बैक पैनल भी दिखाया है. इसमें 50 MP ZEISS OIS मेन कैमरा दिया गया है. 50 MP ZEISS Night Telephoto कैमरा दिया गया है. साथ ही ZEISS Ultra Wide एंगल लेंस मिलता है. फ्रंट पर 50 MP ZEISS Group Selfie कैमरा दिया गया है.

Vivo V70 सीरीज में 6500mAh की बैटरी और फास्ट चार्जर

Vivo V70 सीरीज में 6,5000mAh की बैटरी दी जाएगी, जिसके साथ 90W का फास्ट चार्जर मिलेगा. इसमें IP68 और IP69 रेटिंग मिलती है जो इसको टॉप ग्रेड की डस्ट और वॉटर रेसिस्टेंसी देती है.

