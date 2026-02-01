scorecardresearch
 
स्मार्टफोन सस्ता होगा या महंगा? थोड़ी देर में पेश किया जाएगा बजट

Union Budget 2026 Smartphone price: केंद्रीय बजट 2026 की शुरुआत कुछ ही देर में शुरू होगी, जिसको वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी. आज बजट में पता चलेगा कि स्मार्टफोन समेत अन्य इलेक्ट्रोनिक्स आइटम जैसे AC, TV और फ्रिज आदि सस्ते होंगे या महंगे. बजट से पहले एक्सपर्ट का क्या अनुमान है उसके बारे में जानते हैं.

बजट के बाद क्या स्मार्टफोन्स की कीमतें कम हो सकती हैं. (Photo: ITG)
Union Budget 2026: आज यानी 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी. यह उनका 9वां केंद्रीय बजट है. आज के बजट के दौरान सरकार टैक्स और छूट को लेकर ऐलान करती है. उसके बाद कई सामान सस्ते और महंगे होते हैं. आज आपको स्मार्टफोन के बारे में बताने जा रहे हैं. आने वाले दिनों में स्मार्टफोन सस्ते होंगे या महंगे, इसके बारे में जानते हैं. 

बजट से पहले कई इंडस्ट्रीज ने कस्टम ड्यूटी में बदलाव की मांग रखी है, ताकि मेक इन इंडिया को मजबूती मिलेगी. इससे भारत में मैन्युफैक्चरिंग कर रही कंपनियों को फायदा होगा. 

इंडस्ट्री की डिमांड है कि कुछ रियायतें दी जाएं, जिसकी मदद से भारत में मैन्युफैक्चरिंग काम कर रही कंपनियों को फायदा मिले. 

कई एक्सपर्ट का अनुमान है कि आने वाले दिनों में स्मार्टफोन की कीमत में इजाफा देखने को मिलेगा. बहुत से ब्रांड ने 9999 रुपये वाले स्मार्टफोन लॉन्चिंग से ध्यान हटाकर 15 हजार रुपये के सेगमेंट पर फोकस करना शुरू कर दिया है.  

यह भी पढ़ें: पिछले साल सबसे ज्यादा बिका ये स्मार्टफोन, टॉप 10 की लिस्ट में सिर्फ दो कंपनियों के फोन

प्रीमियम सेगमेंट पर सबसे ज्यादा फोकस 

कभी पॉकेट फ्रेंडली माने-जाने वाली कंपनियां शाओमी, रियलमी जैसे ब्रांड भी अब प्रीमियम सेगमेंट के स्मार्टफोन तैयार कर रहे हैं. उस कैटेगरी में कंपनियों को सबसे ज्यादा प्रोफिट होता है. 

मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में इजाफा 

स्मार्टफोन तैयार करने में यूज होने वाले पार्ट्स की कीमत में इजाफा हुआ है. प्रोसेसर, बैटरी और डिस्प्ले जैसे मुख्य पार्ट्स की लागत में 10-15 परसेंट तक इजाफा हुआ है. इन कीमतों का असर देखने को मिल सकता है. 

AI को लेकर बढ़ी है मांग 

स्मार्टफोन और अन्य इलेक्ट्रोनिक्स आइटम में AI की मांग बढ़ी है. इसकी वजह से उनमें एक्स्ट्रा चिप को इंस्टॉल करना पड़ता है. मार्केट में मेमोरी चिप्स की कमी है, जिसकी वजह से कीमत में इजाफा हुआ है. 

बजट में होगा क्या? 

केंद्रीय बजट में स्मार्टफोन और अन्य इलेक्ट्रोनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को लेकर क्या ऐलान होगा, उसका खुलासा बजट में होगा. केंद्रीय बजट कुछ ही देर में शुरू होगा. 

