iPhone जैसे लुक वाला सस्ता फोन लॉन्च, कीमत 9 हजार से भी कम, क्या खरीदना चाहिए?

भारतीय बाजार में Tecno ने नया फोन लॉन्च कर दिया है. कंपनी एंट्री लेवल बजट में iPhone 17 सीरीज जैसा डिजाइन मिलता है. कंपनी ने Tecno Spark Go 3 को लॉन्च किया है. फोन इस महीने के अंत तक सेल पर आएगा. फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला HD+ डिस्प्ले मिलता है.

स्मार्टफोन Unisoc T7250 पर काम करता है. इसमें 4GB RAM और 64GB स्टोरेज दिया गया है. फोन का डिजाइन तो डुअल रियर कैमरे वाला है, लेकिन इसमें सिंगल रियर कैमरा दिया गया है. आइए जानते हैं इस स्मार्टफोन की कीमत और दूसरी खास बातें.

कितनी है कीमत?

Tecno Spark Go 3 को कंपनी ने सिर्फ एक कॉन्फिग्रेशन में लॉन्च किया है. स्मार्टफोन 4GB RAM + 64GB स्टोरेज में आता है, जिसकी कीमत 8999 रुपये है. इस फोन की सेल 23 जनवरी से शुरू होगी. आप इसे ऐमेजॉन से खरीद सकेंगे. फोन ऑफलाइन मार्केट में भी मिलेगा. स्मार्टफोन बाद में फ्लिपकार्ट पर भी मिलेगा. इसे टाइटेनियम ग्रे, इंक ब्लैक, गैलेक्सी ब्लू और अरोरा पर्पल कलर में लॉन्च किया गया है.

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स?

Tecno Spark Go 3 डुअल सिम सपोर्ट के साथ आता है. फोन Android 15 पर काम करता है. इसमें 6.74-inch का HD+ IPS डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. टेक फर्म का दावा है कि उनका नया फोन IP64 रेटिंग के साथ आता है. स्मार्टफोन Unisoc T7250 प्रोसेसर पर काम करता है.

ये एक 4G स्मार्टफोन है. इसमें 13MP का प्राइमरी रियर कैमरा दिया गया है. वहीं फ्रंट में कंपनी ने 8MP का कैमरा दिया है. हैंडसेट को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो 15W की चार्जिंग सपोर्ट करती है. फोन में ब्रांड का अपना Ella वॉयस असिस्टेंट मिलता है.

क्या आपको ये फोन खरीदना चाहिए?

टेक्नो ने जिस बजट में इस फोन को लॉन्च किया है, उस बजट में आपको 5G फोन्स के विकल्प आसानी से मिल जाएंगे. मार्केट में रेडमी, लावा, सैमसंग और कई दूसरे ब्रांड्स के फोन्स मिल जाएंगे, जो 10 हजार रुपये से कम कीमत में 5G सपोर्ट देते हैं. चूंकि 2026 में आप एक फोन खरीद रहे हैं, तो आपको एक 5G फोन ही चुनना चाहिए.

