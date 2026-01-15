scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

स्मार्टफोन को रिप्लेस करेगा ये गैजेट? ChatGPT मेकर की बड़ी तैयारी, कान में पहन सकेंगे मिनी कंप्यूटर

ChatGPT मेकर OpenAI एक इयरफोन जैसा डिवाइस बना रहा है, जिसको जल्द ही लॉन्च किया जाएगा. इसमें वॉयस कमांड देकर टास्क बता सकेंगे, जिसके बाद यह उसे कंप्लीट कर देगा. यह दावा मीडिया रिपोर्ट्स में किया है और बताया है कि यह मिनी कंप्यूटर की तरह काम करेगा.

Advertisement
X
ChatGPT मेकर एक गैजेट लेकर आ रहा है. (Photo: Reuters )
ChatGPT मेकर एक गैजेट लेकर आ रहा है. (Photo: Reuters )

ChatGPT मेकर OpenAI को लेकर दावा किया है कि ब्रांड जल्द ही अपना एक गैजेट लेकर आ रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया है कि OpenAI एक इयरबड्स जैसा प्रोडक्ट बना रहा है, जिसको कान के पास लगाया जा सकेगा. यह एक AI इनेबल प्रोडक्ट होगा, जो वायस कमांड पर काम करेगा और यह इयरफोन्स से बढ़कर होगा.  

दरअसल, जाने-माने टिप्स्टर Smart Pikachu (Weibo) ने X प्लेटफॉर्म (पुराना नाम Twitter) पर एक पोस्ट किया है. इसमें एक इमेज दिखाई है, जिसमें एक शख्स कान के पास एक डिवाइस पहने हुए है. साथ ही बताया है कि OpenAI इस प्रोडक्ट को लेकर काम कर रहा है.  एक इमेज को पोस्ट किया है, जो एग शेप का है और उसको कान में पहना जा सकता है.  

OpenAI के अंदर ये हैं फीचर्स 

सम्बंधित ख़बरें

MHA's Digital Wing I4C in Big Action.
स्मार्टफोन यूजर्स के लिए गृह मंत्रालय की तरफ से बड़ा अलर्ट, तुरंत चेंज करें ये सेटिंग्स
Clicks Communicator
BlackBerry जैसा डिजाइन, iPhone जैसे फीचर, लॉन्च हुआ खास फोन
Phone use
बिना ऐप इंस्टॉल किए दिखेगा कॉलर का असली नाम, शुरू हुई नई सर्विस
Vivo Y29 5G
भारत में iPhone 16 के बाद सबसे ज्यादा बिका ये स्मार्टफोन, इतनी है कीमत
₹900 करोड़ में खरीदी गई 4 लोगों की टीम, दुनिया हैरान, इंटरनेट पर मची सनसनी

OpenAI ने डिवाइस के बारे में बताया है कि उसमें विंडो, सेरेमिक, लीऑयन बैटरी और अल्ट्रसोनिक TX होगा.  ऐसे में अनुमान लगाया जा सकता है कि यह एक मिनी गैजेट होगा, जिसे मिनी कंप्यूटर भी कह सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: स्मार्टफोन यूजर्स के लिए गृह मंत्रालय का अलर्ट, तुरंत चेंज करें ये सेटिंग्स वर्ना खाली हो सकता है अकाउंट

Sweetpea बताया है कोडनेम 

Advertisement

टिप्स्टर ने इस अपकमिंग प्रोडक्ट का कोडनेम Sweetpea बताया है. Apple के पूर्व इंजीनियर Johnny Ive ने लवफर्म को जॉइन किया गया. यह फर्म OpenAI के लिए डिजाइन तैयार करती है.  Johnny Ive ने जब ऐप छोड़ा था उस दौरान कयास लगाए गए थे कि OpenAI जल्द ही AI स्पेशल डिवाइस लॉन्च करेगा. 

आने वाले दिनों में होगा खुलासा 

OpenAI का नया डिवाइस क्या होगा? हालांकि इसके फीचर्स के बारे में आने वाले दिनों में खुलासा होगा. हालांकि OpenAI की तरफ से इस प्रोडक्ट को लेकर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दी गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस डिवाइस को साल 2028 में लॉन्च किया जाएगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव लाइव
    बीएमसी चुनाव एग्जिट पोल
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement