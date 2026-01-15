स्मार्टफोन को रिप्लेस करेगा ये गैजेट? ChatGPT मेकर की बड़ी तैयारी, कान में पहन सकेंगे मिनी कंप्यूटर

ChatGPT मेकर OpenAI को लेकर दावा किया है कि ब्रांड जल्द ही अपना एक गैजेट लेकर आ रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया है कि OpenAI एक इयरबड्स जैसा प्रोडक्ट बना रहा है, जिसको कान के पास लगाया जा सकेगा. यह एक AI इनेबल प्रोडक्ट होगा, जो वायस कमांड पर काम करेगा और यह इयरफोन्स से बढ़कर होगा.

दरअसल, जाने-माने टिप्स्टर Smart Pikachu (Weibo) ने X प्लेटफॉर्म (पुराना नाम Twitter) पर एक पोस्ट किया है. इसमें एक इमेज दिखाई है, जिसमें एक शख्स कान के पास एक डिवाइस पहने हुए है. साथ ही बताया है कि OpenAI इस प्रोडक्ट को लेकर काम कर रहा है. एक इमेज को पोस्ट किया है, जो एग शेप का है और उसको कान में पहना जा सकता है.

OpenAI के अंदर ये हैं फीचर्स

OpenAI ने डिवाइस के बारे में बताया है कि उसमें विंडो, सेरेमिक, लीऑयन बैटरी और अल्ट्रसोनिक TX होगा. ऐसे में अनुमान लगाया जा सकता है कि यह एक मिनी गैजेट होगा, जिसे मिनी कंप्यूटर भी कह सकते हैं.

Hearing fresh detail on Openai "To-go" hardware project from last report. Now confirmed it is a special audio product to replace Airpod, internal code name is "Sweetpea"



On manufacturing, Foxconn has been told to prepare for total 5 devices by Q4 2028. All not known but a home… https://t.co/svOCBuyapI pic.twitter.com/SFumFfRIeF — 智慧皮卡丘 Smart Pikachu (Weibo) (@zhihuipikachu) January 12, 2026

Sweetpea बताया है कोडनेम

टिप्स्टर ने इस अपकमिंग प्रोडक्ट का कोडनेम Sweetpea बताया है. Apple के पूर्व इंजीनियर Johnny Ive ने लवफर्म को जॉइन किया गया. यह फर्म OpenAI के लिए डिजाइन तैयार करती है. Johnny Ive ने जब ऐप छोड़ा था उस दौरान कयास लगाए गए थे कि OpenAI जल्द ही AI स्पेशल डिवाइस लॉन्च करेगा.

आने वाले दिनों में होगा खुलासा

OpenAI का नया डिवाइस क्या होगा? हालांकि इसके फीचर्स के बारे में आने वाले दिनों में खुलासा होगा. हालांकि OpenAI की तरफ से इस प्रोडक्ट को लेकर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दी गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस डिवाइस को साल 2028 में लॉन्च किया जाएगा.

