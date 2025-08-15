TECNO Spark Go 5G भारत में हुआ लॉन्च, 9,999 है कीमत, मिलेंगे ये फीचर्स

भारत में एक नया बजट स्मार्टफोन लॉन्च हो गया है, जिसका नाम TECNO Spark Go 5G है. इसमें यूजर्स को 6000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा और कई अच्छे फीचर्स मिलते हैं.

TECNO Spark Go 5G की कीमत 9,999 रुपये है, जिसमें 4GB + 128GB मॉडल मिलता है. इसकी सेल Flipkart और रिटेल स्टोर्स से उपलब्ध होगा. इसकी पहली सेल 21 अगस्त दोपहर 12 बजे शुरू होगी.

TECNO Spark Go 5G के स्पेसिफिकेशन्स

TECNO Spark Go 5G में 6.74-inch (1600 x 720 pixels) HD+ flat LCD डिस्प्ले दिया गया है. इसमें 670 Nits पीक ब्राइटनेस मिलती है. यह हैंडसेट Android 15 बेस्ड HiOS 15 पर काम करता है.

यह भी पढ़ें: भारत में आ गया सबसे सस्ता AI स्मार्टफोन, 4,999 में मिल रहे 10,000 रुपये वाले फोन के फीचर्स

TECNO Spark Go 5G का प्रोसेसर

TECNO Spark Go 5G में Octa Core MediaTek Dimensity 6400 6nm प्रोसेसर का यूज किया है. इसके साथ Arm Mali-G57 MC2 GPU का यूज किया है. इसमें 4GB LPDDR4X RAM और 128GB स्टोरेज मिलेगी. इसमें माइक्रोएसडी कार्ड लगाकार स्टोरेज को बढ़ाया जा सकता है.

Advertisement

TECNO India ने किया पोस्ट

#SparkGo5G is here! It’s time to double up ✌️



With:

✅ 8GB* RAM + 128GB Storage

📱 120Hz Refresh Rate

👉 Ella AI with Local Language Support



At just ₹9,999. Sale starts 21st August, 12 Noon on Flipkart.



Learn more ➡️ https://t.co/YXyuSCNo2h#TECNOMobile pic.twitter.com/05XEKihSI2 — TECNO Mobile India (@TecnoMobileInd) August 14, 2025

TECNO Spark Go 5G का कैमरा सेटअप

TECNO Spark Go 5G में सिंग रियर कैमरा सेटअप दिया है. इसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा और LED Flash लाइट दी है. यह कैमरा सेंसर 2K 30fps पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेगा. 5MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है.

यह भी पढ़ें: Tecno ने लॉन्च किए दो 5G स्मार्टफोन, 13 हजार में मिलेगा 30 हजार वाले फोन का फीचर

TECNO Spark Go 5G की बैटरी

TECNO Spark Go 5G में 6000mAh की बैटरी दी गई है, जिसके साथ 18W का फास्ट चार्जर मिलता है. इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है. इसमें 3.5mm ऑडियो जैक मिलता है.

---- समाप्त ----