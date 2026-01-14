चांद पर बनने जा रहा होटल, एक रात का किराया उड़ा देगा होश

'चांद के पार चलो…'अब तक आपने ये गाना सुना है, लेकिन जल्द ही आप चांद पर बने होटल में रुक पाएंगे. शायद आपको ये बात कपोर-कल्पना लग रही हो, लेकिन इस पर हकीकत में काम हो रहा है. एक स्टार्टअप चांद पर होटल बनाने की तैयारी कर रहा है और इसे 2032 तक शुरू करने की भी तैयारी है.

और पढ़ें

कैलिफोर्निया बेस्ड स्पेस स्टार्टअप Galactic Resource Utilisation Space (GRU) इस पर काम कर रहा है. कंपनी का दावा है कि वे चांद पर दुनिया का पहला परमानेंट होटल बना रहे हैं. इस प्रोजेक्ट में कई लोग अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं.

कितना है किराया?

इसे Nvidia, SpaceX, Y Combinator और डिफेंस टेक फर्म Anduril से जुड़े इन्वेंस्टर्स सपोर्ट कर रहे हैं. इस कंपनी को 21 साल के Skyler Chan ने शुरू किया है. होटल में रुकने के लिए बुकिंग भी शुरू कर दी गई है. फ्यूचर में ट्रैवल करने के लिए कंज्यूमर को आज बुकिंग के लिए 10 लाख डॉलर देने होंगे.

यह भी पढ़ें: Apple iPhone Fold को लेकर नया खुलासा, मिलेगी न्यू डिस्प्ले टेक्नोलॉजी, कब होगी लॉन्चिंग?

रिपोर्ट्स की मानें तो कंपनी अपनी सर्विस को 2032 तक शुरू कर देगी. यानी 2032 में कंपनी चांद पर अपने गेस्ट का स्वागत करेगी. जहां एक रात का किराया 4,10,000 डॉलर (3.7 करोड़ रुपये) होगा. GRU का कहना है कि उनके होटल का कंस्ट्रक्शन 2029 से शुरू होगा, जब उन्हें सभी जरूरी अप्रूवल मिल जाएगा.

Advertisement

कब तक शुरू होगी सर्विस?

अप्रूवल को लेकर कंपनी ने एक टेस्ट मिशन करने का भी टार्गेट रखा है. अगर सब कुछ कंपनी के प्लान के मुताबिक जाता है, तो आप 2032 में चांद पर अपने लिए कमरा बुक कर सकेंगे. जहां स्पेस स्टेशन तैयार करने के लिए पृथ्वी से ही मैटेरियल भेजा जाता है. वहीं GRU चांद की मिट्टी का ही इस्तेमाल वहां होटल बनाने में करना चाहती है.

यह भी पढ़ें: सेल्फी लो और सेहत जानो! CES 2026 में आई कमाल की टेक्नोलॉजी, ये है AI स्मार्ट शीशा

अगर ये होटल बन जाता है, तो निश्चित रूप से वहां रहना और वहां तक पहुंच सस्ता नहीं होगा. रिपोर्ट्स की मानें, तो इस होटल के रूम का किराया 410,000 डॉलर से शुरू होगा. ये एक रात का किराया होगा. हालांकि, कंपनी को उम्मीद है कि वक्त के साथ उनके होटल का किराया कम होगा. जैसे-जैसे स्पेस ट्रैवलर बढ़ेंगे होटल का रेंट कम होगा.

---- समाप्त ----