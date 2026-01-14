Aaj ka Rashifal 14 जनवरी 2026: मकर राशि वाले आज क्रोध और जल्दबाजी से बचें, जानें क्या कहती है आपकी राशि

मेष राशि: धैर्य और विश्वास से आगे बढ़ने का दिन

और पढ़ें

मेष राशि वालों के लिए आज सहजता से आगे बढ़ने का समय है. जल्दबाजी से बचते हुए धैर्य और आत्मविश्वास के साथ काम करेंगे तो परिणाम आपके पक्ष में आएंगे. परिवार का सहयोग मिलेगा और परिजनों से संवाद बेहतर रहेगा. किसी जरूरी सूचना के मिलने के योग हैं. ठगी या चालाक लोगों से दूरी बनाकर रखें.

लकी नंबर: 5, 7, 9

लकी रंग: अंजीर जैसा

आज का उपाय: सूर्यदेव को अर्घ्य दें, तिल व काली वस्तुओं का दान करें और श्रीगणेश की पूजा करें.

वृष राशि: टीमवर्क से मिलेगी सफलता

वृष राशि के जातकों के लिए आज अनुशासन और टीमवर्क का दिन है. दोस्तों और सहकर्मियों से संबंध मजबूत होंगे. लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन बहस से बचना जरूरी है. पुराने मामले सामने आ सकते हैं, इसलिए स्वास्थ्य और दस्तावेजों को लेकर सतर्क रहें. वरिष्ठों का मार्गदर्शन मददगार रहेगा.

Advertisement

लकी नंबर: 5, 6, 7

लकी रंग: सिल्वर

आज का उपाय: सूर्य को अर्घ्य दें, तिल दान करें और व्यवस्था पर ध्यान रखें.

मिथुन राशि: मेहनत से बनेगी पहचान

मिथुन राशि वालों को आज उतावलेपन से बचना होगा. करियर और व्यापार में सामान्य स्थिति रहेगी, लेकिन लगातार मेहनत से आप अपनी जगह बनाए रखेंगे. समय पर काम पूरा करने की आदत आगे फायदा देगी. रिश्तों में विनम्रता रखें और फोकस बनाए रखें.

लकी नंबर: 5, 7

लकी रंग: हरा

आज का उपाय: सूर्यदेव को अर्घ्य दें, तिल दान करें और कर्मठता बढ़ाएं.

कर्क राशि: स्मार्ट वर्क से मिलेगी सफलता

कर्क राशि के जातकों के लिए आज कामकाज में तेजी रहेगी. स्मार्ट तरीके से काम करने पर अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं. मित्रों का सहयोग मिलेगा और कोई शुभ सूचना मिल सकती है. बजट के अनुसार खर्च करें और अतिउत्साह से बचें.

लकी नंबर: 2, 5, 7

लकी रंग: एक्वा ब्लू

आज का उपाय: सूर्य को अर्घ्य दें, तिल दान करें और संयम रखें.

सिंह राशि: पारिवारिक संतुलन जरूरी

सिंह राशि वालों के लिए आज परिवार और करियर दोनों अहम रहेंगे. वरिष्ठों से बातचीत में स्पष्टता रखें. परीक्षा और सरकारी कामों में सफलता के संकेत हैं. घर में माहौल अनुकूल रहेगा, लेकिन बहस से बचना जरूरी है.

Advertisement

लकी नंबर: 1, 5, 7

लकी रंग: जामुनी

आज का उपाय: सूर्यदेव को अर्घ्य दें, तिल दान करें और विवेक से काम लें.

कन्या राशि: रिश्तों में आएगी मजबूती

कन्या राशि के जातकों के लिए आज सामाजिक और पारिवारिक रिश्तों को संवारने का दिन है. संवाद बेहतर होगा और शुभ समाचार मिल सकता है. तर्क-वितर्क से दूर रहें और संतुलन बनाए रखें. योग और प्राणायाम लाभ देंगे.

लकी नंबर: 5, 7

लकी रंग: गहरा हरा

आज का उपाय: सूर्य को अर्घ्य दें, दूर्वा और मोदक अर्पित करें.

तुला राशि: घर-परिवार में खुशियां

तुला राशि वालों के लिए आज पारिवारिक सुख बढ़ेगा. धन से जुड़े कामों में सफलता मिलेगी. रिश्तों में मिठास रहेगी और किसी उत्सव का आयोजन संभव है. नकारात्मक लोगों से दूरी बनाकर रखें.

लकी नंबर: 5, 6, 7

लकी रंग: फिरोजी

आज का उपाय: सूर्यदेव को अर्घ्य दें और शुभ कार्यों से जुड़ें.

वृश्चिक राशि: व्यक्तित्व से जीतेंगे दिल

वृश्चिक राशि के जातकों का आज व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. कामकाज में गति आएगी और मान-सम्मान बढ़ेगा. परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा. रचनात्मक कार्यों में मन लगेगा.

लकी नंबर: 5, 7, 9

लकी रंग: अखरोट जैसा

आज का उपाय: सूर्य को अर्घ्य दें और संस्कारों पर ध्यान दें.

धनु राशि: दूर से मिल सकता है मौका

Advertisement

धनु राशि वालों को आज अपनों की सलाह से आगे बढ़ना चाहिए. विदेश या दूर स्थान से जुड़ा कोई प्रस्ताव मिल सकता है. कामकाज मध्यम रहेगा, लेकिन बड़ी सोच आपको आगे ले जाएगी. खानपान का ध्यान रखें.

लकी नंबर: 3, 7

लकी रंग: खाकी

आज का उपाय: सूर्यदेव को अर्घ्य दें और वचन पालन करें.

मकर राशि: करियर में नए अवसर

मकर राशि के जातकों के लिए आज करियर और व्यापार में अच्छे अवसर बनेंगे. लेनदेन में पारदर्शिता रखें. यात्रा के योग हैं और संवाद बेहतर रहेगा. क्रोध और जल्दबाजी से बचें.

लकी नंबर: 5, 7, 8

लकी रंग: समुद्री

आज का उपाय: सूर्य को अर्घ्य दें, ध्यान और प्राणायाम करें.

कुंभ राशि: आय में बढ़ोतरी के संकेत

कुंभ राशि वालों के लिए आज सरकारी और करियर से जुड़े मामलों में प्रगति होगी. आय बढ़ने के योग हैं और प्रतिस्पर्धा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. परिवार का सहयोग मिलेगा.

लकी नंबर: 5, 7, 8

लकी रंग: रॉयल ब्लू

आज का उपाय: सूर्यदेव को अर्घ्य दें और हरी वस्तुओं का दान करें.

मीन राशि: भाग्य देगा पूरा साथ

मीन राशि के जातकों के लिए आज भाग्य मजबूत रहेगा. जिम्मेदार लोगों से सलाह लेकर काम करेंगे तो सफलता मिलेगी. पद-प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा.

Advertisement

लकी नंबर: 6, 7

लकी रंग: एप्पल ग्रीन

आज का उपाय: सूर्यदेव को अर्घ्य दें और सहयोग की भावना रखें.

---- समाप्त ----