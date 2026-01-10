Apple iPhone Fold को लेकर नया खुलासा, मिलेगी न्यू डिस्प्ले टेक्नोलॉजी, कब होगी लॉन्चिंग?

Apple के फोल्ड हैंडसेट को लेकर लंबे समय से चर्चा है. अब इसको लेकर नया खुलासा हुआ है, जिसमें डिस्प्ले को लेकर बताया है. ऐपल के पहले फोल्ड हैंडसेट में कोरियाई कंपनी सैमसंग द्वारा तैयार की गई CoE (Color Filter on Encapsulation) OLED पैनल का यूज होगा. ये जानकारी The Elec की तरफ से शेयर की गई है.

CoE बेस्ड OLED पैनल के तहत हैंडसेट में पुराने पैनल की तुलना में ज्यादा ब्राइटनेस मिलेगी. दरअसल, पुराने OLED पैनल के तहत तैयार होने वाले डिस्प्ले के ऊपर एक पोलराइजिंग फिल्म लगी होती है, जो रिफ्लेक्शन को कम करने का काम करती है.

मौजूदा OLED पैनल की खामी

मौजूदा टेक्नोलॉजी पर काम करने वाले OLED पैनल की खामी यह है कि यह पैनल की कुछ रोशनी खुद ऑब्जर्व करती है. इसकी वजह से ब्राइटनेस और एफिसिएंसी दोनों प्रभावित होती हैं.

CoE बेस्ड टेक्नोलॉजी की खूबी

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, Apple अपने सबसे पहले फोल्ड हैंडसेट में CoE बेस्ड टेक्नोलॉजी पर काम करने वाले OLED पैनल का यूज करेगा. इसे इस साल के 2026 के लास्ट तक अनवील किया जाएगा, हालांकि अभी तक कंपनी ने इस जानकारी को कंफर्म नहीं किया है. हालांकि कीमत को लेकर कोई ऑफिशियल खुलासा नहीं किया है.

Apple Air 2 में न्यू टेक्नोलॉजी

रिपोर्ट्स के मुताबिक, CoE बेस्ड टेक्नोलॉजी पर काम करने वाले OLED पैनल को Apple Air 2 में यूज किया जाएगा. हालांकि अभी तक कंपनी ने इस जानकारी को कंफर्म नहीं किया है. Apple Air कंपनी का सबसे स्लिम हैंडसेट है, जिसकी थिकनेस 5.6 mm है. मौजूदा वर्जन में सिंगल रियर कैमरा सेटअप दिया है.

सैमसंग, वीवो, शाओमी समेत कई ब्रांड के फोल्ड फोन

भारत समेत ग्लोबल मार्केट में सैमसंग, वीवो पहले से ही फोल्ड हैंडसेट को सेल कर रहे हैं. वहीं, शाओमी चीन में फोल्ड हैंडसेट को लॉन्च कर चुकी है. सैमसंग फोल्ड स्मार्टफोन के अब तक कई वर्जन लॉन्च हो चुके हैं, जबकि Apple अभी तक एक भी फोल्ड स्मार्टफोन को लॉन्च नहीं कर पाया है. हालांकि इसको लेकर अब तक कई लीक्स सामने आ चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल ऐलान सामने नहीं आया है.

