scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Apple iPhone Fold को लेकर नया खुलासा, मिलेगी न्यू डिस्प्ले टेक्नोलॉजी, कब होगी लॉन्चिंग?

सैमसंग, वीवो, शाओमी जैसे ब्रांड फोल्ड हैंडसेट को लॉन्च कर चुके हैं और लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक Apple Fold Phone भी जल्द दस्तक देगा. लेटेस्ट रिपोर्ट में बताया है कि अमेरिकी कंपनी कोरियाई सैमसंग कंपनी द्वारा तैयार की गई लेटेस्ट डिस्प्ले टेक्नोलॉजी का यूज करेगी. यह मौजूदा OLED पैनल की तुलना में ज्यादा बेहतर और एफिशिएंट होगा.

Advertisement
X
Apple iPhone Fold / via X (formerly Twitter)
Apple iPhone Fold / via X (formerly Twitter)

Apple के फोल्ड हैंडसेट को लेकर लंबे समय से चर्चा है. अब इसको लेकर नया खुलासा हुआ है, जिसमें डिस्प्ले को लेकर बताया है. ऐपल के पहले फोल्ड हैंडसेट में कोरियाई कंपनी सैमसंग द्वारा तैयार की गई CoE (Color Filter on Encapsulation) OLED पैनल का यूज होगा. ये जानकारी The Elec की तरफ से शेयर की गई है. 

CoE बेस्ड OLED  पैनल के तहत  हैंडसेट में पुराने पैनल की तुलना में ज्यादा ब्राइटनेस मिलेगी. दरअसल, पुराने OLED पैनल के तहत तैयार होने वाले डिस्प्ले के ऊपर एक पोलराइजिंग फिल्म लगी होती है, जो रिफ्लेक्शन को कम करने का काम करती है. 

मौजूदा OLED पैनल की खामी

सम्बंधित ख़बरें

MHA's Digital Wing I4C in Big Action.
स्मार्टफोन यूजर्स के लिए गृह मंत्रालय की तरफ से बड़ा अलर्ट, तुरंत चेंज करें ये सेटिंग्स
Vivo Y29 5G
भारत में iPhone 16 के बाद सबसे ज्यादा बिका ये स्मार्टफोन, इतनी है कीमत
Clicks Communicator
BlackBerry जैसा डिजाइन, iPhone जैसे फीचर, लॉन्च हुआ खास फोन
Phone use
बिना ऐप इंस्टॉल किए दिखेगा कॉलर का असली नाम, शुरू हुई नई सर्विस
UP में जन्मे सबीह खान को Apple देता है 243 करोड़ रुपये की सैलरी

मौजूदा टेक्नोलॉजी पर काम करने वाले OLED पैनल की खामी यह है कि यह पैनल की कुछ रोशनी खुद ऑब्जर्व करती है. इसकी वजह से ब्राइटनेस और एफिसिएंसी दोनों प्रभावित होती हैं.  

यह भी पढ़ें: स्मार्टफोन यूजर्स के लिए गृह मंत्रालय का अलर्ट, तुरंत चेंज करें ये सेटिंग्स वर्ना खाली हो सकता है अकाउंट

CoE बेस्ड टेक्नोलॉजी की खूबी 

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, Apple अपने सबसे पहले फोल्ड हैंडसेट में CoE बेस्ड टेक्नोलॉजी पर काम करने वाले OLED पैनल का यूज करेगा. इसे इस साल के 2026 के लास्ट तक अनवील किया जाएगा, हालांकि अभी तक कंपनी ने इस जानकारी को कंफर्म नहीं किया है. हालांकि कीमत को लेकर कोई ऑफिशियल खुलासा नहीं किया है. 

Advertisement

Apple Air 2 में न्यू टेक्नोलॉजी 

रिपोर्ट्स के मुताबिक, CoE बेस्ड टेक्नोलॉजी पर काम करने वाले OLED पैनल को  Apple Air 2 में यूज किया जाएगा. हालांकि अभी तक कंपनी ने इस जानकारी को कंफर्म नहीं किया है. Apple Air कंपनी का सबसे स्लिम हैंडसेट है, जिसकी थिकनेस  5.6 mm है. मौजूदा वर्जन में सिंगल रियर कैमरा सेटअप दिया है. 

यह भी पढ़ें: स्मार्टफोन हुआ ब्लास्ट, बैक पैनल की उड़ी धज्जियां, क्वॉलिटी पर उठ रहे सवाल

सैमसंग, वीवो, शाओमी समेत कई ब्रांड के फोल्ड फोन 

भारत समेत ग्लोबल मार्केट में सैमसंग, वीवो पहले से ही फोल्ड हैंडसेट को सेल कर रहे हैं. वहीं, शाओमी चीन में फोल्ड हैंडसेट को लॉन्च कर चुकी है. सैमसंग फोल्ड स्मार्टफोन के अब तक कई वर्जन लॉन्च हो चुके हैं, जबकि Apple अभी तक एक भी फोल्ड स्मार्टफोन को लॉन्च नहीं कर पाया है. हालांकि इसको लेकर अब तक कई लीक्स सामने आ चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल ऐलान सामने नहीं आया है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement