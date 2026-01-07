अब शीशा बताएगा कितने स्वस्थ हैं आप, CES 2026 में आई कमाल की टेक्नोलॉजी

घर में लगा हुआ शीशा अचानक से आपकी हेल्थ के बारे में बताने लगे तो कैसा होगा? दरअसल, साइंस फिक्शन जैसी ये कहानी हकीकत हो गई है. कंज्यूमर इलेक्ट्रोनिक शो 2026 (CES 2026) के दौरान डिजिटल हेल्थ टेक कंपनी न्यूरालॉजिक्स ने अपना एक नया प्रोडक्ट अनवील कर दिया गया है.

और पढ़ें

न्यूरालॉजिक्स ने CES 2026 के दौरान एक ऐसा मिरर पेश किया गया है, जो सिर्फ शख्स का चेहरा देखकर उसकी तबियत के बारे में बताता है. इसका नाम Longevity Mirror है. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

CES 2026 दिखाया है स्मार्ट शीशा का डेमो

CES 2026 के दौरान एक डेमो स्पेस बनाया गया है, जहां पर इस मिरर को रखा गया है. इसके बाद कोई भी शख्स मिरर के सामने आकर अपनी हेल्थ के बारे में डिटेल्स चेक कर सकता है.

AI की मदद से एनालाइज किया जाता है

यहां सिर्फ एक 30 सेकेंड के वीडियो को AI की मदद से एनालाइज किया जाता है और उसके बारे में बताता है. इसे कोई भी घर बैठे भी इस्तेमाल कर सकेगा. बीते साल यानी CES 2025 के दौरान NuraLogix ने Anura Magic Mirror को अनवील किया था और हेल्थ इनसाइट्स देता था. हालांकि यह आम लोगों के लिए सेल के लिए उपलब्ध नहीं हो पाया.

Advertisement

सेल के लिए उपलब्ध होगा या नहीं?

इस साल अनवील किए गए Longevity Mirror को कंज्यूर को यूज करन के लिए सेल किया जाएगा. यह उन लोगों के लिए यूजफुल होगा, जो पनी हेल्थ को समझना चाहते हैं.

कंपनी के पास है खुद की पेटेंट टेक्नोलॉजी?

न्यूरालॉजिक्स के पास खुद की एक पेटेंट ट्रांसडेरमल ऑप्किटल इमेजिंग तकनीक है. इस टेक्नोलॉजी के तहत एक सेल्फी वीडियो को एनालाइज करता है और इस दौरान ब्लड फ्लो आदि को एनालाइज कर लेता है और सिर्फ आधे मिनट के अंदर यूजर्स को डिटेल्स मिल जाती है, जिसमें लाइफस्टाइल और फिजियोलॉजिकल डिटेल्स शामिल होते ही.

AI हेल्थ ठीक करने की सलाह भी देता है

मिरर के अंदर हेल्थ डेटा को बेहतर करने के लिए कुछ रेकेमंडेशन दी जाती हैं. इस डिवाइस में AI हेल्थ असिस्टेंट फीचर शामिल है, जो पूरी जानकारियों को आसानी से समझता है. इसके बाद वह नींद, एक्टिविटि, स्ट्रेस आदि से जुड़ी पर्सनलाइज्ड रेकेमंडेशन आदि देते हैं.

---- समाप्त ----