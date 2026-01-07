scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अब शीशा बताएगा कितने स्वस्थ हैं आप, CES 2026 में आई कमाल की टेक्नोलॉजी

CES 2026 के दौरान एक स्मार्ट ग्लास को पेश किया है, जो 30 सेकेंड के अंदर सामने खड़े शख्स की हेल्थ के बारे मे बता देता है. दरअसल, इस स्मार्ट मिरर का नाम Longevity Mirror है. इसके लिए कंपनी अपनी पेटेंट टेक्नोलॉजी का यूज करती है, जो सिर्फ चेहरा देखर ब्लड फ्लो आदि के बारे में बता देती है.

Advertisement
X
CES 2026 के दौरान Longevity Mirror को अनवील किया गया है. (Photo:NuraLogix)
CES 2026 के दौरान Longevity Mirror को अनवील किया गया है. (Photo:NuraLogix)

घर में लगा हुआ शीशा अचानक से आपकी हेल्थ के बारे में बताने लगे तो कैसा होगा? दरअसल, साइंस फिक्शन जैसी ये कहानी हकीकत हो गई है. कंज्यूमर इलेक्ट्रोनिक शो 2026 (CES 2026)  के दौरान डिजिटल हेल्थ टेक कंपनी न्यूरालॉजिक्स ने अपना एक नया प्रोडक्ट अनवील कर दिया गया है. 

न्यूरालॉजिक्स ने CES 2026 के दौरान एक ऐसा मिरर पेश किया गया है, जो सिर्फ शख्स का चेहरा देखकर उसकी तबियत के बारे में बताता है. इसका नाम Longevity Mirror है. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं. 

CES 2026 दिखाया है स्मार्ट शीशा का डेमो 

सम्बंधित ख़बरें

Tech support and call center scam in 2026
Tech Support के नाम पर कॉल और लोग गंवा रहे लाखों रुपये, जानें कैसे
Realme 16 Pro Plus
200MP कैमरा वाले दो फोन हुए लॉन्च, मिलेगी 7000mAh की बैटरी
WhatsApp Mule Accounts
किराए पर WhatsApp अकाउंट और कमीशन का लालच, मार्केट में आया नया साइबर फ्रॉड
Artificial Intelligence
AI की भूख से महंगे हो रहे मोबाइल-लैपटॉप?
smartphone hacked Pixabay
किसी और के इशारों पर तो काम नहीं कर रहा आपका फोन? दिखेंगे ये साइन

CES 2026 के दौरान एक डेमो स्पेस बनाया गया है, जहां पर इस मिरर को रखा गया है. इसके बाद कोई भी शख्स मिरर के सामने आकर अपनी हेल्थ के बारे में डिटेल्स चेक कर सकता है. 

AI की मदद से एनालाइज किया जाता है 

यहां सिर्फ एक 30 सेकेंड के वीडियो को AI की मदद से एनालाइज किया जाता है और उसके बारे में बताता है. इसे कोई भी घर बैठे भी इस्तेमाल कर सकेगा. बीते साल यानी CES 2025 के दौरान NuraLogix ने Anura Magic Mirror को अनवील किया था और हेल्थ इनसाइट्स देता था. हालांकि यह आम लोगों के लिए सेल के लिए उपलब्ध नहीं हो पाया. 

Advertisement

सेल के लिए उपलब्ध होगा या नहीं? 

इस साल अनवील किए गए Longevity Mirror को कंज्यूर को यूज करन के लिए सेल किया जाएगा. यह उन लोगों के लिए यूजफुल होगा, जो पनी हेल्थ को समझना चाहते हैं.

कंपनी के पास है खुद की पेटेंट टेक्नोलॉजी

न्यूरालॉजिक्स के पास खुद की एक पेटेंट ट्रांसडेरमल ऑप्किटल इमेजिंग तकनीक है. इस टेक्नोलॉजी के तहत एक सेल्फी वीडियो को एनालाइज करता है और इस दौरान ब्लड फ्लो आदि को एनालाइज कर लेता है और सिर्फ आधे मिनट के अंदर यूजर्स को डिटेल्स मिल जाती है, जिसमें लाइफस्टाइल और फिजियोलॉजिकल डिटेल्स शामिल होते ही. 

AI हेल्थ ठीक करने की सलाह भी देता है

मिरर के अंदर हेल्थ डेटा को बेहतर करने के लिए कुछ रेकेमंडेशन दी जाती हैं. इस डिवाइस में AI हेल्थ असिस्टेंट फीचर शामिल है, जो पूरी जानकारियों को आसानी से समझता है. इसके बाद वह नींद, एक्टिविटि, स्ट्रेस आदि से जुड़ी पर्सनलाइज्ड रेकेमंडेशन आदि देते हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement