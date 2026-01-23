scorecardresearch
 
Pebble Qore 2 लॉन्च, 4 हजार से कम में मिलेगा 20 हजार वाले डिवाइस का मजा

Pebble Qore 2 लॉन्च हो गया है. ये डिवाइस Whoop बैंड जैसी सुविधा देता है. हालांकि, इसके लिए आपको किसी सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं होगी. इस वेलनेस बैंड में कोई स्क्रीन नहीं है. ये डिवाइस 24 घंटे आपकी बॉडी की एक्टिविटी को ट्रैक कर सकता है. कंपनी का दावा है कि सिंगल चार्ज में इस डिवाइस को आप 45 दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं.

Pebble Qore 2 में 45 दिनों की बैटरी लाइफ मिलती है. (Photo: Pebble)
Pebble ने भारतीय बाजार में अपना नया प्रोडक्ट Qore 2 लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने स्क्रीन-फ्री वेलनेस बैंड लॉन्च किया है. ये उन यूजर्स को टार्गेट करता है, जो बिना सब्सक्रिप्शन, बिना डिस्ट्रैक्शन और बार-बार ना चार्ज करने वाला हेल्थ ट्रैकिंग डिवाइस चाहते हैं. यानी इसमें आपको तमाम हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स मिलेंगे, लेकिन स्क्रीन नहीं मिलेगी. 

इस तरह के बैंड्स की पॉपुलैरिटी Whoop बैंड की वजह से बढ़ी है. हालांकि, Whoop एक प्रीमियम प्रोडक्ट है, जिसका सब्सक्रिप्शन बार-बार खरीदना होता है. यानी आपको बैंड भी खरीदना होगा और उसका सब्सक्रिप्शन भी. Pebble Qore 2 इससे अलग है. इसमें आपको किसी सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं होगी. 

कितनी है कीमत? 

Qore 2 को कंपनी ने पहले वर्जन यानी Qore  की सफलता के बाद लॉन्च किया है. इसकी कीमत 5,999 रुपये है. हालांकि, स्पेशल लॉन्च ऑफर के तहत ये डिवाइस 3,799 रुपये में मिल रहा है. इस बैंड को आप कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट और प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स से खरीद सकते हैं. ये बैंड ऑफलाइन स्टोर्स पर भी मिलेगा. Pebble Qore 2 अपनी तरह का कोई नया डिवाइस नहीं है, बल्कि इस तरह के कई दूसरे प्रोडक्ट्स भी मार्केट में आते हैं.

 यह भी पढ़ें: Whoop जैसे फीचर्स के साथ लॉन्च हुआ Polar Loop, नहीं खरीदना होगा कोई सब्सक्रिप्शन

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स? 

Pebble Qore 2 एक 24x7 हेल्थ ट्रैकिंग डिवाइस है. इसमें हार्ट रेट ट्रैकिंग, SpO2, HRV, बॉडी टेम्परेचर, स्ट्रेस लेवल, स्लीप, स्टेप और जनरल एक्टिविटी की ट्रैकिंग मिलती है. यानी आपके हाथ पर बंधा ये बैंड 24 घंटे आपके बॉडी की तमाम एक्टिविटीज को ट्रैक करेगा. इन सब को करने वाला डिवाइस एक मेटल बॉडी के साथ आता है. 

यह भी पढ़ें: WHOOP 4.0 Review: क्यों इस फिटनेस बैंड को Apple Watch से भी बेहतर मानते हैं एथलीट्स? 

कंपनी का दावा है कि ये डिवाइस 45 दिनों की बैटरी लाइफ ऑफर करता है. मार्केट में मिलने वाली किसी भी स्मार्टवॉच या फिटनेस बैंड में आपको इस तरह की बैटरी लाइफ नहीं मिलेगी. हेल्थ डेटा Pebble Halo से सिंक होगा. यहां आपको AI पावर्ड हेल्थ एनालिसिस मिलेगा. इसके लिए आपको किसी सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं होगी.

