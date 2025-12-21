OnePlus 15T जल्द होगा लॉन्च, 50MP + 50MP कैमरा के साथ मिलेगी 7000mAh की बैटरी

OnePlus ने हाल में अपनी 15-सीरीज को लॉन्च किया है. इस सीरीज में कंपनी ने OnePlus 15 और OnePlus 15R को लॉन्च कर दिया है, लेकिन एक और फोन इस लिस्ट में शामिल होने वाला है. रिपोर्ट्स की मानें, तो कंपनी OnePlus 15T को लॉन्च करने वाली है. ये इस सीरीज का तीसरा फोन होगा.

लॉन्च से पहले इस फोन से जुड़ी कई डिटेल्स लीक हुई हैं. इसमें कॉम्पैक्ट स्क्रीन साइज और बड़ी बैटरी मिलेगी. ये फोन डुअल रियर कैमरा सेटअप के साथ आएगा. यानी ये फोन भारत में लॉन्च हुए OnePlus 13s का सक्सेसर होगा. आइए जानते हैं अपकमिंग फोन की डिटेल्स.

क्या होंगे स्पेसिफिकेशन्स?

चीनी टिप्स्टर डिजिटल चैट स्टेशन के मुताबिक, कंपनी OnePlus 15T को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. टिप्स्टर की मानें, तो कंपनी ने इस स्मार्टफोन के एक्सेसरीज का ट्रायल प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया है. कंपनी इस फोन के साथ एक मैग्नेटिक स्नैप केस लॉन्च कर सकती है. ये केस ग्रे या वॉइट कलर में लॉन्च होगा.

OnePlus 15T में 6.3-inch का 1.5K रेज्योलूशन वाला फ्लैट स्क्रीन डिस्प्ले मिलेगा. कंपनी AMOLED डिस्प्ले दे सकती है. स्क्रीन 165Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगी. वनप्लस इस फोन में मेटल का फ्रेम इस्तेमाल करेगा. इसमें 3D अल्ट्रा सोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा.

दमदार कैमरा और बैटरी मिलेगी

फोन को पावर देने के लिए 7000mAh की बैटरी दी जा सकती है. OnePlus 15T में टेलीफोटो रियर कैमरा मिलेगा. ये फोन Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर के साथ लॉन्च हो सकता है. फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया जा सकता है, जिसका मेन कैमरा 50MP का होगा.

हैंडसेट में 50MP का टेलीफोटो कैमरा दिया जा सकता है. रिपोर्ट का कहना है कि अपकमिंग हैंडसेट अगले साल की पहली छमाही में लॉन्च हो सकता है. शुरुआत में कंपनी इस फोन की चीन में लॉन्च करेगी, जो बाद में OnePlus 15s नाम से भारत आ सकता है. हालांकि, इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है.

