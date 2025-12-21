scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

OnePlus 15T जल्द होगा लॉन्च, 50MP + 50MP कैमरा के साथ मिलेगी 7000mAh की बैटरी

OnePlus 15T Leaks: वनप्लस एक नया फोन जल्द ही लॉन्च करने वाला है. ये फोन दमदार फीचर्स के साथ आएगा, जिसकी कीमत OnePlus 15 से कम होगी. ये फोन 7000mAh की बैटरी और 50MP के टेलीफोटो लेंस के साथ लॉन्च हो सकता है. भारत में कंपनी इस फोन को OnePlus 15s के नाम से लॉन्च कर सकती है. आइए जानते हैं इसकी खास बातें.

Advertisement
X
OnePlus 13s को कंपनी ने इस साल भारत में कॉम्पैक्ट फोन के तौर पर लॉन्च किया है. (Photo: ITG)
OnePlus 13s को कंपनी ने इस साल भारत में कॉम्पैक्ट फोन के तौर पर लॉन्च किया है. (Photo: ITG)

OnePlus ने हाल में अपनी 15-सीरीज को लॉन्च किया है. इस सीरीज में कंपनी ने OnePlus 15 और OnePlus 15R को लॉन्च कर दिया है, लेकिन एक और फोन इस लिस्ट में शामिल होने वाला है. रिपोर्ट्स की मानें, तो कंपनी OnePlus 15T को लॉन्च करने वाली है. ये इस सीरीज का तीसरा फोन होगा. 

लॉन्च से पहले इस फोन से जुड़ी कई डिटेल्स लीक हुई हैं. इसमें कॉम्पैक्ट स्क्रीन साइज और बड़ी बैटरी मिलेगी. ये फोन डुअल रियर कैमरा सेटअप के साथ आएगा. यानी ये फोन भारत में लॉन्च हुए OnePlus 13s का सक्सेसर होगा. आइए जानते हैं अपकमिंग फोन की डिटेल्स. 

क्या होंगे स्पेसिफिकेशन्स? 

चीनी टिप्स्टर डिजिटल चैट स्टेशन के मुताबिक, कंपनी OnePlus 15T को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. टिप्स्टर की मानें, तो कंपनी ने इस स्मार्टफोन के एक्सेसरीज का ट्रायल प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया है. कंपनी इस फोन के साथ एक मैग्नेटिक स्नैप केस लॉन्च कर सकती है. ये केस ग्रे या वॉइट कलर में लॉन्च होगा. 

सम्बंधित ख़बरें

OnePlus 13R
सस्ता हुआ OnePlus 13R, Flipkart पर है इतने हजार का डिस्काउंट
OnePlus 13s
OnePlus का सबसे छोटा 5G फोन भारत में लॉन्च, इतने रुपये है कीमत
One Plus
OnePlus 13S Review: क्यों लोग इसे iPhone से कर रहे कंपेयर? 
OnePlus 15R and Pad Go 2
OnePlus का सस्ता फोन और टैबलेट लॉन्च, मिलेगी 10050mAh की बैटरी
OnePlus Sale
OnePlus की बंपर सेल, मिलेगा फ्री कवर और कीमत 1149 से शुरू

यह भी पढ़ें: OnePlus 15R लॉन्च होते ही सस्ता हुआ 13R, इतने में मिलेगा फोन

OnePlus 15T में 6.3-inch का 1.5K रेज्योलूशन वाला फ्लैट स्क्रीन डिस्प्ले मिलेगा. कंपनी AMOLED डिस्प्ले दे सकती है. स्क्रीन 165Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगी. वनप्लस इस फोन में मेटल का फ्रेम इस्तेमाल करेगा. इसमें 3D अल्ट्रा सोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा. 

Advertisement

दमदार कैमरा और बैटरी मिलेगी

फोन को पावर देने के लिए 7000mAh की बैटरी दी जा सकती है. OnePlus 15T में टेलीफोटो रियर कैमरा मिलेगा. ये फोन Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर के साथ लॉन्च हो सकता है. फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया जा सकता है, जिसका मेन कैमरा 50MP का होगा. 

यह भी पढ़ें: 10 हजार रुपये सस्ता हुआ OnePlus 13, यहां मिल रहा ऑफर

हैंडसेट में 50MP का टेलीफोटो कैमरा दिया जा सकता है. रिपोर्ट का कहना है कि अपकमिंग हैंडसेट अगले साल की पहली छमाही में लॉन्च हो सकता है. शुरुआत में कंपनी इस फोन की चीन में लॉन्च करेगी, जो बाद में OnePlus 15s नाम से भारत आ सकता है. हालांकि, इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Trending News:
    महाराष्ट्र निकाय चुनाव
    IND vs PAK U19
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement