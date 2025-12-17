scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

OnePlus 15R और Pad Go 2 भारत में लॉन्च, मिलेगी 10050mAh की बैटरी, जानिए कीमत

OnePlus 15R और OnePlus Pad Go 2 भारत में लॉन्च हो गए हैं. वनप्लस का लेटेस्ट फोन 32MP के फ्रंट कैमरा और 50MP + 8MP के रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है. इसमें Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर दिया गया है, जो 12GB RAM के साथ आता है. इसके साथ ही कंपनी ने अपना टैबलेट भी लॉन्च किया है. आइए जानते हैं इनकी डिटेल्स.

Advertisement
X
OnePlus 15R और Pad Go 2 को कंपनी ने भारत में लॉन्च कर दिया है. (Photo: OnePlus)
OnePlus 15R और Pad Go 2 को कंपनी ने भारत में लॉन्च कर दिया है. (Photo: OnePlus)

OnePlus ने भारतीय बाजार में नया स्मार्टफोन और टैबलेट लॉन्च कर दिया है. ब्रांड ने OnePlus 15R और OnePlus Pad Go 2 को लॉन्च किया है. दोनों ही प्रोडक्ट्स दमदार फीचर्स के साथ आते हैं. OnePlus 15R में Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर मिलता है. ये फोन 12GB RAM के साथ आता है. 

इसमें 512GB तक स्टोरेज और 7400mAh की बैटरी दी गई है. फोन में 50MP का रियर और 32MP का फ्रंट कैमरा मिलता है. OnePlus Pad Go 2 में MediaTek Dimensity 7300-Ultra प्रोसेसर और 10050mAh की बैटरी मिलती है. आइए जानते हैं इनकी कीमत और दूसरी खास बातें. 

कितनी है कीमत? 

OnePlus 15R की शुरुआती कीमत 47,999 रुपये है. ये कीमत 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वेरिएंट की है. वहीं 512GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 52,999 रुपये है. बैंक ऑफर के बाद आप इन दोनों ही वेरिएंट्स को क्रमशः 44,999 रुपये और 47,999 रुपये में खरीद सकते हैं. इसकी सेल 22 दिसंबर से शुरू होगी. 

सम्बंधित ख़बरें

OnePlus Sale
OnePlus की बंपर सेल, मिलेगा फ्री कवर और कीमत 1149 से शुरू 
Realme Narzo 90 5G, Realme Narzo 90x 5G
50MP फ्रंट कैमरे वाला सस्ता फोन लॉन्च, 7000mAh की लगी है बैटरी 
Motorola Edge 70
Moto Edge 70 भारत में लॉन्च, कम दाम में मिलेगा iPhone Air वाला फील 
Jio Recharge Plan
Jio New Year ऑफर, ₹500 में मिलेगी 36 हजार से ज्यादा की सर्विस  
OnePlus 15 Review
OnePlus 15 रिव्यू: दो हफ़्तों की रियल-लाइफ़ टेस्टिंग… क्या ये फोन वाकई पैसा वसूल है? 

यह भी पढ़ें: 10 हजार रुपये सस्ता हुआ OnePlus 13, यहां मिल रहा ऑफर

वहीं OnePlus Pad Go 2 के Wi-Fi वेरिएंट की कीमत 26,999 रुपये से शुरू होती है. इस कीमत में 128 स्टोरेज वेरिएंट मिलेगा. 256GB स्टोरेज वाला वेरिएंट 29,999 रुपये में मिलेगा. 5G वेरिएंट के लिए आपको 32,999 रुपये खर्च करना होगा. इसकी सेल 26 दिसंबर से शुरू होगी. 

Advertisement

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स? 

OnePlus 15R में 6.83-inch का AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो 165Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आता है. फोन Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर पर काम करता है. इसमें 50MP + 8MP का डुअल रियर कैमरा और 32MP का फ्रंट कैमरा मिलता है. फोन 7400mAh की बैटरी के साथ आता है, जो 80W की चार्जिंग सपोर्ट करती है. 

यह भी पढ़ें: 70 हजार है बजट? OnePlus 15 खरीदें या iPhone 17 लेना रहेगा सही

OnePlus Pad Go 2 में 12.1-inch का LCD डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. टैबलेट MediaTek Dimensity 7300-Ultra प्रोसेसर के साथ आता है. इसमें 8MP का रियर और 8MP का फ्रंट कैमरा मिलता है. डिवाइस को पावर देने के लिए 10050mAh की बैटरी दी गई है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Trending News:
    IND vs SA
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement