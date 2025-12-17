OnePlus 15R और Pad Go 2 भारत में लॉन्च, मिलेगी 10050mAh की बैटरी, जानिए कीमत

OnePlus ने भारतीय बाजार में नया स्मार्टफोन और टैबलेट लॉन्च कर दिया है. ब्रांड ने OnePlus 15R और OnePlus Pad Go 2 को लॉन्च किया है. दोनों ही प्रोडक्ट्स दमदार फीचर्स के साथ आते हैं. OnePlus 15R में Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर मिलता है. ये फोन 12GB RAM के साथ आता है.

इसमें 512GB तक स्टोरेज और 7400mAh की बैटरी दी गई है. फोन में 50MP का रियर और 32MP का फ्रंट कैमरा मिलता है. OnePlus Pad Go 2 में MediaTek Dimensity 7300-Ultra प्रोसेसर और 10050mAh की बैटरी मिलती है. आइए जानते हैं इनकी कीमत और दूसरी खास बातें.

कितनी है कीमत?

OnePlus 15R की शुरुआती कीमत 47,999 रुपये है. ये कीमत 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वेरिएंट की है. वहीं 512GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 52,999 रुपये है. बैंक ऑफर के बाद आप इन दोनों ही वेरिएंट्स को क्रमशः 44,999 रुपये और 47,999 रुपये में खरीद सकते हैं. इसकी सेल 22 दिसंबर से शुरू होगी.

वहीं OnePlus Pad Go 2 के Wi-Fi वेरिएंट की कीमत 26,999 रुपये से शुरू होती है. इस कीमत में 128 स्टोरेज वेरिएंट मिलेगा. 256GB स्टोरेज वाला वेरिएंट 29,999 रुपये में मिलेगा. 5G वेरिएंट के लिए आपको 32,999 रुपये खर्च करना होगा. इसकी सेल 26 दिसंबर से शुरू होगी.

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स?

OnePlus 15R में 6.83-inch का AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो 165Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आता है. फोन Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर पर काम करता है. इसमें 50MP + 8MP का डुअल रियर कैमरा और 32MP का फ्रंट कैमरा मिलता है. फोन 7400mAh की बैटरी के साथ आता है, जो 80W की चार्जिंग सपोर्ट करती है.

OnePlus Pad Go 2 में 12.1-inch का LCD डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. टैबलेट MediaTek Dimensity 7300-Ultra प्रोसेसर के साथ आता है. इसमें 8MP का रियर और 8MP का फ्रंट कैमरा मिलता है. डिवाइस को पावर देने के लिए 10050mAh की बैटरी दी गई है.

