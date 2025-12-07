scorecardresearch
 
भारत में आ रहा OnePlus 15 सीरीज का सबसे सस्ता फोन, मिलेगी 7400mAh की बैटरी और पावरफुल प्रोसेसर

OnePlus 15R भारत में लॉन्चिंग को तैयार है. यह हैंडसेट 17 दिसंबर को लॉन्च होगा, जहां इसकी कीमत का ऑफिशियल खुलासा होगा. इस हैंडसेट में पावरफुल परफोर्मेंस के साथ 7400mAh की बैटरी मिलेगी. अपकमिंग हैंडसेट में Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट का यूज किया जाएगा. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

OnePlus 15R भारत में 17 दिसंबर को लॉन्च होगा. (Photo: OnePlus.in)
OnePlus भारत में 17 दिसंबर को नया स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रही है, जिसका नाम OnePlus 15R होगा. इस हैंडसेट के कई फीचर्स का खुलासा हो चुका है, जिसकी जानकारी खुद कंपनी ने शेयर की है. यह हैंडसेट हाल ही में भारत में लॉन्च किए गए OnePlus 15 सीरीज का हिस्सा है. हालांकि अभी कीमत का ऑफिशियली खुलासा नहीं किया है, लेकिन इसमें कई अच्छे फीचर्स मिलेंगे. 

OnePlus 15R में 7,400mAh की बैटरी दी जाएगी. यह एक बड़ा बैटरी बैकअप है, जिसकी मदद से यूजर्स को फुल डे बैटरी बैकअप हासिल होगा. इसके अलावा भी कई और फीचर्स का ऑफिशियली खुलासा हो चुका है. आइए उन फीचर्स के बारे में डिटेल्स में जानते हैं. 

OnePlus 15R में मिलेगा ये प्रोसेसर 

OnePlus 15R में Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट का यूज किया जाएगा, जिसकी जानकारी ऑफिशियल पोर्टल पर लिस्टेड है. साथ ही इसमें 16GB Ram का यूज किया जा सकेगा, जिसका दावा कई लीक्स रिपोर्ट्स में किया जा चुका है. 

यह भी पढ़ें: लॉन्च हुआ सबसे बड़ी बैटरी वाला OnePlus का 5G स्मार्टफोन, इतनी है कीमत

OnePlus 15R का डिस्प्ले 

OnePlus 15R में AMOLED स्क्रीन पैनल के साथ 1.5K रेजोल्युशन का यूज किया जाएगा. इसके साथ ही डिस्प्ले में बेहतर गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए 165Hz रिफ्रेश रेट्स का यूज किया जाएगा. इसमें 1,800 Nits की पीक ब्राइटनेस मिलेगी. इसके साथ ही कंपनी Plus Key का सपोर्ट देगी. 

बेहतर ड्यूरेबिलिटी के लिए किया काम 

OnePlus 15R में बेहतर ड्यूरेबिलिटी देने के लिए कंपनी ने इसमें IP66, IP68, IP69, IP69K रेटिंग दी गई है. ये रेटिंग इसे इंडस्ट्री के दूसरे स्मार्टफोन से अलग बनाने का काम करती हैं. इसके साथ OxygenOS 16 का यूज किया गया है. 

यह भी पढ़ें: फ़ोन बंद होने के बाद भी चालू! कैसे चलता है फर्जी स्मार्टफोन शटडाउन स्कैम?

वनप्लस टैबलेट भी होगा लॉन्च  

वनप्लस टैबलेट भी लॉन्च होगा, जिसकी जानकारी ऑफिशियल पोर्टल से मिलती है. इस टैबलेट का नाम OnePlus Pad Go 2 के साथ आती है. इस टैबलेट के साथ S Stylus Pen का सपोर्ट मिलेगा. इसमें 5G सपोर्ट और प्रोडक्टिविटी का ध्यान रखते हुए कई नए और यूजफुल फीचर्स देखने को मिलेंगे. 

