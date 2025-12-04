लॉन्च हुआ सबसे बड़ी बैटरी वाला OnePlus का 5G स्मार्टफोन, इतनी है कीमत

OnePlus ने चीनी मार्केट में OnePlus Ace 6T को लॉन्च कर दिया है. कंपनी इस फोन को जल्द ही भारतीय बाजार में लॉन्च करने वाली है. भारत में ये फोन OnePlus 15R के नाम से लॉन्च होगा, जिसके फीचर्स की हमें अब जानकारी है. ये कंपनी का सबसे बड़ी बैटरी वाला फोन है.

और पढ़ें

इसमें 8300mAh की बैटरी दी गई है. ये किसी भी मास मार्केट स्मार्टफोन में मिलने वाली सबसे बड़ी बैटरी हैं. ज्यादातर फोन में अभी 7500mAh की बैटरी मिलती है. हालांकि, भारत और ग्लोबल मार्केट में कंपनी फोन को इसी बैटरी के साथ लॉन्च करेगी या कुछ बदलाव करेगी, इसकी जानकारी नहीं है.

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स?

OnePlus Ace 6T में कंपनी ने 6.83-inch का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 165Hz तक रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आता है. स्क्रीन की प्रोटेक्शन के लिए ओपो क्रिस्टल शील्ड ग्लास का इस्तेमाल किया गया है. इसमें Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर मिलता है.

हैंडसेट 16GB तक RAM और 1TB तक स्टोरेज के साथ आता है. इसमें डुअल सिम सपोर्ट दिया गया है. फोन Android 16 पर बेस्ड ColorOS 16 पर काम करता है. इसमें 50MP के मेन लेंस और 8MP के अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस वाला डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: OnePlus 15R होगा दुनिया का पहला ऐसा फोन, कंपनी ने किया बड़ा खुलासा, ये होंगे फीचर्स

वहीं फ्रंट में कंपनी ने 16MP का कैमरा दिया है. फोन की सिक्योरिटी के लिए इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा. डिवाइस का सबसे खास फीचर 8300mAh की बैटरी है, जो किसी भी दूसरे फोन के मुकाबले काफी बड़ी है. फोन 100W की चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है.

कितनी है कीमत?

भारत में OnePlus 15R की कीमत को लेकर कंपनी ने कोई जानकारी नहीं दी है. हालांकि, ये फोन 50 हजार रुपये से कम की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हो सकता है. क्योंकि 50 हजार रुपये के बजट में OnePlus 13S भी आता है. खैर चीनी वेरिएंट की बात करें, तो इसकी कीमत 2599 युआन (लगभग 33,150 रुपये) से शुरू होती है.

यह भी पढ़ें: OnePlus 15R और OnePlus Pad Go 2 का ऐलान, इस दिन होगा भारत में लॉन्च

ये कीमत फोन के 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की है. वहीं 16GB RAM + 1TB स्टोरेज वाला टॉप वेरिएंट चीन में 3899 युआन (लगभग 49,730 रुपये) की कीमत पर लॉन्च हुआ है. भारत में ये स्मार्टफोन OnePlus 15R नाम से 17 दिसंबर को लॉन्च होगा.

---- समाप्त ----