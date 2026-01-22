scorecardresearch
 
AI निगल जाएगा IT जॉब्स? Nvidia CEO बोले: घबराइए नहीं, सेफ रहेंगी ये नल ठीक करने वाली जॉब

स्विट्जरलैंड के दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकॉनॉमिक्स फोरम के दौरान Nvidia CEO जेन्सेन हुआंग ने नौकरियों को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि AI आने वाले दिनों में कोडिंग और IT जॉब्स को टेकओवर कर लेगा. हालांकि नल ठीक करने वाले प्लम्बर और राज मिस्त्री जैसी नौकरी सेफ रहेंगी.

जेन्सेन हुआंग ने बताया कि इलेक्ट्रिशियल,प्लम्बर की होगी जरूरत. (Photo: AP)

AI आ रहा है और बहुत से लोगों की नौकरियां निगल सकता है. किन-किन नौकरियों पर असर पड़ेगा और इंसानों के लिए आगे कौन सी नौकरियां होंगी. इसको लेकर दावोस पर चर्चा हुई. इस दौरान  Nvidia CEO ने अपनी राय रखी. 

वर्ल्ड इकॉनॉमिक्स फोरम में बुधवार को एनवीडिया सीईओ जेन्सेन हुआंग ने कहा कि  AI आने वाले दिनों में कोडिंग और IT जॉब्स को टेकओवर कर लेगा. हालांकि नल ठीक करने वाले प्लम्बर और राज मिस्त्री जैसी नौकरी सेफ रहेंगी.  

जेन्सेन हुआंग ने कारिगरों के लिए बताया बेस्ट टाइम

जेन्सेन हुआंग ने कहा कि यह ट्रेडपर्सन (कारीगर) के लिए ग्रेट टाइम है क्योंकि आने वाले दिनों में डेटा सेंटर की डिमांड बढ़ेगी और मैनुअल काम करने वाले लेबर की जरूरत होगी. ट्रेडपर्सन के तहत राज मिस्त्री, प्लम्बर आदि की डिमांड में इजाफा होगा. 

स्किल वर्कर की होगी जरूरत:हुआंग 

बुधवार को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में Nvidia के सीईओ जेनसन हुआंग ने कहा कि यह राज मिस्त्री, इलेक्ट्रेशियन से जुड़े काम करने वालों के लिए बेहतरीन समय है. असल में AI बूम के चलते डेटा सेंटर बनाने के लिए मैन्युअल काम करने वाले लेबर की डिमांड में इजाफा होगा.  

आने वाले दिनों में होगी इलेक्ट्रीशियन और लेबर की जरूरत 

स्विट्जरलैंड के दावोस में ब्लैकरॉक के CEO लैरी फिंक के साथ कन्वर्सेशन में कहा है कि हमें प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कंस्ट्रक्शन वर्कर और स्टील वर्कर की जरूरत होगी और AI की डिमांड के साथ इन सेक्टर के लोगों को भी रोजगार मिलेगा. 

AI बूम से होगा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण होगा 

हुआंग के मुताबिक, AI बूम असल में मानव इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण होगा, जो आने वाले दिनों में बहुत सी नौकरियां जनरेट करेगा. 

हुआंग ने लंबे समय से बार बार एक बात कह रहे हैं कि AI बड़े पैमाने पर जॉब किलर नहीं बनेगा, जिसका अनुमान बहुत से लोग लगा रहे हैं. 

रेडियोलॉजी का उदाहरण दिया

उन्होंने रेडियोलॉजी का उदाहरण दिया. असल में AI ने रेडियोलॉजिस्ट के कुछ कामों को ऑटोमेट किया है. इसके बावजूद इस सेक्टर की नौकरियों में इजाफा हुआ है. 

AI के गॉडफादर कहे जाने वाले जेफ्री हिंटन भी पहले कह चुके हैं कि आने वाले दिनों में मैनुअ काम करने वाले लोग AI से सबसे ज्यादा सुरक्षित रहने वाले हैं. 

