सिर्फ AI ही नहीं... इस सेक्टर्स की नौकरियों में आएगा बूम! जो काम कर रहे उनकी बढ़ेगी सैलरी

AI का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है और एआई से जुड़ी नौकरियों में भी विस्तार हो रहा है. कई रिपोर्ट में ये सामने आया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ रही है. लेकिन, AI से अलग भी कई ऐसे जॉब सेक्टर हैं, जो तेजी से ग्रो कर रहे हैं.

ऐसे में जो लोग नौकरी खोज रहे हैं, वो उन सेक्टर्स में अपना करियर बना सकते हैं. इसके अलावा जो लोग इन सेक्टर्स में पहले से काम कर रहे हैं, उनके लिए तो अच्छी खबर है कि उनकी सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है. तो जानते हैं एआई के अलावा किन सेक्टर्स में नौकरियां आ रही हैं...

किन सेक्टर्स में बढ़ेगी नौकरियां?

पिछले साल आई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर जॉब रिपोर्ट में बताया गया था कि साल 2030 तक करीब 15 नौकरियां तेजी से ग्रो करने वाली हैं. इस लिस्ट में AI से जुड़ी भी कई नौकरियां शामिल हैं. तो जानते हैं AI के अलावा किन नौकरियों में विस्तार होने वाला है...

WEF की रिपोर्ट के अनुसार, बिग डेटा स्पेशलिस्ट, फिनटेक इंजीनियर्स, एप्लीकेशन डवलपर्स, डेटा वेयरहाउसिंग स्पेशलिस्ट, इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेशलिस्ट, डिलिवरी सर्विस ड्राइवर्स, डेटा साइंटिस्ट, एनवायरमेंट इंजीनियर्स, रिन्युएबल एनर्जी इंजीनियर्स की नौकरियों में तेजी से ग्रोथ हो रही है और इनकी डिमांड बढ़ने वाली है.

कौन-कौन सी नौकरियां कम हो रही हैं?

इसी रिपोर्ट के अनुसार, पोस्टल सर्विस कलर्क, बैंक कलर्क, डेटा एंट्री क्लर्क, कैशियर, टिकट कलर्क, प्रिंटिंग वर्कर्स, ग्राफिक डिजाइनर्स, लीगल ऑफिशियल, कंडक्टर्स, अकाउंटिंग क्लर्क आदि की नौकरियां कम हो रही हैं. आने वाले सालों में इन लोगों की डिमांड कम हो सकती है.

