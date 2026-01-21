Blackberry जैसा हुआ हाल! इस कंपनी ने क्यों बंद कर दिया स्मार्टफोन बिजनेस

लंबे समय के बाद स्मार्टफोन मार्केट से एक और ब्रांड ने अपना कारोबार समेटने का फैसला किया है. चीनी कंपनियों से लगातार मिलती टक्कर और मार्केट के बदलते डायनामिक्स की वजह से Asus ने अपने स्मार्टफोन बिजनेस को बंद करने का फैसला किया है. कुछ साल पहले LG ने स्मार्टफोन मार्केट से दूरी बना ली थी. हालांकि, LG का हाल Asus जैसा नहीं है.

अब Asus ने भी ऐसा ही फैसला लिया है. कंपनी लैपटॉप और दूसरे बिजनेसेस में रहेगी, लेकिन स्मार्टफोन मार्केट से दूर हो रही है. कंपनी ने साफ किया है कि 2026 में वो कोई नया फोन लॉन्च नहीं करेंगे. एसस का जान मार्केट से ब्लैकबेरी के जाने जैसा है. क्योंकि दोनों ही कंपनियों का एक अलग मार्केट था और इनके फोन्स के चाहने वाले भी ज्यादा थे.

एसस के चेयरमैन जॉनी शिह ने कन्फर्म किया है ब्रांड कोई नया फोन लॉन्च नहीं करने वाला है. ब्रांड ने पिछले साल दो फोन्स- ROG Phone 9 FE और Zenfone 12 Ultra को लॉन्च किया था. हालांकि, भारत में कंपनी ने काफी पहले से ही जेनफोन को लॉन्च करना बंद कर दिया था.

क्यों फेल हुई कंपनी?

बात करें ROG फोन्स की, तो कंपनी मूल रूप से इन्हें गेमिंग यूजर्स के लिए बनाती थी. ये फोन्स दमदार प्रोसेसर, हाई रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन और पावरफुल बैटरी व चार्जिंग फीचर्स के साथ आते थे. यानी इन्हें गेमर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता था. पिछले कुछ सालों में स्पेक्स के मामले में फोन्स काफी बेहतर हुए हैं.

अगर आप किसी भी ब्रांड के मिड रेंज फोन्स को उठा लें, तो उन पर तमाम गेम्स को आसानी से खेला जा सकता है. ऐसे में सिर्फ गेमिंग के लिए एक फोन खरीदने में कम ही लोगों की रुचि होगी. इसके अलावा iQOO जैसे ब्रांड्स ने गेमिंग फोन्स को सामान्य फोन की शक्ल-ओ-सूरत दे दी है. इन फोन्स में आपको कैमरा भी अच्छा मिलता है.

एक पॉइंट ये भी है कि एसस ने जिन फोन्स को लॉन्च किया, वो अपने टाइम से काफी पहले थे. कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन लाने वाला Asus पहला एंड्रॉयड प्लेयर था. रिव्यूअर्स ने इन फोन्स को काफी पसंद किया, लेकिन कंज्यूमर्स ने इसे नकार दिया. शायद कंपनी उसे सही मार्केट में और सही वक्त पर लॉन्च नहीं कर पाई.

कंपनी अब क्या करेगी?

Asus भले ही स्मार्टफोन लॉन्च ना कर रही हो, लेकिन कंपनी लैपटॉप और पीसी के मार्केट में एक बड़ा नाम है. कंपनी PC और फिजिक्ल AI पर फोकस कर रही है. यानी ब्रांड का फोकस रोबोट्स और स्मार्ट ग्लासेस पर है. हालांकि, मार्केट में मौजूद अपने स्मार्टफोन्स को कंपनी मेंटेनेंस, सॉफ्टवेयर अपडेट और दूसरी सर्विसेस ऑफर करती रहेगी.

कंपनी का AI सर्वर बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है. पिछले साल इस सेक्टर में कंपनी ने 100 परसेंट की ग्रोथ हासिल की है. ऐसे में ब्रांड ने एक सेफ रास्ता चुना है. हालांकि, स्मार्टफोन मार्केट से एक ऐसा प्लेयर दूर हो गया है, जो अच्छी वैल्यू के साथ ही इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाता था. चाहे फ्लिप कैमरा की बात हो या पूरी तरह से गेमिंग फोन बनाना, ग्लोबल मार्केट में Asus ही ऐसा प्लेयर था, जो रिस्क ले रहा था.

