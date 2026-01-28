scorecardresearch
 
आज लॉन्च होगा न्यू Aadhaar App, ना फोटोकॉपी की जरूरत और ना आधार सेंटर जाने की

New Aadhaar App का फुल वर्जन आज लॉन्च होगा, जिसकी जानकारी खुद UIDAI ने दी है. न्यू आधार ऐप के जरिए यूजर्स आसानी से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को घर बैठे आसानी से चेंज कर सकेंगे. साथ ही डिटेल्स को हाइड करके आधार शेयर सकेंगे. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

Aadhaar App के फुल वर्जन में मिलेंगे ढेरों फीचर्स. (Photo: Play Store)
आधार कार्ड होल्डर्स के लिए अब एक न्यू ऐप लॉन्च होने जा रहा है. आधार (@UIDAI) ने X प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके बताया है कि 28 फरवरी को न्यू आधार ऐप का फुल वर्जन लॉन्च होगा. आज 28 फरवरी है और UIDAI की तरफ से कभी भी नए को लेकर पोस्ट सामने आ सकता है. 

न्यू आधार ऐप के फुल वर्जन की मदद से यूजर्स को कई नई सुविधाएं मिलेंगी. इसमें से एक बारे में UIDAI की तरफ से पोस्ट करके पहले ही बताया जा चुका है कि न्यू आधार ऐप की मदद से घर बैठे ही आधार पर रजिस्टर्ड नंबर को चेंज किया जा सकेगा. 

न्यू आधार ऐप पहले से मौजूद आज से मिलेंगे नए फीचर्स 

न्यू आधार ऐप पहले से ही Android और iOS स्टोर पर मौजूद है. हालांकि अभी उसके फुल फीचर्स काम नहीं करते हैं. न्यू आधार ऐप की मदद से अगर किसी को आधार कार्ड वेरिफिकेशन्स के लिए सेंड करना है तो आधार नंबर से लेकर डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस तक को हाइड किया जा सकता है. 
 

न्यू आधार ऐप का इंटरफेस ऐसा है. (Photo: ITG)

आधार का पोस्ट 

@UIDAI ने पोस्ट करके बताया है कि क्या आधार कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बदलना चाहते हैं? न्यू आधार ऐप फुल वर्जन के तहत यूजर्स कहीं से भी आधार पर न्यू मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं. 

आधार पर नया मोबाइल नंबर अपडेट करना होगा आसान 

आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर अपडेट करना एक जरूरी है. मोबाइल नंबर बदलने के लिए आधार सेंटर्स जाने की जरूरत होती है और उसके बाद ही नंबर बदलता है. आधार सेंटर्स पर लगने वाली भारी भीड़ की वजह से लोगों को काफी परेशान भी होना पड़ता है. 

फोटोकॉपी लेकर गूमने की जरूरत नहीं होगी 

न्यू आधार ऐप के आने के बाद हर कहीं आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेकर घूमने की जरूरत नहीं है. मोबाइल ऐप पर ही आधार कार्ड दिखा सकते हैं और अपनी पर्सनल डिटेल्स को हाइड कर सकते हैं. 

