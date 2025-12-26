scorecardresearch
 
भारत के इस गांव में शाम 7 बजे बजता है सायरन, 2.3 घंटे तक मोबाइल छूना भी है मना!

दिल्ली-NCR, मुंबई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों ने नहीं बल्कि भारत के एक छोटे से गांव ने कमाल कर दिया है. महाराष्ट्र के सांगली गांव में डिजिटल डिटॉक्स को अपना लिया है. गांव में शाम 7 बजते ही एक सायरन बजता है और सभी लोग अपने मोबाइल, गैजेट से दूरी बना लेते हैं.

सांगली गांव के लोग कुछ देर के लिए फोन चलाना बंद कर देते हैं. (File Photo: Getty Image)
बस, ट्रेन या अन्य लोकेशन पर आपने अधिकतर लोगों को मोबाइल पर बिजी देखा होगा. स्क्रीन टाइम बढ़ने की वजह से लोगों को स्वास्थ्य से लेकर रिश्तों तक में परेशानियों का सामना करना पड़ता है.  महाराष्ट्र के सांगली गांव में अनोखा तरीका खोजा निकाला है, जिसमें गांव के लोग एक दिन में करीब 2.30 घंटे का डिजिटल डिटॉक्स फॉलो करते हैं. इसकी जानकारी साइबर दोस्त I4C ने X पर पोस्ट करके दी है. 

साइबर दोस्त I4C ने X प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके बताया है कि महाराष्ट्र के सांगली गांव में हर दिन शाम 7 बजे सायरन बजता है. इसके बाद  ढाई घंटे का Digital Detox अपनाया जाता है. 

डिजिटल डिटॉक्स के तहत सभी को अपने स्मार्टफोन और गैजेट से दूरी बनानी पड़ती है. इसके बाद वे लोग आपस में बातचीत करते हैं. यह सिखाता है कि टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ को कंट्रोल ना करें. 

साइबर दोस्त I4C का पोस्ट 

डिजिटल डिटॉक्स कैसे करें

सांगली गांव से बाहर रहने वाले लोग भी डिजिटल डिटॉक्स कर सकते हैं. इसके लिए उनको कुछ नियम खुद बनाने पड़ेंगे और उनको मानना भी होगा. 

  • मोबाइल और गैजेट से दूर रहने का एक समय बनाना होगा. 
  • डेली उस समय टीवी, गैजेट या लैपटॉप आदि से दूरी बनानी होगी. 
  • शुरुआत में दिन में 30-60 मिनट के लिए स्मार्टफोन से दूरी बनाएं. 
  • सोने से पहले 30 मिनट पहले स्मार्टफोन को स्विच ऑफ करके रख दें. 
  • स्मार्टफोन में आने वाले नोटिफिकेशन्स को कंट्रोल करें. 
  • घर के अंदर फोन फ्री जोन तैयार करें. सोशल मीडिया यूज पर भी लिमिटेशन लगाएं. 
     

टीवी आदि से भी दूरी बनाते हैं लोग 

सांगली गांव में रहने वाले लोग इस दौरान टीवी से भी दूरी बना लेते हैं. इसके बाद वह परिवार, आस-पड़ोस और दूसरे सामाजिक काम करते हैं. बताया है कि इस नियम का पालन पूरा गांव करता है. 

---- समाप्त ----
