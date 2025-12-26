भारत के इस गांव में शाम 7 बजे बजता है सायरन, 2.3 घंटे तक मोबाइल छूना भी है मना!

बस, ट्रेन या अन्य लोकेशन पर आपने अधिकतर लोगों को मोबाइल पर बिजी देखा होगा. स्क्रीन टाइम बढ़ने की वजह से लोगों को स्वास्थ्य से लेकर रिश्तों तक में परेशानियों का सामना करना पड़ता है. महाराष्ट्र के सांगली गांव में अनोखा तरीका खोजा निकाला है, जिसमें गांव के लोग एक दिन में करीब 2.30 घंटे का डिजिटल डिटॉक्स फॉलो करते हैं. इसकी जानकारी साइबर दोस्त I4C ने X पर पोस्ट करके दी है.

और पढ़ें

साइबर दोस्त I4C ने X प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके बताया है कि महाराष्ट्र के सांगली गांव में हर दिन शाम 7 बजे सायरन बजता है. इसके बाद ढाई घंटे का Digital Detox अपनाया जाता है.

डिजिटल डिटॉक्स के तहत सभी को अपने स्मार्टफोन और गैजेट से दूरी बनानी पड़ती है. इसके बाद वे लोग आपस में बातचीत करते हैं. यह सिखाता है कि टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ को कंट्रोल ना करें.

साइबर दोस्त I4C का पोस्ट

महाराष्ट्र के सांगली गांव में हर दिन शाम 7 बजे सायरन बजता है, जिसके बाद 2.5 घंटे का Digital Detox अपनाया जाता है



इस दौरान mobile और gadgets से दूरी बनाकर लोग आपस में समय बिताते हैं



यह पहल हमें सिखाती है कि technology हमारे जीवन को नियंत्रित न करे#DigitalWellbeing #CyberAlert pic.twitter.com/kJ7nKryVwZ — CyberDost I4C (@Cyberdost) December 23, 2025

डिजिटल डिटॉक्स कैसे करें

सांगली गांव से बाहर रहने वाले लोग भी डिजिटल डिटॉक्स कर सकते हैं. इसके लिए उनको कुछ नियम खुद बनाने पड़ेंगे और उनको मानना भी होगा.

मोबाइल और गैजेट से दूर रहने का एक समय बनाना होगा.

डेली उस समय टीवी, गैजेट या लैपटॉप आदि से दूरी बनानी होगी.

शुरुआत में दिन में 30-60 मिनट के लिए स्मार्टफोन से दूरी बनाएं.

सोने से पहले 30 मिनट पहले स्मार्टफोन को स्विच ऑफ करके रख दें.

स्मार्टफोन में आने वाले नोटिफिकेशन्स को कंट्रोल करें.

घर के अंदर फोन फ्री जोन तैयार करें. सोशल मीडिया यूज पर भी लिमिटेशन लगाएं.



टीवी आदि से भी दूरी बनाते हैं लोग

Advertisement

सांगली गांव में रहने वाले लोग इस दौरान टीवी से भी दूरी बना लेते हैं. इसके बाद वह परिवार, आस-पड़ोस और दूसरे सामाजिक काम करते हैं. बताया है कि इस नियम का पालन पूरा गांव करता है.

---- समाप्त ----