Google Pixel 10 सीरीज का सबसे सस्ता फोन, इन फीचर्स के साथ होगा लॉन्च, कन्फर्म हुई डेट

Google ने अपने अपकमिंग स्मार्टफोन Pixel 10a को कन्फर्म कर दिया है. ये स्मार्टफोन 18 फरवरी से प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध होगा. कंपनी 13 फरवरी को इस स्मार्टफोन से जुडे़ ऑफर्स का खुलासा करेगी. फोन का डिजाइन काफी हद तक Pixel 9a जैसा ही है.

कंपनी ने YouTube पर इसका एक टीजर भी जारी किया है. साथ ही इसकी माइक्रोसाइट भी लाइव कर दी गई है. कंपनी ने फोन का ब्लू कलर वेरिएंट टीज किया है. फोन के डिजाइन में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है. इसमें भी कैमरा बंप नहीं मिलेगा.

रियर पैनल फ्लैट होगा, जैसा Pixel 9a का है. हालांकि, फोन में हार्डवेयर बदलाव जरूर होंगे. कंपनी ने अभी तक हैंडसेट से जुड़ी डिटेल्स को कन्फर्म नहीं किया है. पिछले दिनों इस स्मार्टफोन से जुड़ी कई लीक्स सामने आई थी, जिनके आधार पर हम इसके फीचर्स का अंदाजा लगा सकते हैं.

Pixel 9a जैसा ही होगा डिजाइन

लीक्स की मानें, तो ये स्मार्टफोन ब्लैक, फॉग वॉइट, बेरी और लैवेंडर कलर में आएगा. टीजर वीडियो में हमें लैवेंडर मॉडल नजर भी आया है. ये फोन काफी हद तक पिछले साल लॉन्च हुए Pixel 9a जैसा ही है. रिपोर्ट्स की मानें तो स्मार्टफोन Google Tensor G4 प्रोसेसर के साथ आएगा.

Pixel 9a में भी इसी प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया था. पहले भी ऐसी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, जिसमें दावा किया गया था कि गूगल अपनी फ्लैगशिप सीरीज और A-सीरीज को अलग-अलग प्रोसेसर के साथ लॉन्च करेगा. हालांकि, Pixel 10a के प्रोसेसर को मॉडिफाई किया जाएगा, जिससे परफॉर्मेंट बूस्ट होगी.

डिस्प्ले और बैटरी कितनी होगी?

इसमें 6.3-inch का AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगा. स्मार्टफोन को पावर देने के लिए 5100mAh की बैटरी दी जा सकती है. फोन 23W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगा. इसमें 256GB स्टोरेज का बेस वेरिएंट मिल सकता है.

कितने MP का कैमरा मिल सकता है?

कैमरा की बात करें, तो फोन में 48MP + 13MP का डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया जा सकता है. वहीं फ्रंट में भी 13MP का कैमरा मिलेगा. यानी कंपनी कैमरा के मामले में भी कोई बदलाव नहीं करने वाली है. फोन में नया Quick Share फीचर मिलेगा, जिसकी मदद से आप iPhone पर चीजें शेयर कर पाएंगे.

कितनी होगी कीमत?

फोन की कीमत को लेकर कोई जानकारी नहीं है. Pixel 9a को कंपनी ने 49,999 रुपये में लॉन्च किया था. इस फोन की कीमत भी कंपनी इसके आसपास ही रखेगी. फिलहाल कंपनी Pixel 10 को 73,999 रुपये में बेच रही है, जो फ्लिपकार्ट पर मिल रहा है.

