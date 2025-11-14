सस्ता हुआ Pixel 9 Pro, अब इतनी रह गई है कीमत, मिलते हैं पावरफुल फीचर

Google ने अपने एक स्मार्टफोन की कीमत में कटौती कर दी है. कंपनी ने बीते साल अगस्त में Pixel 9 Pro को लॉन्च किया था और अब इसकी कीमत में 25 हजार रुपये की कटौती नजर आ रही है.

और पढ़ें

ईकॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon India पर Pixel 9 Pro को 88,990 रुपये में लिस्टेड किया है. कंपनी ने इसको भारत में 1,09,999 रुपये में लॉन्च किया था. अब इस हैंडसेट पर सीधा-सीधा 21 हजार रुपये सेव कर सकेंगे.

Pixel 9 Pro एक प्रीमियम स्मार्टफोन है, जिसमें पावरफुल चिपसेट और शानदार कैमरा सेटअप दिया है. इसमें कई AI फीचर्स भी दिए हैं. इसमें 42MP का सेल्फी कैमरा दिया है.

Pixel 9 Pro पर मिल रहा बैंक ऑफर

Pixel 9 Pro पर बैंक ऑफर के तहत 3 हजार रुपये तक का डिस्काउंट मिलेगा. यह ऑफर चुनिंदा बैंक के कार्ड पर मिल रही है. डिवाइस खरीदने से पहले उसकी शर्तों को अच्छे से पढ़ लें.

यह भी पढ़ें: Google की बड़ी तैयारी, स्मार्टफोन के लिए नया फीचर, लंबे सफर में ज्यादा चलेगी बैटरी

Google Pixel 9 Pro के स्पेसिफिकेशन्स

Advertisement

Google Pixel 9 Pro में 6.3-inch LTPO का डिस्प्ले दिया गया है. इसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट्स और 3 हजार Nits की पीक ब्राइटनेस मिलती है. स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए Corning Gorilla Glass Victus 2 का यूज किया है.

Google Pixel 9 Pro का कमरा

Google Pixel 9 Pro में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया है. इसमें 50MP का कैमरा दिया है. सेकेंडरी कैमरा 48MP का टेलीफोटो लेंस और तीसरा कैमरा सेंसर भी 48MP का सेंसर है. इसमें 42MP का कैमरा सेंसर है.

यह भी पढ़ें: महंगे होने वाले हैं स्मार्टफोन? AI की वजह से आपको देनी पड़ेगी ज्यादा कीमत

Google Pixel 9 Pro प्रोसेसर

Google Pixel 9 Pro में Tensor G4 चिपसेट का यूज किया है, जिसको लेकर कंपनी दावा करती है कि इससे यूजर्स को बेहतर परफोर्समेंस मिलती है. इसमें 4,700mAh की बैटरी और 45W का फास्ट चार्जर मिलता है.

---- समाप्त ----