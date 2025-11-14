scorecardresearch
 

Feedback

सस्ता हुआ Pixel 9 Pro, अब इतनी रह गई है कीमत, मिलते हैं पावरफुल फीचर

Google Pixel 9 Pro का प्राइस कट हो गया है. ईकॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon India पर इस हैंडसेट को 21 हजार रुपये कम करके लिस्टेड किया है. इसमें पावरफुल चिपसेट, ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और कई अच्छे फीचर्स मिलते हैं. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

Advertisement
X
Google Pixel 9 Pro की कीमत में भारी कटौती की जा रही है. (Photo: Unsplash.com)
Google Pixel 9 Pro की कीमत में भारी कटौती की जा रही है. (Photo: Unsplash.com)

Google ने अपने एक स्मार्टफोन की कीमत में कटौती कर दी है. कंपनी ने बीते साल अगस्त में  Pixel 9 Pro को लॉन्च किया था और अब इसकी कीमत में 25 हजार रुपये की कटौती नजर आ रही है. 

ईकॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon India पर  Pixel 9 Pro को 88,990 रुपये में लिस्टेड किया है. कंपनी ने इसको भारत में 1,09,999 रुपये में लॉन्च किया था. अब इस हैंडसेट पर सीधा-सीधा 21 हजार रुपये सेव कर सकेंगे. 

Pixel 9 Pro  एक प्रीमियम स्मार्टफोन है, जिसमें पावरफुल चिपसेट और शानदार कैमरा सेटअप दिया है. इसमें कई AI फीचर्स भी दिए हैं. इसमें 42MP का सेल्फी कैमरा दिया है. 

सम्बंधित ख़बरें

Smartphone charging tips
फोन चार्ज करते वक्त ये काम करते हैं? आपका मोबाइल फट भी सकता है 
गूगल मैप के गलत डायरेक्शन के चलते जंगल में फंसे 5 इंजीनियर. (Photo: Representational )
Google की बड़ी तैयारी, पूरी तरह बदल जाएगी मोबाइल स्क्रीन, ज्यादा चलेगी बैटरी 
clean your smartphones internals
दिवाली पर अपने स्मार्टफोन की भी करें इंटर्नल सफाई, हैकिंग से बचेंगे  
Diwali photo tips
दिवाली पर फोन कैमरे की ये सेटिंग्स तुरंत बदल लें, वर्ना फोटोज हो जाएंगी खराब 
OnePlus 15 vs Pixel 10
OnePlus 15 या Google Pixel 10, 70 हजार रुपये में कौन-सा फोन खरीदें 

Pixel 9 Pro पर मिल रहा बैंक ऑफर 

Pixel 9 Pro पर बैंक ऑफर के तहत 3 हजार रुपये तक का डिस्काउंट मिलेगा. यह ऑफर चुनिंदा बैंक के कार्ड पर मिल रही है. डिवाइस खरीदने से पहले उसकी शर्तों को अच्छे से पढ़ लें. 

यह भी पढ़ें: Google की बड़ी तैयारी, स्मार्टफोन के लिए नया फीचर, लंबे सफर में ज्यादा चलेगी बैटरी

Google Pixel 9 Pro के स्पेसिफिकेशन्स 

Advertisement

Google Pixel 9 Pro में 6.3-inch LTPO का डिस्प्ले दिया गया है. इसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट्स और 3 हजार Nits की पीक ब्राइटनेस मिलती है. स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए Corning Gorilla Glass Victus 2 का यूज किया है. 

Google Pixel 9 Pro का कमरा 

Google Pixel 9 Pro में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया है. इसमें 50MP का कैमरा दिया है. सेकेंडरी कैमरा 48MP का टेलीफोटो लेंस और तीसरा कैमरा सेंसर भी 48MP का सेंसर है. इसमें 42MP का कैमरा सेंसर है. 

यह भी पढ़ें: महंगे होने वाले हैं स्मार्टफोन? AI की वजह से आपको देनी पड़ेगी ज्यादा कीमत

Google Pixel 9 Pro प्रोसेसर 

Google Pixel 9 Pro में Tensor G4 चिपसेट का यूज किया है, जिसको लेकर कंपनी दावा करती है कि इससे यूजर्स को बेहतर परफोर्समेंस मिलती है. इसमें 4,700mAh की बैटरी और 45W का फास्ट चार्जर मिलता है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव रिजल्ट 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025
    लव राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Dharmendra Health
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Buxar Election
    Advertisement