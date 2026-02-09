Brave Ark भारत में लॉन्च, 8 स्पीकर के साथ आता है टैबलेट, इतनी है कीमत

भारतीय टैबलेट मार्केट में एक नए प्लेयर की एंट्री हुई है. देसी कंपनी Brave ने अपना नया टैबलेट लॉन्च किया है, जो दमदार फीचर्स के साथ आता है. कंपनी ने Brave Ark 2-in-1 को इस हफ्ते लॉन्च किया है. ये टैबलेट सिर्फ एक कॉन्फिग्रेशन में आता है, जिसे Amazon से खरीदा जा सकता है.

इसमें 12GB RAM + 256GB स्टोरेज मिलता है. डिवाइस 12.95-inch के IPS टच स्क्रीन के साथ आता है जो 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है. कंपनी ने इस प्रोडक्ट को एक टैबलेट और पीसी के तौर पर पेश किया है. आइए जानते हैं इसकी डिटेल्स.

कितनी है कीमत?

Brave Ark को कंपनी ने 34,999 रुपये में लॉन्च किया है. ये डिवाइस 12GB RAM + 256GB स्टोरेज के साथ आता है. इसे ऐमेजॉन से खरीदा जा सकता है. एक कॉन्फिग्रेशन के साथ ही ये डिवाइस सिर्फ एक कलर ऑप्शन में आता है. इसके साथ स्टायलस भी मिल रहा है, जिसे कंपनी Brave Ark Pen कह रही है.

क्या हैं फीचर्स?

Brave Ark 2-in-1 एक कन्वर्टिबल टैबलेट है, जो Android 15 पर काम करता है. इसमें 144Hz रिफ्रेश रेट वाली 12.95-inch की 2.8K रेज्योलूशन की IPS स्क्रीन मिलती है. डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस 700 Nits की है, जो एक स्मार्टफोन के मुकाबले कम है.

डिवाइस Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 प्रोसेसर पर काम करता है. इसमें 12GB RAM + 256GB स्टोरेज दिया गया है. स्टोरेज को आप माइक्रो SD कार्ड की मदद से 1TB तक एक्सपैंड कर सकते हैं.

टैबलेट में सिर्फ एक रियर कैमरा मिलता है, जो 13MP का है. वहीं फ्रंट में कंपनी ने 5MP का कैमरा दिया है. Brave Ark को पावर देने के लिए 14,550mAh की बैटरी दी गई है, जो 33W की चार्जिंग सपोर्ट करती है. इसमें 8 स्पीकर और दो माइक्रोफोन मिलते हैं. चार्जिंग के लिए टाइप-सी पोर्ट दिया गया है.

