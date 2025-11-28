5999 रुपये के फोन के बाद अब टैबलेट ला रहा है देसी ब्रांड Ai+, लैपटॉप की तरह कर पाएंगे यूज

भारतीय ब्रांड Ai+ ने 2025 में दो बजट स्मार्टफोन्स के जरिए अपनी शुरुआत की है. कंपनी अब दूसरे प्रोडक्ट कैटेगरी में भी अपने डिवाइसेस लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है. ब्रांड अपने टैबलेट लॉन्च करेगा. कंपनी ने X पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है. ब्रांड का टैबलेट लाइन-अप Ai+ Laptab नाम से आएगा.

Ai+ Laptab को कंपनी अगले साल की पहली तिमाही में लॉन्च करेगी. एक साल पहले लॉन्च हुए ब्रांड के लिए ये बड़ा कदम होगा. इसके साथ कंपनी अपना इकोसिस्टम तैयार करने की कोशिश कर रही है.

क्या होगा इन टैबलेट्स में खास?

Ai+ Laptab नाम से आप समझ सकते हैं कि कंपनी ऐसे यूजर्स को टार्गेट करने की कोशिश करेगी, जो टैबलेट और लैपटॉप का एक कॉम्बो चाहते हैं. ब्रांड का टैबलेट तीन स्क्रीन साइज- 11-inch, 12-inch और 13-inch में आएगा. इससे यूजर्स को विकल्प मिलेगा कि उन्हें टैबलेट का स्क्रीन साइज चाहिए या एक लैपटॉप वाला लुक.

तीनों ही वर्जन में कीबोर्ड और स्टायलस का सपोर्ट मिलेगा. ये टैबलेट डेली वर्क, पढ़ाई और एंटरटेनमेंट के लिए अच्छा ऑप्शन बन सकता है. Ai+ अपने अपकमिंग डिवाइस को कुछ इस तरह से टीज कर रहा है, जो प्रोडक्टिविटी और एंटरटेनमेंट के बीच आसानी से स्विच हो सकेगा.

ये टैबलेट फ्लिपकार्ट पर मिलेगा. साथ ही ऑफलाइन रिटेल पार्टनर्स के जरिए भी इन्हें खरीदा जा सकेगा. इसका मतलब है कि कंज्यूमर्स के पास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही विकल्प होगा. सॉफ्टवेयर की बात करें, तो ये डिवाइस भी Ai+ स्मार्टफोन्स की तरह कंपनी के अपने ऑपरेटिंग सिस्टम NxtQ OS पर काम करेगा.

इसमें एक PC मोड भी मिलेगा, जिसे यूजर्स को प्रोडक्टिविटी टास्क आसानी से मैनेज करने के लिए डिजाइन किया गया है. Ai+ अपने टैबलेट में भी स्मार्टफोन्स की तरह ही प्राइवेसी फर्स्ट अप्रोच रखेगी. कंपनी का कहना है कि इस डिवाइस में कोई ब्लोटवेयर या छिपा हुआ ट्रैकिंग टूल नहीं होगा.

कितनी हो सकती है कीमत?

ब्रांड का कहना है कि NxtQ OS में कंज्यूमर्स के पास अपने डेटा का पूरा कंट्रोल होगा. कंपनी अपना एक इकोसिस्टम तैयार कर रही है, जिसमें स्मार्टफोन्स के साथ TWS, स्मार्टवॉच और टैबलेट सभी शामिल होंगे.

इस टैबलेट की कीमत को लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं है. संभव है कि ब्रांड टैबलेट में भी स्मार्टफोन वाली ही अप्रोच जारी रखे. ध्यान रखें कि कंपनी ने अपने फोन Ai+ Pulse 4G फोन को 5,999 रुपये में और Ai+ Nova 5G को 8,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है.

