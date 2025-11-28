scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

5999 रुपये के फोन के बाद अब टैबलेट ला रहा है देसी ब्रांड Ai+, लैपटॉप की तरह कर पाएंगे यूज

देसी स्मार्टफोन ब्रांड Ai+ अब अपने पोर्टफोलियो को एक्सपैंड कर रहा है. स्मार्टफोन के बाद कंपनी स्मार्टवॉच, टैबलेट और TWS लॉन्च करने की तैयारी में है. ब्रांड ने इन प्रोडक्ट्स को टीज करना शुरू कर दिया है. हालांकि, इनकी लॉन्च डेटा को कन्फर्म नहीं किया है. भारतीय ब्रांड ने 5,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर स्मार्टफोन लॉन्च किया था.

Advertisement
X
AI+ ने इस साल दो स्मार्टफोन्स लॉन्च करने के साथ अपना सफर शुरू किया है. (Photo: Ai+)
AI+ ने इस साल दो स्मार्टफोन्स लॉन्च करने के साथ अपना सफर शुरू किया है. (Photo: Ai+)

भारतीय ब्रांड Ai+ ने 2025 में दो बजट स्मार्टफोन्स के जरिए अपनी शुरुआत की है. कंपनी अब दूसरे प्रोडक्ट कैटेगरी में भी अपने डिवाइसेस लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है. ब्रांड अपने टैबलेट लॉन्च करेगा. कंपनी ने X पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है. ब्रांड का टैबलेट लाइन-अप Ai+ Laptab नाम से आएगा. 

Ai+ Laptab को कंपनी अगले साल की पहली तिमाही में लॉन्च करेगी. एक साल पहले लॉन्च हुए ब्रांड के लिए ये बड़ा कदम होगा. इसके साथ कंपनी अपना इकोसिस्टम तैयार करने की कोशिश कर रही है. 

क्या होगा इन टैबलेट्स में खास? 

Ai+ Laptab नाम से आप समझ सकते हैं कि कंपनी ऐसे यूजर्स को टार्गेट करने की कोशिश करेगी, जो टैबलेट और लैपटॉप का एक कॉम्बो चाहते हैं. ब्रांड का टैबलेट तीन स्क्रीन साइज- 11-inch, 12-inch और 13-inch में आएगा. इससे यूजर्स को विकल्प मिलेगा कि उन्हें टैबलेट का स्क्रीन साइज चाहिए या एक लैपटॉप वाला लुक. 

सम्बंधित ख़बरें

AI+ Pulse
भारतीय स्मार्टफोन की सेल, चीनी ब्रांड को देगा टक्कर, 5 हजार से कम है कीमत 
Wobble
चीनी कंपनियों को धूल चटा देगा ये देसी स्मार्टफोन, इस दिन होगा लॉन्च 
Lava के इस फोन को बजट सेगमेंट में पेश किया गया है
Lava Blaze Pro: 10 हजार कीमत, फीचर्स जबरदस्त, स्वदेशी फोन का जलवा! 
Best Budget 5G Phone: इस देसी फोन के आगे चीनी कंपनियों ने टेके घुटने 
OnePlus 15
ठहरिए...लेना है नया फोन, कर लीजिए थोड़ा इंतजार, आ रहे हैं ये धांसू स्मार्टफोन्स 

तीनों ही वर्जन में कीबोर्ड और स्टायलस का सपोर्ट मिलेगा. ये टैबलेट डेली वर्क, पढ़ाई और एंटरटेनमेंट के लिए अच्छा ऑप्शन बन सकता है. Ai+ अपने अपकमिंग डिवाइस को कुछ इस तरह से टीज कर रहा है, जो प्रोडक्टिविटी और एंटरटेनमेंट के बीच आसानी से स्विच हो सकेगा. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: 200MP कैमरा वाले दमदार स्मार्टफोन्स की लिस्ट, 23 हजार से शुरू है कीमत

ये टैबलेट फ्लिपकार्ट पर मिलेगा. साथ ही ऑफलाइन रिटेल पार्टनर्स के जरिए भी इन्हें खरीदा जा सकेगा. इसका मतलब है कि कंज्यूमर्स के पास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही विकल्प होगा. सॉफ्टवेयर की बात करें, तो ये डिवाइस भी Ai+ स्मार्टफोन्स की तरह कंपनी के अपने ऑपरेटिंग सिस्टम NxtQ OS पर काम करेगा. 

इसमें एक PC मोड भी मिलेगा, जिसे यूजर्स को प्रोडक्टिविटी टास्क आसानी से मैनेज करने के लिए डिजाइन किया गया है. Ai+ अपने टैबलेट में भी स्मार्टफोन्स की तरह ही प्राइवेसी फर्स्ट अप्रोच रखेगी. कंपनी का कहना है कि इस डिवाइस में कोई ब्लोटवेयर या छिपा हुआ ट्रैकिंग टूल नहीं होगा. 

यह भी पढ़ें: 99% लोग स्मार्टफोन पर गलत टेम्पर्ड ग्लास लगा रहे हैं! आपकी स्क्रीन कभी भी टूट सकती है

कितनी हो सकती है कीमत? 

ब्रांड का कहना है कि NxtQ OS में कंज्यूमर्स के पास अपने डेटा का पूरा कंट्रोल होगा. कंपनी अपना एक इकोसिस्टम तैयार कर रही है, जिसमें स्मार्टफोन्स के साथ TWS, स्मार्टवॉच और टैबलेट सभी शामिल होंगे. 

इस टैबलेट की कीमत को लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं है. संभव है कि ब्रांड टैबलेट में भी स्मार्टफोन वाली ही अप्रोच जारी रखे. ध्यान रखें कि कंपनी ने अपने फोन Ai+ Pulse 4G फोन को 5,999 रुपये में और Ai+ Nova 5G को 8,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement