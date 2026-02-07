scorecardresearch
 
boAt ने लॉन्च किया ADAS फीचर वाला डैशकैम, इतने रुपये है कीमत

देसी कंपनी boAt ने नई कार एक्सेसरीज को लॉन्च किया है. कंपनी ने लेटेस्ट डैशकैम सीरीज को लॉन्च किया है, जो दमदार फीचर्स के साथ आते हैं. यहां तक की इस लाइनअप में एक डैशकैम ADAS फीचर के साथ आता है. आप किसी भी पुरानी कार में इस डैशकैम को इंस्टॉल करके हाई एंड फीचर को इस्तेमाल कर सकते हैं. आइए जानते हैं इसकी डिटेल्स.

boAt Hive डैशकैम सीरीज में तीन मॉडल लॉन्च हुए हैं. (Photo: boAt)
boAt ने अपनी इन-कार एक्ससेरीज पोर्टफोलियो को अपग्रेड किया है. ब्रांड ने तीन नए डैशकैम लॉन्च किए हैं, जो दमदार फीचर्स के साथ आते हैं. ब्रांड ने Hive डैशकैम E1, M1 और F1 को लॉन्च किया है. ये लाइनअप अलग-अलग यूजर्स को टार्गेट करते हैं. 

इसमें लूप रिकॉर्डिंग, इमरजेंसी फुटेज लॉकिंग, GPS लॉगिंग जैसे फीचर्स का सपोर्ट मिलता है. इन डैशकैम के साथ HiveCam ऐप की कनेक्टिविटी दी जाएगी, जिसकी मदद से तमाम फीचर्स को एक्सेस किया जा सकेगा. आइए जानते हैं इनकी डिटेल्स. 

क्या हैं फीचर्स? 

HIVE डैशकैम E1 में Full HD रेज्योलूशन की रिकॉर्डिंग मिलती है. कंपनी की मानें, तो ये कैमरा लो लाइट में भी रिकॉर्डिंग कर सकता है. इसमें गाड़ी का नंबर प्लेट, सिग्नल और आसपास के वीइकल्स को रिकॉर्ड करने की क्षमता है. इसमें 126 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू मिलता है. इसके अलावा लूप रिकॉर्डिंग मिलती है. डैशकैम 256GB तक का स्टोरेज माइक्रो SD कार्ड की मदद से सपोर्ट करता है. 

यह भी पढ़ें: boAt SmartRing Active Plus लॉन्च, नींद से लेकर दिल तक का रखेगी ध्यान, इतनी है कीमत

HIVE Dashcam M1 में 2K क्वाड HD रिकॉर्डिंग मिलती है. इसमें 4MP का इमेज सेंसर दिया गया है. इसमें इन-बिल्ट GPS रूट लॉगिंग मिलती है. साथ ही 0.96-inch का स्टेटस डिस्प्ले मिलता है, जिस पर तमाम फीचर्स का स्टेटस दिखाता है. इसे आप वॉयस कमांड से कंट्रोल कर सकते हैं. इसमें पार्किंग सर्विलांस और 512GB तक स्टोरेज का सपोर्ट मिलता है. 

मिलेगी ADAS की सुविधा

इस लाइनअप का फ्लैगशिप मॉडल HIVE Dashcam F1 है, जिसमें AI बेस्ड ADAS फीचर मिलता है. ये डिवाइस लेन डिपार्चर वॉर्निंग, फॉरवर्ड कोलिजन अलर्ट और फ्रंट वीइकल मूवमेंट डिटेक्शन फीचर के साथ आता है. इसमें डुअल चैनल रिकॉर्डिंग, ADAS ड्राइवर अलर्ट, 2.4-inch का डिस्प्ले दिया गया है. 

यह भी पढ़ें: boAt Aavante Prime साउंडबार लॉन्च, मिलेगा Dolby Atmos, इतनी है कीमत

इसे भी आप वॉयस कमांड से कंट्रोल कर सकते हैं. इसमें बिल्ट-इन GPS लॉगिंग Wi-Fi 6 कनेक्टिविटी,150 डिग्री की फील्ड ऑफ व्यू, लूप रिकॉर्डिंग, 512GB तक स्टोरेज सपोर्ट और 24 घंटे का पार्किंग मॉनिटर (हार्डवेयर किट लगाना होगा) मिलता है. 

कितनी है कीमत? 

इस डैशकैम लाइनअप की कीमत 2499 रुपये से शुरू होती है. इसमें HIVE Dashcam E1 मिलेगा. वहीं M1 की कीमत 4499 रुपये है, जबकि टॉप ऑफ द लाइन ADAS फीचर वाला F1 डैशकैम 9,999 रुपये में आता है. इन्हें कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के साथ Amazon.in से खरीदा जा सकता है.

