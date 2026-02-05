scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Bharat Taxi ऐप रिव्यू: कार-बाइक ही नहीं यहां मेट्रो टिकट भी मिलेगा

Bharat Taxi App का हमने यूज किया है, जिसमें कार-बाइक टैक्सी से लेकर मेट्रो तक की टिकट बुकिंग की जा सकेगी. फेयर की बात करें तो भारत टैक्सी में किराया कम नजर आ रहा है. इसमें और भी कई फीचर्स और लैंग्वेज का सपोर्ट शामिल है. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

Advertisement
X
Bharat Taxi App में ढेरों फीचर्स दिए गए हैं. (Photo: ITG)
Bharat Taxi App में ढेरों फीचर्स दिए गए हैं. (Photo: ITG)

Bharat Taxi ऐप आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह इस सहकारी टैक्सी सर्विस को आधिकारिक तौर पर लॉन्च करेंगे. हालांकि आईफोन और एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर ये ऐप पहले से मौजूद है.

इस ऐप को मोबाइल में इंस्टॉल किया और देखा कि ये कैसा है. इस ऐप के अंदर पैसेंजर्स की सहूलियत को देखते हुए मेट्रो टिकट की सुविधा भी शामिल की गई है.

भारत टैक्सी एक सहकार मॉडल पर काम करता है, जिसकी वजह से यह चर्चा में है. ऐप को लेकर दावा किया है कि इसमें सस्ता किराया, कम कमिशन और ड्राइवर के लिए बीमा तक की सुविधा मिलेगी. 

सम्बंधित ख़बरें

Realme 16 Air
iPhone Air जैसा स्मार्टफोन ला रहा ये चाइनीज ब्रांड, मिलेगी 7000mAh की बैटरी
Smartphone battery life
स्मार्टफोन के लिए जहर! क्या आप भी रातभर फोन के साथ करते हैं ये काम
Arijit Singh
इस स्मार्टफोन को यूज करते हैं अरिजीत सिंह, इतने लाख है कीमत
Apple Airtag
स्मार्टफोन का खेल खत्म कर सकता है Apple का छोटू गैजेट, मिलेगा AI, कैमरा, माइक
Bharat Taxi cab drivers benefits
5 लाख का बीमा... खाते में पूरा किराया, Bharat Taxi ड्राइवर्स को ये फायदे

हिंदी लैंग्वेज का सपोर्ट शामिल 

भारत टैक्सी ऐप के अंदर हिंदी, गुजराती और इंग्लिश लैंग्वेज का सपोर्ट शामिल है. भविष्य में इसके अंदर और भी भारतीय भाषाओं को शामिल किया जाएगा. सेटिंग्स में जाकर आसानी से लैंग्वेज को चेंज कर सकेंगे. 

Bharat Taxi ऐप में रजिस्ट्रेशन कैसे करें? 

भारत टैक्सी ऐप में लॉगइन करने के लिए मोबाइल नंबर का यूज करना होगा. एक बार नंबर एंटर करें , उसके बाद नंबर को OTP से वेरिफाई करें. फिर यूजर्स को नाम एंटर करना होगा. इसके बाद वह ऐप का यूज कर पाएंगे. 

Advertisement

भारत टैक्सी ऐप के फीचर्स 

दोबारा भारत टैक्सी ऐप के फीचर्स और सर्विस पर लौटते हैं. इंटरैक्टिव बनाने के लिए इसमें सिंपल इंटरफेस के साथ एनीमेशन को शामिल किया गया है. इसमें सबसे पहले ऐप खोलते ही मैसेज लिखा आता है कि आप कहां जाना चाहेंगे.

भारत टैक्सी ऐप के फीचर्स में ढेरों ऑप्शन 

भारत टैक्सी ऐप के तहत टैक्सी बुकिंग करने की कोशिश की तो इसमें भारत बाइक, भारत ऑटो, कैब इकॉनमी, कैब प्राइयोरिटी जैसे कई ऑप्शन सामने लगे. 

Ola और Uber से कितनी है सस्ती

किराय की बात करें तो Ola और Uber के मुकाबले भारत टैक्सी कम रेट्स दिखाए गए हैं. नोएडा में टैक्सी बुकिंग की कोशिश की तो वहां पाया कि बहुत ही कम वेटिंग टाइम के साथ टैक्सी अवेलेबल हैं. 

मेट्रो टिकट बुकिंग की भी सुविधा 

मेट्रो टिकट बुकिंग करने के लिए सर्विस कैटेगरी में जाना होगा. जहां मेट्रो टिकट का ऑप्शन है. मेट्रो स्टेशन का चुनाव करने के बाद UPI करने का ऑप्शन मिल जाएगा.   

एड कर सकेंगे फेवरेट प्लेस 

भारत टैक्सी ऐप के अंदर फेवरेट प्लेस को शामिल कर सकते हैं, जिसमें घर और ऑफिस का पता आदि शामिल है. इसकी मदद से बुकिंग के दौरान सिर्फ एक क्लिक करना होगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement