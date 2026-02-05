Bharat Taxi ऐप रिव्यू: कार-बाइक ही नहीं यहां मेट्रो टिकट भी मिलेगा

Bharat Taxi ऐप आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह इस सहकारी टैक्सी सर्विस को आधिकारिक तौर पर लॉन्च करेंगे. हालांकि आईफोन और एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर ये ऐप पहले से मौजूद है.

इस ऐप को मोबाइल में इंस्टॉल किया और देखा कि ये कैसा है. इस ऐप के अंदर पैसेंजर्स की सहूलियत को देखते हुए मेट्रो टिकट की सुविधा भी शामिल की गई है.

भारत टैक्सी एक सहकार मॉडल पर काम करता है, जिसकी वजह से यह चर्चा में है. ऐप को लेकर दावा किया है कि इसमें सस्ता किराया, कम कमिशन और ड्राइवर के लिए बीमा तक की सुविधा मिलेगी.

हिंदी लैंग्वेज का सपोर्ट शामिल

भारत टैक्सी ऐप के अंदर हिंदी, गुजराती और इंग्लिश लैंग्वेज का सपोर्ट शामिल है. भविष्य में इसके अंदर और भी भारतीय भाषाओं को शामिल किया जाएगा. सेटिंग्स में जाकर आसानी से लैंग्वेज को चेंज कर सकेंगे.

Bharat Taxi ऐप में रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

भारत टैक्सी ऐप में लॉगइन करने के लिए मोबाइल नंबर का यूज करना होगा. एक बार नंबर एंटर करें , उसके बाद नंबर को OTP से वेरिफाई करें. फिर यूजर्स को नाम एंटर करना होगा. इसके बाद वह ऐप का यूज कर पाएंगे.

भारत टैक्सी ऐप के फीचर्स

दोबारा भारत टैक्सी ऐप के फीचर्स और सर्विस पर लौटते हैं. इंटरैक्टिव बनाने के लिए इसमें सिंपल इंटरफेस के साथ एनीमेशन को शामिल किया गया है. इसमें सबसे पहले ऐप खोलते ही मैसेज लिखा आता है कि आप कहां जाना चाहेंगे.

भारत टैक्सी ऐप के फीचर्स में ढेरों ऑप्शन

भारत टैक्सी ऐप के तहत टैक्सी बुकिंग करने की कोशिश की तो इसमें भारत बाइक, भारत ऑटो, कैब इकॉनमी, कैब प्राइयोरिटी जैसे कई ऑप्शन सामने लगे.

Ola और Uber से कितनी है सस्ती

किराय की बात करें तो Ola और Uber के मुकाबले भारत टैक्सी कम रेट्स दिखाए गए हैं. नोएडा में टैक्सी बुकिंग की कोशिश की तो वहां पाया कि बहुत ही कम वेटिंग टाइम के साथ टैक्सी अवेलेबल हैं.

मेट्रो टिकट बुकिंग की भी सुविधा

मेट्रो टिकट बुकिंग करने के लिए सर्विस कैटेगरी में जाना होगा. जहां मेट्रो टिकट का ऑप्शन है. मेट्रो स्टेशन का चुनाव करने के बाद UPI करने का ऑप्शन मिल जाएगा.

एड कर सकेंगे फेवरेट प्लेस

भारत टैक्सी ऐप के अंदर फेवरेट प्लेस को शामिल कर सकते हैं, जिसमें घर और ऑफिस का पता आदि शामिल है. इसकी मदद से बुकिंग के दौरान सिर्फ एक क्लिक करना होगा.

