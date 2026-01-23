scorecardresearch
 
ग्रॉसरी से टायर शॉप तक हर जगह मिलेगा डिस्काउंट, गजब की सर्विस ऑफर करता है Benefittz

क्या हो अगर आपको बाजार में हर पेमेंट करने पर कुछ कैशबैक मिले. ऐसी ही एक सर्विस लेकर Benefittz आया है, जो ऑल-इन-वन ऐप है. इस ऐप पर आपको तमाम लोकल सर्विसेस मिलेंगी. किसी सर्विस का इस्तेमाल करके आप जो पेमेंट करेंगे, उस पर आपको डिस्काउंट मिलेगा. साथ ही ऐप एक्सक्लूसिव ऑफर और रिवॉर्ड्स भी देता है. आइए जानते हैं इसकी डिटेल्स.

Benefittz की सर्विस फरिदाबाद, दिल्ली और गुरुग्राम में मिलेगी. (Photo: Benefittz)
रेस्ट्रोरेंट, ग्रॉसरी, जिम और तमाम सर्विसेस के लिए ज्यादातर लोग अलग-अलग मेंबरशिप लेते हैं. क्या हो अगर आपकी रोजमर्रा की तमाम जरूरतों का ख्याल एक ही कार्ड या सर्विस रखे. कुछ ऐसी ही सर्विस लेकर Benefittz आ रहा है, जो दिल्ली-गुरुग्राम-फरिदाबाद से अपनी सर्विस की शुरुआत कर रहा है. 

कंपनी का फोकस फरिदाबाद (दिल्ली और गुरुग्राम) पर है. ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जहां आपको रोजमर्रा की सर्विसेस के लिए एक्सक्लूसिव डिस्काउंट मिलेगा. ये ऐप गूगल प्लेस्टोर और ऐपल ऐप स्टोर दोनों ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है. 

कैसे काम करेगा Benefittz ऐप? 

Benefittz ऑल-इन-वन सॉल्यूशन के साथ आता है. इस पर आपको ग्रॉसरी से लेकर फार्मेसी तक पर एक्सक्लूसिव ऑफर मिलेंगे. इसका इस्तेमाल करके आप एक्सक्लूसिव डील्स, कैशबैक और पर्सनलाइज्ड ऑफर हासिल कर सकते हैं. ये ऐप अलग-अलग टीयर ऑफर करता है, जिसमें आपको अलग-अलग बेनिफिट्स मिलेंगे. 

इस पर आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं और जरूरत के मुताबिक रिवॉर्ड्स को रिडीम कर पाएंगे. ऐप आपको स्मार्ट अलर्ट्स भेजता है, ताकि आप बेनिफिट्स को मिस ना करें. ये ऐप एक वर्चुअल मेंबरशिप कार्ड है, जिसका इस्तेमाल आप विभिन्न पार्टनर स्टोर्स पर कर सकेंगे. 

इस ऐप पर आपको तमाम शॉप्स और स्टोर्स की जानकारी भी मिलेगी. साथ ही उनकी रेटिंग भी दिखेगी, जिसकी वजह से आपको बेहतर सर्विस चुनने का विकल्प मिलेगा. कुल मिलाकर Benefittz ऐप आपके ट्रेडिशनल लॉयल्टी कार्ड्स को रिप्लेस करता है. इस पर डील्स, ट्रांसजेक्शन ट्रैकिंग और ऑफर रिडीम करने की सुविधा मिलेगी. 

कितने की है मेंबरशिप?

कंपनी Benefittz ऐप को दो मेंबरशिप के तहत ऑफर कर रही है. फिलहाल इसका 7 दिनों का ट्रायल फ्री मिल रहा है. वहीं इसके मंथली प्लान की कीमत 300 रुपये है, जबकि ऐनुअल प्लान के लिए आपको 3000 रुपये खर्च करने होंगे. 

मंथली प्लान के तहत आपको सभी पार्टनर स्टोर्स पर 10 परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा, जबकि ऐनुअल प्लान में 15 परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा. इस मेंबरशिप कार्ड का इस्तेमाल आप ग्रॉसरी, फार्मेसी, हेल्थकेयर, रेस्ट्रोरेंट, होटल, पेट शॉप, टायर शॉप, कार मॉडिफिकेशन और दूसरी जगहों पर कर सकते हैं.

