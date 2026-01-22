Xiaomi ला रहा 200MP कैमरे वाला फोन, Redmi Note 15 Pro सीरीज की लॉन्च डेट कन्फर्म

Redmi Note 15 Pro सीरीज जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है. कंपनी ने हाल में Redmi Note 15 को लॉन्च किया था और अब ब्रांड प्रो वेरिएंट्स को लेकर आ रहा है. इसके लिए कंपनी ने एक माइक्रोसाइट को भी लाइव कर दिया है, जिसमें Redmi Note 15 Pro सीरीज से जुड़ी कई जानकारी दी गई हैं.

और पढ़ें

इस सीरीज में कंपनी दो फोन्स को लॉन्च कर सकती है. इनमें Snapdragon 7 सीरीज का प्रोसेसर दिया जा सकता है. स्मार्टफोन 200MP के प्राइमरी रियर कैमरा के साथ आएगा. आइए जानते हैं Redmi Note 15 Pro सीरीज की खास बातें.

कब लॉन्च होगी स्मार्टफोन सीरीज?

Xiaomi के सब-ब्रांड ने अपकमिंग फोन्स की लॉन्च डेट को कन्फर्म कर दिया है. Redmi Note 15 Pro सीरीज को कंपनी 29 जनवरी को लॉन्च करने वाली है. कंपनी ने इसकी एक माइक्रोसाइट भी जारी कर दी है.

यह भी पढ़ें: Redmi Note 15 5G Review: सस्ते फोन में कर्व्ड डिस्प्ले और पुराना डिजाइन, Xiaomi के पुराने दिन लौटा पाएगा ये स्मार्टफोन

टीजर में कंपनी ने सीरीज पर जोर दिया है, लेकिन कितने मॉडल लॉन्च होंगे इसकी जानकारी नहीं दी है. संभव है कि ब्रांड दो मॉडल लॉन्च करेगा. Redmi Note 15 Pro को कंपनी ब्राउन कलर में लॉन्च कर सकती है, जो गोल्डन फ्रेम में आएगा.

Advertisement

क्या हो सकते हैं स्पेसिफिकेशन्स?

Redmi Note 15 Pro सीरीज में हमें 200MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा. फोन में HDR + AI कैमरा इंजन दिया जाएगा. इस हैंडसेट की मदद से आप 4K रेज्योलूशन तक के वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं. सीरीज के दोनों ही फोन्स गोरिल्ला ग्लास विकटस 2 प्रोटेक्शन के साथ आएंगे.

यह भी पढ़ें: Redmi से Realme तक, जनवरी में लॉन्च होंगे आधे दर्जन फोन, कैमरा पर होंगे फोकस्ड

इनमें IP66 + IP68 + IP69 + IP69K रेटिंग मिलेगी. स्मार्टफोन सीरीज में 6500mAh की बैटरी मिलेगी. कंपनी का दावा है कि स्मार्टफोन की बैटरी पांच साल तक चलेगी. इसमें 100W की चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा. फोन 22.5W की रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट करेगा. इसमें Snapdragon 7s Gen 4 सीरीज दिया जा सकता है.

---- समाप्त ----