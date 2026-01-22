scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Xiaomi ला रहा 200MP कैमरे वाला फोन, Redmi Note 15 Pro सीरीज की लॉन्च डेट कन्फर्म

Xiaomi का सब-ब्रांड Redmi अपने नए फोन्स को लेकर आ रहा है. कंपनी दो नए फोन्स लॉन्च कर सकती है, जो Redmi Note 15 Pro सीरीज का हिस्सा होंगे. इन फोन्स में कंपनी 200MP का प्राइमरी रियर कैमरा सेटअप दे सकती है. इसके अलावा स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी और दमदार प्रोसेसर मिलेगा. कंपनी ने इसकी लॉन्च डेट को कन्फर्म कर दिया है.

Advertisement
X
Redmi Note 15 Pro सीरीज में 200MP का प्राइमरी रियर कैमरा मिलेगा. (Photo: Redmi)
Redmi Note 15 Pro सीरीज में 200MP का प्राइमरी रियर कैमरा मिलेगा. (Photo: Redmi)

Redmi Note 15 Pro सीरीज जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है. कंपनी ने हाल में Redmi Note 15 को लॉन्च किया था और अब ब्रांड प्रो वेरिएंट्स को लेकर आ रहा है. इसके लिए कंपनी ने एक माइक्रोसाइट को भी लाइव कर दिया है, जिसमें Redmi Note 15 Pro सीरीज से जुड़ी कई जानकारी दी गई हैं. 

इस सीरीज में कंपनी दो फोन्स को लॉन्च कर सकती है. इनमें Snapdragon 7 सीरीज का प्रोसेसर दिया जा सकता है. स्मार्टफोन 200MP के प्राइमरी रियर कैमरा के साथ आएगा. आइए जानते हैं Redmi Note 15 Pro सीरीज की खास बातें. 

कब लॉन्च होगी स्मार्टफोन सीरीज? 

Xiaomi के सब-ब्रांड ने अपकमिंग फोन्स की लॉन्च डेट को कन्फर्म कर दिया है. Redmi Note 15 Pro सीरीज को कंपनी 29 जनवरी को लॉन्च करने वाली है. कंपनी ने इसकी एक माइक्रोसाइट भी जारी कर दी है.

सम्बंधित ख़बरें

Redmi Watch Move
Xiaomi की स्मार्ट वॉच, सिर्फ 2000 कीमत, लेकिन फीचर्स ऐपल वॉच जैसे!
Redmi Note 15 5G
108MP कैमरा वाले Redmi फोन पर इतने हजार का डिस्काउंट, शुरू हुई सेल
Redmi Note 15 5G Review
Redmi Note 15 5G रिव्यू, कीमत कम, लेकिन फीचर्स iPhone जैसे
Xiaomi Redmi Note 15 5G
जनवरी में होगी फोन की 'बारिश', आधा दर्जन हैंडसेट होंगे लॉन्च
Redmi Note 15 Launch Date
Xiaomi भारत में लॉन्च करेगा 108MP कैमरे वाला फोन, कितनी होगी कीमत

यह भी पढ़ें: Redmi Note 15 5G Review: सस्ते फोन में कर्व्ड डिस्प्ले और पुराना डिजाइन, Xiaomi के पुराने दिन लौटा पाएगा ये स्मार्टफोन

टीजर में कंपनी ने सीरीज पर जोर दिया है, लेकिन कितने मॉडल लॉन्च होंगे इसकी जानकारी नहीं दी है. संभव है कि ब्रांड दो मॉडल लॉन्च करेगा. Redmi Note 15 Pro को कंपनी ब्राउन कलर में लॉन्च कर सकती है, जो गोल्डन फ्रेम में आएगा. 

Advertisement

क्या हो सकते हैं स्पेसिफिकेशन्स? 

Redmi Note 15 Pro सीरीज में हमें 200MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा. फोन में HDR + AI कैमरा इंजन दिया जाएगा. इस हैंडसेट की मदद से आप 4K रेज्योलूशन तक के वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं. सीरीज के दोनों ही फोन्स गोरिल्ला ग्लास विकटस 2 प्रोटेक्शन के साथ आएंगे. 

यह भी पढ़ें: Redmi से Realme तक, जनवरी में लॉन्च होंगे आधे दर्जन फोन, कैमरा पर होंगे फोकस्ड

इनमें IP66 + IP68 + IP69 + IP69K रेटिंग मिलेगी. स्मार्टफोन सीरीज में 6500mAh की बैटरी मिलेगी. कंपनी का दावा है कि स्मार्टफोन की बैटरी पांच साल तक चलेगी. इसमें 100W की चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा. फोन 22.5W की रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट करेगा. इसमें Snapdragon 7s Gen 4 सीरीज दिया जा सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Trending News:
    Mumbai Mayor Election
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement