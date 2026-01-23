scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Blaupunkt ने लॉन्च किया सस्ता Smart TV, फ्री में देख पाएंगे 400 चैनल, 10 हजार से कम है कीमत

Blaupunkt Smart TV price: नया टीवी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो Blaupunkt का सस्ता टीवी खरीद सकते हैं. ये टीवी कम कीमत में दमदार फीचर्स के साथ आता है. 32-inch स्क्रीन साइज वाला ये टीवी JioTele OS पर काम करता है. इस पर आप 400 से ज्यादा लाइव चैनल्स को फ्री में एक्सेस कर सकते हैं. आइए जानते हैं इसकी डिटेल्स.

Advertisement
X
Blaupunkt ने 32-inch का नया टीवी लॉन्च किया है. (Photo: Blaupunkt)
Blaupunkt ने 32-inch का नया टीवी लॉन्च किया है. (Photo: Blaupunkt)

Blaupunkt ने भारतीय बाजार में अपना नया टीवी लॉन्च कर दिया है. कंपनी का लेटेस्ट टीवी JioTele OS पर काम करता है और लो बजट यूजर्स को टार्गेट करता है. कंपनी ने इस टीवी को 32-inch स्क्रीन साइज में लॉन्च किया है. कंपनी का कहना है कि इस टीवी को भारतीय यूजर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.

मास मार्केट में आने वाले इस टीवी में QLED डिस्प्ले मिलता है, जो HDR सपोर्ट के साथ आता है. टीवी बेजल-लेस डिजाइन के साथ आता है. स्क्रीन की ब्राइटनेस 350 Nits है. आइए जानते हैं इस टीवी की कीमत और दूसरी खास बातें. 

कितनी है कीमत? 

Blaupunkt HD Ready Smart TV की कीमत 9,699 रुपये है. इस टीवी को आप फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं. अगर आप HDFC क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा. Blaupunkt का ये टीवी ऑफलाइन मार्केट में उपलब्ध नहीं होगा. 

सम्बंधित ख़बरें

Smart TV
Flipkart-Amazon सेल में गजब ऑफर, 6 हजार से कम में मिल रहा Smart TV
acerpure QLED TV
घर में थिएटर का मजा! इतने रुपये में लॉन्च हुआ 100-inch का Smart TV
Thomson Jiotele OS 32-inch TV
Thomson का सस्ता Smart TV लॉन्च, फ्री में देख पाएंगे 400 चैनल्स
Haier h5e TV
Haier ने लॉन्च किए 65-inch तक के Smart TV, 25 हजार से शुरू है कीमत
smart TV
कम दाम में चाहते हैं बड़ा और लग्जरी जैसा Smart TV, ये हैं बेस्ट बजट ऑप्शन

यह भी पढ़ें: Thomson ने लॉन्च किया सस्ता Smart TV, फ्री में देख पाएंगे 400 चैनल्स, आवाज से होगा कंट्रोल

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स? 

Blaupunkt TV में 32-inch का HD Ready QLED डिस्प्ले मिलता है, जो HDR सपोर्ट के साथ आता है. स्क्रीन काफी ब्राइट है. इसमें 350 Nits की ब्राइटनेस मिलती है. इस टीवी में बेजल-लेस डिजाइन मिलता है. अगर आप छोटी स्क्रीन वाला एक टीवी चाहते हैं, तो इसमें आपको अच्छे फीचर्स मिलेंगे. 

Advertisement

टीवी 36W के स्टीरियो बॉक्स स्पीकर के साथ आता है. बेहतर ऑडियो एक्सपीरियंस के लिए आप स्टैंडर्ड, सपोर्ट्स, मूवी और म्यूजिक मोड में स्विच कर सकते हैं. कंपनी का कहना है कि मल्टीपल ऑडियो मोड्स मिलने से डायलॉग क्लियैरिटी आएगी. ये टीवी JioTele OS पर काम करेगा. 

यह भी पढ़ें: Haier 4K Smart TV सीरीज लॉन्च, मिलेगी 65-inch तक की स्क्रीन, 25 हजार से शुरू है कीमत

इस टीवी पर आपको 400 से ज्यादा लाइव चैनल्स फ्री मिलेंगे. यानी आपको इन चैनल्स के लिए किसी सब्सक्रिप्शन या कनेक्शन की जरूरत नहीं होगी. सिर्फ इंटरनेट से टीवी को कनेक्ट करके आप इन चैनल्स को एक्सेस कर पाएंगे. साथ ही आपको 300 से ज्यादा गेम्स का एक्सेस भी मिलेगा. 

टीवी पर मल्टीपल ओटीटी प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिलेगा. कई ऐप्स प्री-इंस्टॉल्ड भी मिलेंगे. इन ऐप्स को एक्सेस करने के लिए रिमोट में हॉट-की मिलेंगी. साथ ही रिमोट में वॉयस कमांड का फीचर भी मिलेगा. टीवी 1GB RAM और 8GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है. स्मार्ट टीवी में Amlogic प्रोसेसर दिया गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Trending News:
    Mumbai Mayor Election
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement