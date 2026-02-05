scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Airtel का प्रीपेड रिचार्ज हुआ महंगा, इतने बढ़ गए हैं दाम, अब कितनी होगी जेब ढीली?

Airtel का एक रिचार्ज पैक महंगा हो गया है, जिसकी कीमत अब 4,999 रुपये हो गई है. पहले इस इंटरनेशनल प्रीपेड रिचार्ज की कीमत 4,000 रुपये थी. इसमें विदेश और देश में रहते हुए ढेरों बेनेफिट्स मिलते हैं. इसमें कॉलिंग, डेटा और SMS आदि का फायदा है.

Advertisement
X
Airtel प्रीपेड इंटरनेशनल रिचार्ज हुआ महंगा. (Photo: ITG)
Airtel प्रीपेड इंटरनेशनल रिचार्ज हुआ महंगा. (Photo: ITG)

भारती एयरटेल ने एक प्रीपेड रिचार्ज प्लान की कीमत में इजाफा कर दिया है. पहले इसकी कीमत 4 हजार रुपये थी, जो अब 4999 रुपये कर दी गई है. यह एक इंटरनेशनल पैक है. न्यू प्राइसिंग ऑफिशियल पोर्टल पर लिस्ट हैं. ये जानकारी टेलिकॉम टॉक वेबसाइट से मिली है.

साल 2026 में यह पहला टैरिफ हाइक का केस है. 4999 रुपये के रिचार्ज प्लान में कंपनी ने करीब 25 परसेंट का इजाफा किया है. Airtel ने बीते साल अप्रैल में 4 हजार रुपये का ये रिचार्ज प्लान लॉन्च किया था, जिसमें ढेरों बेनेफिट्स मिलते हैं. 

एयरटेल का  प्रीपेड  इंटरनेशनल रोमिंग पैक

सम्बंधित ख़बरें

Smartphone battery life
स्मार्टफोन के लिए जहर! क्या आप भी रातभर फोन के साथ करते हैं ये काम
Xiaomi's smart factory
चीन में रोबोट्स चला रहे फैक्ट्री? 1 सेकंड में 1 स्मार्टफोन, वीडियो वायरल, जानिए सच्चाई
iPhone 16 is the best-selling model in India.
दुनिया भर में सबसे ज्यादा बिका ये स्मार्टफोन, नंबर-2 जान कर होगी हैरानी
Apple Airtag
स्मार्टफोन का खेल खत्म कर सकता है Apple का छोटू गैजेट, मिलेगा AI, कैमरा, माइक
Smartphone
सिर्फ कॉलिंग के देने होंगे पैसे, कम खर्च में एक्टिव रख पाएंगे अपना सिम कार्ड

यह एक प्रीपेड  इंटरनेशनल रोमिंग पैक है. यह रिचार्ज उन यूजर्स के काम आता है, जो लंबे समय तक विदेशों में रहते हैं. हालांकि देश में रहते हुए भी बहुत से बेनेफिट्स जैसे अनलिमिटेड कॉलिंग, डेली 1.5 GB डेटा आदि मिलता है. 

यह भी पढ़ें: डेली 1.5GB डेटा और 239 रुपये कीमत, इतने दिन चलेगा ये Jio रिचार्ज

इंटरनेशनल रोमिंग के दौरान मिलने वाले बेनेफिट्स  

Airtel का 4999 रुपये वाला रिचार्ज पैक पूरे 365 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है. इसमें और भी कई बेनेफिट्स मिलते हैं. इंटरनेशनल रोमिंग पर रहते हुए 100 मिनट्स आउटगोइंग और इनकमिंग कॉल्स मिलती है. 

Advertisement

इंटरनेशनल रोमिंग के दौरान Airtel के इस रिचार्ज के तहत विदेश में 5GB डेटा मिलेगा. साथ ही इसमें 100 आउटगोइंग SMS भी मिलेंगे.  

यह भी पढ़ें: Airtel का सबसे सस्ता रिचार्ज, मिलेगी अनलिमिटेड कॉल, 6GB डेटा और 77 दिन की वैलिडिटी

भारत में मिलने वाले बेनेफिट्स 

Airtel के इस प्लान के तहत भारत के अंदर ढेरों बेनेफिट्स मिलते हैं. इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी, जिसमें रोमिंग भी शामिल. भारतीय सीमा के अंदर रहते हुए इस प्रीपेड प्लान के तहत डेली 1.5GB हाई स्पीड इंटरनेट डेटा मिलेगा. इसमें डेली 100SMS भी मिलेंगे.

अभी सिर्फ एक ही रिचार्ज की कीमत में इजाफा किया है, जिसको लेकर कंपनी ने कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दी है, लेकिन ऑफिशियल पोर्टल पर न्यू प्राइसिंग देखी जा सकती है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement