Airtel का प्रीपेड रिचार्ज हुआ महंगा, इतने बढ़ गए हैं दाम, अब कितनी होगी जेब ढीली?

भारती एयरटेल ने एक प्रीपेड रिचार्ज प्लान की कीमत में इजाफा कर दिया है. पहले इसकी कीमत 4 हजार रुपये थी, जो अब 4999 रुपये कर दी गई है. यह एक इंटरनेशनल पैक है. न्यू प्राइसिंग ऑफिशियल पोर्टल पर लिस्ट हैं. ये जानकारी टेलिकॉम टॉक वेबसाइट से मिली है.

साल 2026 में यह पहला टैरिफ हाइक का केस है. 4999 रुपये के रिचार्ज प्लान में कंपनी ने करीब 25 परसेंट का इजाफा किया है. Airtel ने बीते साल अप्रैल में 4 हजार रुपये का ये रिचार्ज प्लान लॉन्च किया था, जिसमें ढेरों बेनेफिट्स मिलते हैं.

एयरटेल का प्रीपेड इंटरनेशनल रोमिंग पैक

यह एक प्रीपेड इंटरनेशनल रोमिंग पैक है. यह रिचार्ज उन यूजर्स के काम आता है, जो लंबे समय तक विदेशों में रहते हैं. हालांकि देश में रहते हुए भी बहुत से बेनेफिट्स जैसे अनलिमिटेड कॉलिंग, डेली 1.5 GB डेटा आदि मिलता है.

इंटरनेशनल रोमिंग के दौरान मिलने वाले बेनेफिट्स

Airtel का 4999 रुपये वाला रिचार्ज पैक पूरे 365 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है. इसमें और भी कई बेनेफिट्स मिलते हैं. इंटरनेशनल रोमिंग पर रहते हुए 100 मिनट्स आउटगोइंग और इनकमिंग कॉल्स मिलती है.

इंटरनेशनल रोमिंग के दौरान Airtel के इस रिचार्ज के तहत विदेश में 5GB डेटा मिलेगा. साथ ही इसमें 100 आउटगोइंग SMS भी मिलेंगे.

भारत में मिलने वाले बेनेफिट्स

Airtel के इस प्लान के तहत भारत के अंदर ढेरों बेनेफिट्स मिलते हैं. इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी, जिसमें रोमिंग भी शामिल. भारतीय सीमा के अंदर रहते हुए इस प्रीपेड प्लान के तहत डेली 1.5GB हाई स्पीड इंटरनेट डेटा मिलेगा. इसमें डेली 100SMS भी मिलेंगे.

अभी सिर्फ एक ही रिचार्ज की कीमत में इजाफा किया है, जिसको लेकर कंपनी ने कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दी है, लेकिन ऑफिशियल पोर्टल पर न्यू प्राइसिंग देखी जा सकती है.

