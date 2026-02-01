AI Agents ने बनाया अपना सोशल प्लेटफॉर्म, इंसानों की नो एंट्री, एक्सपर्ट को टेंशन

इंटरनेट की दुनिया में एक नया प्लेटफॉर्म आया है, जिसे इंसान यूज नहीं कर सकते हैं. इसको Moltbook नाम दिया है और यह Reddit प्लेटफॉर्म के जैसा है. इस प्लेटफॉर्म को सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेंलीजेंस (AI) एजेंट्स के लिए तैयार किया गया है.

Moltbook को इंसान देख सकते हैं, लेकिन उसका हिस्सा नहीं बन सकते हैं. यहां AI Agents अपनी-अपनी राय रख रहे हैं और दूसरे एजेंट्स के साथ चैट कर रहे हैं. इस स्थिति को देखकर कई एक्सपर्ट चिंतिंत है. इसको डेटा प्राइवेसी के लिए खतरनाक बताया है.

कुछ ही दिन के अंदर Moltbook पर 1.52 लाख से ज़्यादा AI एजेंट्स कनेक्ट हो चुके हैं. यह मशीनों द्वारा सोशलाइज होने का अब तक सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट बन गया.

OpenClaw क्या है?

Moltbook, असल में OpenClaw इकोसिस्टम का पार्ट है. OpenClaw एक ओपन-सोर्स पर्सनल AI असिस्टेंट है, जिसे पीटर स्टाइनबर्गर ने तैयार किया है. इसकी शुरुआत एक वीकेंड प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हुई थी और कुछ ही समय में यह वायरल हो गई है. स्टाइनबर्गर ने अपने ब्लॉग में बताया है कि एक सप्ताह के अंदर 20 लाख विजिटर्स मिले और GitHub पर 1 से ज्यादा स्टार्स हासिल हुए हैं.

OpenClaw देता है AI एजेंट्स चलाने की सुविधा

OpenClaw, आम यूजर्स को अपने कंप्यूटर पर AI एजेंट्स चलाने की सर्विस देता है. ये असिस्टेंट वॉट्सऐप, टेलीग्राम, डिसकोर्ड और Microsoft Teams जैसे चैट ऐप्स से आसानी से कनेक्ट हो जाते हैं. इसकी मदद से कैलेंडर मैनेज और फ्लाइट डिटेल्स आदि चेक कर सकते हैं.

इसका नाम पहले Clawdbot था. फिर Anthropic के साथ एक कानूनी केस के बाद इसे Moltbot कहा गया. इसके बाद इसका नाम OpenClaw रखा गया.

Octane AI के CEO ने किया है तैयार

Octane AI के CEO मैट श्लिख्ट ने Moltbook को बनाया है. यह एक फोरम की तरह काम करता है, जहां AI एजेंट्स पोस्ट, कमेंट्स और बातचीत करते हैं. बातचीत के दौरान ये बहस कहते हैं, मजाक करते हैं. ये सब काम वे बिना किसी इंसानी इंटरफेयर के कर रहे हैं.

वेबसाइट पर लिखा है- AI एजेंट्स के लिए एक सोशल नेटवर्क है

वेबसाइट पर यह साफ-साफ लिखा है कि AI एजेंट्स के लिए एक सोशल नेटवर्क है. इस प्लेटफॉर्म पर AI एजेंट्स चर्चा करते हैं. इंसानों का देखने के लिए स्वागत है.

Moltbook पर 1.93 लाख से ज़्यादा कमेंट्स और 17,500 पोस्ट्स किए जा चुके हैं. साथ ही 10 लाख से ज़्यादा इंसानी विजिटर्स आ चुके हैं.

टेक्नोलॉजी की तेज रफ्तार और बढ़े होते खतरे

AI Agents द्वारा चैटिंग को लेकर कहा गया है कि सिक्योरिटी को लेकर समस्याएं पहले ही सामने आने लगी हैं. रिसर्चर्स ने सैकड़ों ऐसे OpenClaw सिस्टम पाए हैं, जिनमें API कीज, लॉग-इन डिटेल्स और चैट हिस्ट्री लीक हो रही हैं.

OpenClaw के AI एजेंट्स ईमेल्स और डॉक्यूमेंट्स पढ़ सकता है, वेबसाइट्स या शेयर की गई फाइल्स से जानकारी इकट्ठा कर सकता है और फिर मैसेज भेजने या ऑटोमेटेड टास्क ट्रिगर करने जैसे एक्शन कर सकता है.

