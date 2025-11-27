CLAW SM90 Review: कम दाम में प्रोफेशनल साउंड का मजा, सभी के लिए नहीं हैं ये हेडफोन्स

ज्यादातर लोगों के हाथ में आजकल TWS ईयरबड्स नजर आते हैं. कुछ सेलिब्रिटीज ब्लूटूथ हेडफोन्स के नजर आ जाते हैं, लेकिन म्यूजिक लवर्स आज भी वायर्ड हेडफोन्स की तलाश में रहते हैं. खासकर अगर आपको स्टूडियो मॉनिटरिंग, रिकॉर्डिंग या DJ मिक्सिंग के लिए एक हेडफोन चाहिए हो तब.

अगर आप इन कामों में दिलचस्पी रखे हैं और प्रोफेशनल हेडफोन्स ढूंढ रहे हैं, तो CLAW SM90 आपकी लिस्ट में शामिल हो सकता है. इन हेडफोन्स को हम पिछले कुछ समय से इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अच्छी क्वालिटी के हैं. आइए जानते हैं हमने अपने इस्तेमाल में क्या पाया है.

डिजाइन

CLAW SM90 स्टूडियो हेडफोन्स हैवी हैं. यानी इनका वजन ठीक-ठाक है, जो लंबे समय तक इन्हें इस्तेमाल करना मुश्किल बनाता है. हालांकि, बिल्ड क्वालिटी सॉलिड है और ये कहीं से भी कम बजट के हेडफोन्स नहीं लते हैं. इसकी कुशनिंग भी अच्छी है. कुल मिलाकर ये हेडफोन्स अपने बजट के हिसाब से अच्छे हैं, लेकिन इसका वजन ज्यादा है.

हेडफोन्स ओवर-ईयर डिजाइन के साथ आते हैं. इसमें सॉफ्ट ईयर कुशन और एडजस्टेबल हेडबैंड मिलता है. इसकी वजह से आप लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं. हालांकि, अगर आप ईयरफोन्स यूज करते हैं, इसकी आदत लगने में वक्त लगेगा. इसके साथ एक कैरी पाउच भी मिलता है. ध्यान रखें कि ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं वायर्ड कनेक्शन के साथ आता है.

साउंड क्वालिटी

CLAW SM90 में आपको क्लियर, बैलेंस्ड और डिटेल्ड साउंड क्वालिटी मिलेगी. डिवाइस 50mm Neodymium ड्राइवर्स के साथ आता है, जो इस प्राइस रेंज में काफी दमदार हैं. साउंड आउटपुट क्रिस्टल क्लियर है. खासकर अगर आप ऐसे साउंड सुन रहे हैं, जिनमें मल्टीपल नोड्स हैं, तो आपको इसकी क्वालिटी का अंदाजा ज्यादा बेहतर ढंग से लगेगा.

इसमें डीप बेस मिलता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा भी नहीं है. यानी आपको बैलेंस्ड बेस मिलेगा. अगर आप गेमिंग करते हैं, तो इसे इन्जॉय कर सकते हैं. हेडफोन्स स्पैशियल साउंड और डिटेल्स को अच्छी से कैच करते हैं. गेमिंग के दौरान फायर डायरेक्शन और मूवमेंट जैसी डिटेल्स भी इन पर महसूस होती हैं.

CLAW SM90 वायर्ड हेडफोन्स हैं. इसमें 4 मीटर लंबी कॉइल केबल दी गई है. ये केबल 3.5mm से 6.35mm गोल्ड-प्लेटेड एडॉप्टर के साथ आती है. इसकी मदद से ये हेडफोन्स मिक्सर, ऑडियो इंटरफेस या स्टूडियो कंसोल से सीधे जुड़ सकता है. केबल की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है.

बॉटम लाइन

ये हेडफोन्स लगभग 4000 रुपये के बजट में मिलते हैं. इस रेंज में ये एक वैल्यू पैक्ड ऑप्शन है, लेकिन ये सभी के लिए नहीं है. चूंकि, 4000 रुपये में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाले ऑप्शन आसानी से मिल जाएंगे, तो आप उन्हें चुन सकते हैं. अगर आप इन्हें फोन के साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपके डिवाइस में 3.5mm ऑडियो जैक होना चहिए.

हमने इन्हें टाइप-सी पोर्ट के साथ टेस्ट नहीं किया है. साथ ही इसमें कोई बैटरी या ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं है, तो आप बिना जैक के इसे यूज नहीं कर पाएंगे. अगर आप गेमिंग या कंटेंट क्रिएशन के लिए इस डिवाइस को खरीदना चाहते हैं, तो ये कम बजट में अच्छा ऑप्शन है.

आज तक रेटिंग- 8.5/10

