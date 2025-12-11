Ubon ने लॉन्च किया गजब का ब्रेकफास्ट मेकर, अकेला करेगा तीन मशीनों का काम

ऑडियो प्रोडक्ट्स और मोबाइल एक्सेसरीज के बाद Ubon ने अब होम अप्लायंस कैटेगरी में कई प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है. कंपनी अब तक मोबाइल एक्सेसरीज और स्पीकर्स पर फोकस कर रही थी, लेकिन अब ब्रांड ने अपने पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करते हुए स्मार्ट होम अप्लायंस को लॉन्च किया है.

कंपनी ने ब्रेकफास्ट मेकर से लेकर, एयर फ्रायर, इलेक्ट्रिक केतली, रूम हीटर समेत कई प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है. ये सभी प्रोडक्ट्स कंपनी की वेबसाइट, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और ऑफलाइन स्टोर्स पर उपलब्ध होंगे. कंपनी अपनी मजबूत रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्षमताओं का फायदा उठाना चाहती है.

कई प्रोडक्ट्स को किया है लॉन्च

Ubon ने अपना थ्री-इन-वन ब्रेकफास्ट मेकर लॉन्च किया है, जो बेहद दिलचस्प डिवाइस है. इस एक डिवाइस में आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे. इस डिवाइस में मिनी ओवन, कॉफी मेकर, नॉन स्किक ग्रिल टोस्टर मिलता है. इस डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए मल्टीपल कंट्रोल नॉब दिए गए हैं, जो इसके किचन के सिंगल सॉल्यूशन बनाते हैं. यानी ये अकेला डिवाइस आपका ब्रेकफास्ट तैयार कर सकता है. आपको दूसरे प्रोडक्ट की जरूरत नहीं होगी.

ब्रांड अफोर्डेबल प्राइस पर इन प्रोडक्ट्स को लेकर आ रहा है. कंपनी ने मिक्सर ग्राइडर लॉन्च किया है, जो दो कलर ऑप्शन में आता है. 600W की पावर वाले इस डिवाइस का नाम Mixpro है, जो 3 स्पीड कंट्रोल, ओवरलोड प्रोटेक्शन, तीन जार और शॉक प्रूफ बॉडी के साथ आता है.

इसके अलावा कंपनी ने ब्लेंडर लॉन्च किया है, जो तीन पावर कैपेसिटी में आते हैं. इसमें आपको 450W की पावर वाला मिक्सर, 500W की पावर वाला Blend Pro और 250W का हैंड ब्लेंडर मिलता है. इन सभी डिवाइसेस को आप अलग-अलग काम में इस्तेमाल कर सकते हैं.

इसके अलावा कंपनी ने चॉपर, मिनी चॉपर, इलेक्ट्रिक केटल, मल्टी कुक पॉट समेत दूसरे प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है. साथ ही कंपनी ने एयर फ्रायर भी लॉन्च किया है, जो 1400W का है. इसमें 7 प्री-सेट मेन्यू, 4.2 लीटर की कैपेसिटी और टच कंट्रोल मिलता है.

कितनी है कीमत?

थ्री-इन-वन ब्रेकफास्ट मेकर का MRP 7,599 रुपये है. वहीं एयर फ्रायर को कंपनी ने 7199 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया है. मिक्सर ग्राइंडर का टॉप मॉडल 3999 रुपये का है. मल्टी कूकर को कंपनी ने 1,999 रुपये में लॉन्च किया है. कंपनी का कहना है कि ये सभी प्रोडक्ट्स जल्द ही तमाम रिटेल स्टोर्स के साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे.

