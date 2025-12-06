ZeroB H2OHH Review: इस बोतल में लगा है प्यूरीफायर, कहीं भी मिलेगा फिल्टर पानी

क्या हो अगर आपको हर वक्त शुद्ध पानी बिना की एक्स्ट्रा चार्ज के मिलता रहे? हां, आज के वक्त में रेलवे स्टेशन या फिर बाजार में घूमते हुए प्यास लग जाए, तो पैकेज्ड वॉटर ही एक मात्र साफ पानी का विकल्प बचता है. ये कहानी पहले शहरों तक सीमित थी, लेकिन अब धीरे-धीरे हर जगह फैलती जा रही है.

और पढ़ें

अगर आप पैकेज्ड पानी नहीं खरीदना चाहते हैं, तो फिर क्या विकल्प है. इस विकल्प का सॉल्यूशन लेकर आया है ZeroB ब्रांड. कंपनी ने एक वॉटर बोतल ZeroB H2OHH लॉन्च की है, जो कहीं भी आपको शुद्ध पानी मुहैया करा सकती है. ऐसा कंपनी का दावा है. हम पिछले कुछ दिनों से इस बोतल को इस्तेमाल कर रहे हैं.

कुछ दिनों के यूज के बाद इस बोतल को लेकर हमारे विचार साफ हो चुके हैं. इस रिव्यू में हम आपको बताएंगे कि ZeroB H2OHH वॉटर बोतल कितनी कारगर है और क्या आपको इसे खरीदना चाहिए.

कैसा है डिजाइन?

कंपनी इसे भारत की पहली वॉटर प्यूरीफायर बोतल बता रही है. ये प्रोडक्ट दो डिजाइन में आता है. आप इसे ट्राइटन बॉडी और स्टेनलेस स्टील बॉडी ऑप्शन में खरीद सकते हैं. जहां ट्राइटन वाला मॉडल सस्ता है और उसके अंदर का पानी आपको साफ-साफ दिखता है. वहीं स्टेनलेस स्टील वाला मॉडल महंगा और भारी है.

Advertisement

ZeroB H2OHH की बिल्ड क्वालिटी दमदार है और ये देखने में भी प्रीमियम लगी है. वैसे इसका वजन ठीक-ठाक है. इसमें सिपर मैकेनिज्म मिलता है. बोतल के अंदर एक प्यूरीफिकेशन सिस्टम लगा है, जिससे छनकर पानी आप तक आता है. कुल मिलाकर डिजाइन के मामले में ये बोतल सॉलिड है.

यह भी पढ़ें: MecTURING LASERON Q10 Review: जब रोबोट को सौंप दी घर में झाड़ू-पोछे की जिम्मेदारी

कैसा रहा हमारा एक्सपीरियंस?

ZeroB H2OHH बोतल में एक प्यूरीफिकेशन सिस्टम दिया गया है, जो पानी में मौजूद गंदगी को आसानी से साफ करता है. बल्कि ये कहना बेहतर रहेगा कि ये प्यूरीफिकेशन सिस्टम बेहतरीन तरीके से पानी को छानता है, जिससे गंदगी आप तक पहुंच नहीं सकती है. हालांकि, इसे इस्तेमाल करने से पहले आपको इसे ठीक तरीके से धोना होगा.

सबसे पहले आपको बोतल को और उसमें लगे मैकेनिज्म को धोना होगा. कंपनी ने इसके बॉक्स में वो सारी जानकारी दी है, जो इसे इस्तेमाल करते हुए आपको पता होनी चाहिए. बोतल को अच्छी तरह से धोकर आपको इसमें पानी भरना होगा और फिर क्या है आपका काम हो जाएगा.

यानी आपको साफ पानी मिलने लगेगा. हालांकि, इसके साथ आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा. ये हार्ड वॉटर को साफ नहीं कर सकती है. यानी आप इसकी मदद से खारे पानी को मीठा नहीं बना सकते हैं. यानी पानी का स्वाद या उसकी महक को ये बदल नहीं सकती है.

Advertisement

ये बोतल सॉफ्ट वॉटर के लिए बनाई गई है और उसे ही फिल्टर कर सकती है. मार्केट में ऐसे ऑप्शन नहीं मिलेंगे, जो आपको बोतल में ही इन-बिल्ट फिल्टर ऑफर करते हों. हालांकि, इसे खरीदने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा.

किन लोगों के लिए है ये वॉटर बोतल?

ऑफिस जाने वाले, जिम जाने वाले, कॉलेज स्टूडेंट्स, ट्रैवल करने वाले या आउटडोर वर्कर कोई भी ZeroB H2OHH यूज कर सकता है. चूंकि, RO का पानी आपको हर जगह नहीं मिलेगा, तो आप इसकी मदद से सामान्य पानी को प्यूरीफाई कर पाएंगे. इसके अलावा अगर हाइजीन आपके लिए एक जरूरी पॉइंट है, तो भी आप इसे रख सकते हैं.

कुल मिलाकर ये प्रोडक्ट एक वर्थ बाय है. जहां इसके ट्राइटन वेरिएंट की कीमत 1499 रुपये है. वहीं स्टेनलेस स्टील वाला वेरिएंट 2499 रुपये में आता है. हालांकि, इसकी क्षमता सिर्फ 600ml की है, तो आपको इसे बार-बार भरना पड़ेगा. कंपनी ने फिलहाल ज्यादा कैपेसिटी वाला वेरिएंट लॉन्च नहीं किया है.

यह भी पढ़ें: CLAW SM90 Review: कम दाम में प्रोफेशनल साउंड का मजा, सभी के लिए नहीं हैं ये हेडफोन्स

बॉटम लाइन

ZeroB H2OHH बोतल के साथ एक बड़ी चुनौती इसके यूज का तरीका है. चूंकि इसमें सिपर दिया गया है और प्यूरीफिकेशन का पूरा मैकेनिज्म उससे ही जुड़ा हुआ है, तो आप अपनी बोतल का पानी किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं. पानी पीने के लिए आपको सिपर यूज करना ही होता है. उसके अतिरिक्त साफ पानी बाहर निकालने का कोई दूसरा तरीका नहीं है.

Advertisement

अगर आप कीमत के हिसाब से देखेंगे, तो ये प्रोडक्ट एक बेहतरीन विकल्प लगता है. क्योंकि मार्केट में इस तरह की बिल्ड वाली ज्यादातर बोतलों की कीमत लगभग 1000 रुपये से शुरू होती है. ऐसे में आपको कुछ पैसे ज्यादा खर्च करके एक बेहतर प्रोडक्ट मिल जाएगा.

इसके अलावा अगर आप एक लीटर की पानी की बोतल खरीदते हैं, तो उसके लिए 20 रुपये खर्च करने होते हैं. ये बोतल 800 लीटर तक पानी प्यूरीफाई करती है, जो आपका लगभग 16 हजार रुपये और बहुत ज्यादा कचरा बचा सकती है. इसके फिल्टर को आपको साल में एक बार चेंज करना होगा जिसकी कीमत 699 रुपये है.

आजतक रेटिंग- 9/10

---- समाप्त ----