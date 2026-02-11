Blaupunkt Atom Review: पोर्टेबल स्पीकर्स का ऐटम बॉम्ब है, खरीदकर नहीं होगा पछतावा

एक बेहतरीन और मिड रेंज बजट वाला स्पीकर चाहते हैं, तो पिछले दिनों मेरे हाथ ऐसा ही एक प्रोडक्ट लगा है. मैं बात कर रहा हूं Blaupunkt के Atomik OMG Atom स्पीकर की. ये स्पीकर पोर्टेबल है और बेहतरीन ऑडियो क्वालिटी के साथ आता है. वैसे ऑडियो की सेक्टर में Blaupunkt नामी ब्रांड है.

ये कंपनी ग्लोबल मार्केट में बहुत पॉपुलर है और भारत में भी कई ऑडियो प्रोडक्ट्स बेचती है. पिछले कुछ दिनों से मैं कंपनी के इस पोर्टेबल स्पीकर को यूज कर रहा हूं, जो एक म्यूजिक लवर के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है. हालांकि, इसका बजट दूसरे ब्रांड्स के मुकाबले ज्यादा है.

ज्यादा इसकी पावर आउटपुट के मामले में नहीं बल्कि साइज के मामले में है. ज्यादातर छोटे स्पीकर खरीदने वालों की नजर एक सस्ते विकल्प पर होती है. मगर ये सस्ता नहीं बल्कि बेस्ट म्यूजिक एक्सपीरियंस चाहने वालों के लिए है. आइए जानते हैं इसे यूज करते हुए मुझे क्या फील हुआ.

अनबॉक्सिंग और डिजाइन

बॉक्स में एक स्पीकर मिलता है, जो ना तो बहुत छोटा है ना ही बहुत बड़ा है. इसके अलावा कुछ जरूरी पेपर्स के साथ चार्जिंग केबल और एक 3.5mm केबल भी मिलता है. स्पीकर की बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है, जो इसके प्रीमियम होने का एहसास कराती है.

स्पीकर के अपर साइड में वॉल्यूम और पावर बटन्स के साथ लाइट्स को कंट्रोल के लिए बटन दी गई है. साथ ही एक पेयरिंग बटन भी मिलती है. ज्यादातर स्पीकर में आपको ये बटन नहीं मिलती है. स्पीकर में RGB लाइट्स दी गई हैं, जो ना सिर्फ ऊपर बल्कि नीचे भी हैं. इन लाइट्स को कंट्रोल भी किया जा सकता है. कुल मिलाकर स्पीकर की क्वालिटी काफी अच्छी है.

परफॉर्मेंस कैसी है?

Blaupunkt Atomik OMG Atom स्पीकर में 60W का साउंड आउटपुट मिलता है, जो इसके साइज के हिसाब के काफी ज्यादा है. स्पीकर किसी वॉटर बॉटल जैसे डिजाइन के साथ आता है, जो 60W का साउंड प्रोड्यूस करता है. अच्छी बात है कि हाई और लो पिच पर भी साउंड क्वालिटी में कोई डिस्टॉर्शन नहीं दिखता है.

अगर एक आउटडोर स्पीकर की जरूरत है, तो अपने बजट में ये एक बेहतरीन विकल्प है. इसमें ना सिर्फ अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिलेगी, बल्कि एक बेहतरीन ऑडियो एक्सपीरियंस भी मिलेगा. इसमें दो स्पीकर के साथ ही डुअल बास रेडिएटर मिलता है.

रियर साइड में मिल्टीपल कनेक्टिविटी ऑप्शन मिलते हैं. इसमें USB पोर्ट, TF कार्ड पोर्ट और टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट के साथ 3.5mm ऑडियो जैक होल मिलता है.



इस्तेमाल करते हुए ये स्पीकर अलग तरह का अनुभव देता है, जो ज्यादातर बजट स्पीकर्स में नहीं मिलेगा. इसमें 4400mAh की बैटरी दी गई है, जिसकी वजह से लंबी बैटरी लाइफ मिलती है. सिंगल चार्ज में कई घंटों तक इसे प्ले किया जा सकता है.

अगर आप ट्रैवल करते हैं, तो इसे अपने साथ रख सकते हैं. पिछले दिनों मैं इस बजट के कुछ और स्पीकर भी टेस्टिंग के हैं, जिसमें दोनों चीजें यानी कॉम्पैक्ट साइज और पावरफुल आउटपुट नहीं मिलता है. दोनों में से एक चीज ही इस बजट के स्पीकर में मिल पाती है.

बॉटम लाइन

अगर कोई मुझसे ये सवाल करे कि उसे 5 हजार रुपये के बजट में एक पोर्टेबल और बेहतरीन ऑडियो का कॉम्बो चाहिए, तो Blaupunkt का Atomik OMG Atom स्पीकर मेरी लिस्ट में शामिल होगा. यानी ये स्पीकर उस खास लिस्ट में जगह बना पाता है, जो मैं किसी को खरीदने के लिए सजेस्ट करता हूं.

इसमें ना सिर्फ कॉम्पैक्ट डिजाइन और बेहतरीन ऑडियो एक्सपीरियंस मिलता है. बल्कि इसकी बिल्ड क्वालिटी भी इस रेंज के दूसरे स्पीकर्स से काफी बेहतर है. इस स्पीकर की कीमत 4,999 रुपये है. अगर आप एक पावरफुल स्पीकर चाहते हैं, तो इसे अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

आज तक रेटिंग- 9/10

