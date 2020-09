US Open: सेरेना रिकॉर्ड 102वीं जीत के साथ दूसरे दौर में, बहन वीनस बाहर

अपने 24वें ग्रैंड स्लैम की कवायद में लगीं सेरेना विलियम्स ने सीधे सेटों में जीत दर्ज करके यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में शानदार आगाज किया. लेकिन उनकी बड़ी बहन वीनस विलियम्स और लंबे अर्से बाद कोर्ट पर वापसी करने वाली किम क्लिस्टर्स को पहले दौर में ही हार का सामना करना पड़ा.

सेरेना ने आर्थर ऐस स्टेडियम में मंगलवार रात क्रीस्टी आन को 7-5, 6-3 से हराया. सेरेना ने अमेरिकी ओपन में रिकॉर्ड 102वीं जीत हासिल की. लेकिन उनसे एक साल बड़ी 40 साल की वीनस को यूएस ओपन में पिछले 22 अवसरों में पहली बार पहले दौर में हार झेलनी पड़ी. विश्व में 20वें नंबर की कारोलिना मुचोवा ने उन्हें 6-3, 7-5 से पराजित किया.

पिछले पांच ग्रैड स्लैम में यह चौथा अवसर है जब वीनस पहले दौर से आगे नहीं बढ़ पाईं. पिछले आठ साल में अपना पहला ग्रैड स्लैम मैच खेल रहीं क्लिस्टर्स की वापसी भी सुखद नहीं रही. इस चार बार की ग्रैंड स्लैम विजेता को एकटेरिना अलेक्सांद्रोवा ने 3-6, 7-5, 6-1 से हराया.

इस बीच सातवीं वरीयता प्राप्त मेडिसन कीज, नौवीं वरीय योहाना कोंटा और 10वीं वरीय गर्बाइन मुगुरूजा आगे बढ़ने में सफल रहीं. कीज ने टिमिया बाबोस को 6-1, 6-1 से, कोंटा ने हीथर वाटसन को 7-6 (7), 6-1 से और मुगुरूजा ने नाओ हिबिनो को 6-4, 6-4 से शिकस्त दी. सोलहवीं वरीयता प्राप्त एलिस मर्टन्स को भी लॉरा सीगमेंट पर 6-2, 6-2 से जीत दर्ज करने में काई परेशानी नहीं हुई.

पुरुष वर्ग में तीसरी वरीयता प्राप्त दानिल मदवेदेव और अनुभवी एंडी मरे आगे बढ़ने में सफल रहे. मदवेदेव ने फ्रेडरिको डेलबोनिस को 6-1, 6-2, 6-4 से, जबकि मरे ने योशिहितो निशियोका के खिलाफ पहले दो सेट गंवाने और दो मैच प्वाइंट बचाने के बाद 4-6, 4-6, 7-6 (5), 7-6 (4), 6-4 से जीत दर्ज की.

ऑस्ट्रिया के दूसरी वरीयता प्राप्त डोमिनिक थीम ने स्पेन के जॉम मुनार के मैच के बीच से हट जाने के कारण अगले दौर में जगह बनाई.तब थीम 7-6 (6), 6-3 से आगे चल रहे थे. अमेरिका के सैम क्वेरी को हालांकि पहले दौर में हार का सामना करना पड़ा. उन्हें आंद्रे कुजनेत्सोव ने 6-4, 7-5 (6), 6-2 से पराजित किया.

