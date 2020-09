जोकोविच बने इटालियन ओपन चैम्पियन, अब पेरिस में ग्रैंड स्लैम के लिए उतरेंगे

अमेरिकी ओपन से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से बाहर होने के कुछ दिन बाद नोवाक जोकोविच ने डिएगो श्वार्त्जमैन को 7-5, 6-3 से हराकर इटालियन ओपन टेनिस खिताब जीत लिया. जोकोविच का रोम में यह पांचवां खिताब है.

27 सितंबर से शुरू हो रहे फ्रेंच ओपन से पहले उनका आत्मविश्वास बढ़ा होगा. जोकोविच ने कहा,‘मैंने अमेरिकी ओपन में जो कुछ भी हुआ, उसके चार पांच दिनों तक काफी उतार-चढ़ाव मानसिक रूप से झेले. मैं स्तब्ध था.’

High Five ✋@DjokerNole clinches his fifth title in Rome 👏



📹: @TennisTV | #IBI20pic.twitter.com/6aIUOszsQE