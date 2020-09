इटालियन ओपन: कोर्ट पर लौटते ही नडाल हारे, 7 महीने में पहली बार टूर्नामेंट में उतरे थे

सात महीने बाद पहला टूर्नामेंट खेल रहे दुनिया के पूर्व नंबर एक टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल को इटालियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में डिएगो श्वार्ट्जमैन के खिलाफ सीधे सेटों में हार का सामना करना पड़ा.

रोम में नौ बार के चैम्पियन स्पेन के नडाल ने दुनिया के 15वें नंबर के खिलाड़ी श्वार्ट्जमैन को पिछले नौ मैचों में हराया था, लेकिन शनिवार को अर्जेंटीना के खिलाड़ी ने 6-2, 7-5 से जीत दर्ज की. श्वार्ट्जमैन ने क्वार्टर फाइनल में बेसलाइन रैली और ड्रॉप शॉट्स से दबदबा बनाया, जबकि नडाल ने कई सहज गलतियां कीं और उनकी पहली सर्विस भी उम्मीद के मुताबिक नहीं थी.

नडाल ने कहा कि उन्होंने लॉकडाउन के दौरान दो महीने टेनिस रैकेट को हाथ नहीं लगाया. उन्होंने श्वार्ट्जमैन के 17 के मुकाबले 30 सहज गलतियां कीं, जबकि अपनी सर्विस पर 63 में से 29 अंक ही जुटा पाए, जिससे उन्होंने पांच बार अपनी सर्विस गंवाई.

