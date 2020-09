US Open के बाद पहले मैच में नोवाक जोकोविच ने किया ‘अच्छा बर्ताव’

शीर्ष रैंकिंग के सर्बियाई खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने यूएस ओपन में अनजाने में की गई गलती से बाहर किए जाने के बाद बुधवार को अपने पहले मैच में अच्छा बर्ताव किया. उन्होंने इटालियन ओपन के शुरुआती दौर के मैच में स्थानीय वाइल्ड कार्डधारी सालवाटोर कारूसो पर 6-3 6-2 से आसान जीत दर्ज की और इस दौरान वह ‘चेयर अंपायर’ से ज्यादातर समय शिष्ट व्यवहार करते ही दिखे.

पहले सेट में जब अंपायर लाल बजरी पर गेंद के निशान को देखने आए और उन्होंने इसे कारूसो के पक्ष में कर दिया तो जोकोविच ने महज इतना जवाब दिया, ‘हां’ और अपने लाल जूतों से इस निशान को मिटा दिया.

जब कारूसो ने अपने प्रदर्शन से उन्हें प्रभावित किया जिन्होंने 13 विनर जमाए तो जोकोविच ने कहा, ‘शानदार.’ सोमवार को जोकोविच ने कहा था कि 10 दिन पहले अनजाने में ‘लाइन जज’ के गले में बॉल मारने के कारण यूएस ओपन से बाहर किए जाने के बाद उन्होंने ‘बड़ा सबक’ सीखा.

