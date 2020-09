इटालियन ओपन में बड़ा उलटफेर, वावरिंका को 18 साल के प्लेयर ने दी मात

स्थानीय युवा खिलाड़ी लोरेंजो मुसेत्ती ने इटालियन ओपन टेनिस के पहले दौर में स्टैन वावरिंका को 6-0, 7-6 (2) से हराकर बड़ा उलटफेर कर दिया. तीन बार के ग्रैंड स्लैम विजेता वावरिंका के हर शॉट का मुसेत्ती ने माकूल जवाब दिया.

मुसेत्ती एटीपी टूर पर जीत दर्ज करने वाले 2002 में जन्मे पहले खिलाड़ी बन गए. वावरिंका ने अमेरिकी ओपन नहीं खेला था. मुसेत्ती 2018 अमेरिकी ओपन जूनियर फाइनल में उपविजेता थे और उन्होंने 2019 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन जूनियर खिताब जीता था.

इटली के वाइल्ड कार्डधारी सल्वातोर कारूसो ने अमेरिकी क्वालिफायर टेनिस सैंडग्रेन को मात दी. अब उनका सामना सर्बिया के धुरंधर नोवाक जोकोविच से होगा. वहीं मुसेत्ती की टक्कर केई निशिकोरी से होगी, जो कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अमेरिकी ओपन नहीं खेल सके थे.

